Княжицкий об убийце Парубия: Рассказ о любящем отце - легенда, он ушел из семьи 27 лет назад

Народный депутат Николай Княжицкий считает легендой, мотивы преступления, которые назвал подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Злоумышленник якобы пытался таким образом вернуть из России тело сына - погибшего разведчика 93-й бригады Михаила-Виктора с позывным Лемберг.

"Я знаю маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотограф. Я видел и самого Михаила. Они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальйон добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты "ЕС", записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. И Андрей, и Михаил и его мама Елена - патриоты Украины. И да - они с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части", - написал Княжицкий.

Политик отмечает, что об отце погибшего воина никогда не слышал, потому что тот ушел из семьи много лет назад.

"А вот отца Лемберга никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, которого он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов. Поэтому рассказ о любящем отце - выдумка и легенда. А вот объект для вербовки и легенды это идеальный", - считает Княжицкий.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

