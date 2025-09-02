РУС
6 293 30

Княжицкий об убийце Парубия: Рассказ о любящем отце - легенда, он ушел из семьи 27 лет назад

убийца Парубия в суде

Народный депутат Николай Княжицкий считает легендой, мотивы преступления, которые назвал подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Злоумышленник якобы пытался таким образом вернуть из России тело сына - погибшего разведчика 93-й бригады Михаила-Виктора с позывным Лемберг.

Об этом нардеп написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотограф. Я видел и самого Михаила. Они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальйон добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты "ЕС", записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. И Андрей, и Михаил и его мама Елена - патриоты Украины. И да - они с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части", - написал Княжицкий.

Политик отмечает, что об отце погибшего воина никогда не слышал, потому что тот ушел из семьи много лет назад.

"А вот отца Лемберга никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, которого он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов. Поэтому рассказ о любящем отце - выдумка и легенда. А вот объект для вербовки и легенды это идеальный", - считает Княжицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я признаю, что убил Парубия. Это личная месть власти. Хочу пойти на обмен и найти тело сына, - подозреваемый в суде. ВИДЕО

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Также читайте: Сын Сцельникова, подозреваемого в убийстве Парубия, служил в 93-й ОМБр и погиб под Бахмутом, - СМИ. ФОТО

І усі ці 27 років сім"я його не бачила і не чула. Банальний кацап.
02.09.2025 22:00 Ответить
ця легенда - чиста вигадка фсби
вбивця вбив Андрія Парубія на замовлення фсби та за гроші фсби
для кацапів пан Андрій завжди був лютим ворогом, якому вони не тільки мстилися, але й ліквідували його, бо сралися від його майбутній дій як Патріота
02.09.2025 22:03 Ответить
Цей хитрожопий зрадник хоче, щоб його обміняли і тоді він буде в росіі шукати тіло свого сина. Невже кацапи пускають аби кого з України для таких пошуків? І він після всього говорить, що не мав контактів з рашкою. На довічне його і ніяких обмінів.
02.09.2025 22:24 Ответить
ця легенда - чиста вигадка фсби
вбивця вбив Андрія Парубія на замовлення фсби та за гроші фсби
для кацапів пан Андрій завжди був лютим ворогом, якому вони не тільки мстилися, але й ліквідували його, бо сралися від його майбутній дій як Патріота
02.09.2025 22:03 Ответить
Згоден на всі 100. Я про це писав, як тільки опублікували цю байку від вбивці.
02.09.2025 22:30 Ответить
да харе вешать на всех, найдите настоящего, и привлеките к ответствености кто не дал охрану
02.09.2025 22:03 Ответить
Ні миті не можна вірити, убивці Українців під час московської війни, жодному!! Хіба тільки, отим з опу, брехунам приблудам95…
Там однозначний умисел, з 2019 року, набрехати Українцям, і патіхаму в лєс…. Омонщина… Самі то вони, нємєсниє!
02.09.2025 22:03 Ответить
це все за бабло кацапське
02.09.2025 22:04 Ответить
я слухав і дивився відео з ним. я йому не вірю як і тим хто його зловив. це все шняга для наріту.
02.09.2025 22:05 Ответить
Логічно, хоче змінити державну зраду на битовуху, але за вбивство державного діяча все одно довічне...
02.09.2025 22:05 Ответить
Тобто, версія, яку з лайна та гілок зліпили СБУ, МВС та ГПУ - повна лажа, як і очікувалося.
02.09.2025 22:06 Ответить
звичайна "какаяразніца". контужена російським тєлєграмом.
02.09.2025 22:07 Ответить
підсилена кацапсячим баблом
02.09.2025 22:08 Ответить
це як каталізатор.
02.09.2025 22:13 Ответить
Этому папаше пообещали бабло и обмен. Теперь вопрос- кто пообещал?
02.09.2025 22:13 Ответить
кацапи авжеж.
Звикли що агентура гидить а потім іде на обмін.
02.09.2025 22:20 Ответить
Давайте попробуем сузить круг подозреваемых. Кто мог пообещать?
Майор ФСБ давал гарантию что будет включен в список на обмен?
Майор ФСБ гарантировал что режим Зеленского согласится на обмен?
Вы представляете, если это правда, с какого уровня должны были поступить гарантии?
Если его цель пойти на обмен, зачем было убегать? А если бы не нашли? Замочил зря и обмена не выгорело
02.09.2025 22:31 Ответить
Мабуть - замовники: узурпатори влади. За роль відбувайла у сценарії. А кілер - мабуть значно молодше, вище та худорлявіше - ще замовникам стане в нагоді…
02.09.2025 22:34 Ответить
Су#@а!!!кцп вірити ,себе не поважати...саме мале уюб#@у ,це повісити на площі...
02.09.2025 22:17 Ответить
В правильну "хату" посадити.
Нехай зрозуміє сруський мір під нарами коло параши.
02.09.2025 22:19 Ответить
Типове разводілово по кацапцькі…, всі повелися як дурні, невтішний батько, який не кацапам пішов мститися за сина , а пішов та вбив людину, яка була в одному підрозділі з його сином… нікого не дивує, що саме на нього вийшли, тому що мутний, мабуть є хтось на рашкє ще й лайки ставив, мабуть, на 23 февраля…
02.09.2025 22:22 Ответить
Та цей чувак просто й..нутий на всю голову . Він же сам заявив що йому було пофіг кого вбивати , Парубій просто трапився під руку , бо жив десь там поряд !
Є такі люди які не перебирають харчами , а просто - ненавидять українську владу . Будь яку , минулу , нинішню , майбутню , без різниці , незалежно від кольору і смаку . Саме слово - влада ненавидять . Для кацапів , для вербування - якраз те що треба .
Схоже цей окунь якраз з таких .!
02.09.2025 22:25 Ответить
100% окунь
02.09.2025 22:33 Ответить
цілком погоджуюсь з Княжицьким. Цей виродок тільки прикривається Дитиною. Ніяких обмінів !!!
02.09.2025 22:31 Ответить
Олена Чернінька - колишня дружина звинуваченого у вбивстві Андрія Парубія:

Хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації.

Правдивої і безглуздої.

З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році.

Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію.

З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні.

Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина.

Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає.

Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину.

Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу.

І загинув, як Герой. Герої не вмирають!
02.09.2025 22:34 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/58110 Борислав Береза:
Сьогодні відбулася ганебна та ница подія, яку не варто замовчувати. Сьогодні президент України продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість. А ще довів, що він залишився шоуменом, а не став президентом. Зараз поясню про що мова.
Сьогодні у Львові відбулося прощання та поховання Андрія Парубія. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті Коменданту Майдану. До архикатедрального собора святого Юра прийшло і багато політиків від різних політсил. Були і представники влади. Був спікер ВР Стефанчук та віце-спікер Корнієнко, а також двоє "слуг" - Веніславський та Бакунін. І все. Президента України не було, хоча прощалися і ховали спікера ВР. Спікера ВР, в якій Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так, Парубій був не його друзякою чи бізнес-паринером. Це через дивний замах на Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державного політичного діяча він не зміг. І не захотів. Якщо б хотів, то був би сьогодні у Львові. І міг би вибачитися за те, що Квартал-95 разом з ним методично знущалися з вад мови Андрія Парубія, доводячи це до абсурда та трешу. Навмисно та системно глузувати та робили з нього посміховисько.
Ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади - це те, що не було і представників ОП чи Кабміну. Не було і зачитування нічого від ВР, ОП чи Кабміну, хоча спікер ВР Стефанчук був там і міг це зробити. Хоча і Стефанчук шкурнув після служби і не залишився на поховання. І не було жодної офіційної заяви від держустанов. І відсутність президента на прощанні та похованні екс-спікера була фінальною краплею цієї ганьби!
До речі, батько Андрія в своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що Парубій звертався за держохороною, бо його мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. І сьогоднішня відсутність президента на похованні пояснює відсутність охорони у Парубія. Дріб'язкові людишки інакше І не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть сьогодні не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю і не став державником. А Парубій назавжди залишиться в історії, як державник, який жив Україною.
Вічна пам'ять!
02.09.2025 22:46 Ответить
При власти антимайдан. Это давно доказано и логически и по форме.
02.09.2025 22:59 Ответить
Тупой Алень, бросивший родного сына ( полную семью) ради чужой дырки.
П.с. ну как чувствовал что это фуфлыжная версия, на жалость давил..
А сколько довбней уже высрали свои дурокоменты в фейсбучеке
02.09.2025 22:57 Ответить
Москаль то істота непередбачувана , воно може з тобою пити горілку задушевно спілкуватись , а щось йому перемкне може в ніж в спину всадити , недарма їхнім символом є ведмідь такий-же непередбачуваний звір.
02.09.2025 23:05 Ответить
сцельніков - то москальське брехло і найнятий москалями вбивця, який не розраховував, що його спіймають. Навчений кураторамии з москви
03.09.2025 00:35 Ответить
 
 