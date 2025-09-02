Княжицкий об убийце Парубия: Рассказ о любящем отце - легенда, он ушел из семьи 27 лет назад
Народный депутат Николай Княжицкий считает легендой, мотивы преступления, которые назвал подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Злоумышленник якобы пытался таким образом вернуть из России тело сына - погибшего разведчика 93-й бригады Михаила-Виктора с позывным Лемберг.
Об этом нардеп написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотограф. Я видел и самого Михаила. Они с группой львовян приехали тогда в 206-й батальйон добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты "ЕС", записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. И Андрей, и Михаил и его мама Елена - патриоты Украины. И да - они с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части", - написал Княжицкий.
Политик отмечает, что об отце погибшего воина никогда не слышал, потому что тот ушел из семьи много лет назад.
"А вот отца Лемберга никто не знал и не видел. Он ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, которого он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов. Поэтому рассказ о любящем отце - выдумка и легенда. А вот объект для вербовки и легенды это идеальный", - считает Княжицкий.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
Хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації.
Правдивої і безглуздої.
З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році.
Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію.
З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні.
Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина.
Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає.
Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину.
Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.
Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу.
І загинув, як Герой. Герої не вмирають!
Сьогодні відбулася ганебна та ница подія, яку не варто замовчувати. Сьогодні президент України продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість. А ще довів, що він залишився шоуменом, а не став президентом. Зараз поясню про що мова.
Сьогодні у Львові відбулося прощання та поховання Андрія Парубія. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті Коменданту Майдану. До архикатедрального собора святого Юра прийшло і багато політиків від різних політсил. Були і представники влади. Був спікер ВР Стефанчук та віце-спікер Корнієнко, а також двоє "слуг" - Веніславський та Бакунін. І все. Президента України не було, хоча прощалися і ховали спікера ВР. Спікера ВР, в якій Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так, Парубій був не його друзякою чи бізнес-паринером. Це через дивний замах на Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державного політичного діяча він не зміг. І не захотів. Якщо б хотів, то був би сьогодні у Львові. І міг би вибачитися за те, що Квартал-95 разом з ним методично знущалися з вад мови Андрія Парубія, доводячи це до абсурда та трешу. Навмисно та системно глузувати та робили з нього посміховисько.
Ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади - це те, що не було і представників ОП чи Кабміну. Не було і зачитування нічого від ВР, ОП чи Кабміну, хоча спікер ВР Стефанчук був там і міг це зробити. Хоча і Стефанчук шкурнув після служби і не залишився на поховання. І не було жодної офіційної заяви від держустанов. І відсутність президента на прощанні та похованні екс-спікера була фінальною краплею цієї ганьби!
До речі, батько Андрія в своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що Парубій звертався за держохороною, бо його мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. І сьогоднішня відсутність президента на похованні пояснює відсутність охорони у Парубія. Дріб'язкові людишки інакше І не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть сьогодні не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю і не став державником. А Парубій назавжди залишиться в історії, як державник, який жив Україною.
Вічна пам'ять!
