Княжицький про вбивцю Парубія: Розповідь про люблячого батька - легенда, він пішов з сім’ї 27 років тому
Народний депутат Микола Княжицький вважає легендою, мотиви злочину, які назвав підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Зловмисник нібито намагався таким чином повернути з Росії тіло сина — загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора з позивним Лемберг.
Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю маму "Лемберга", Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206 бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати "ЄС", записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. І Андрій, і Михайло і його мама Олена - патріоти України. І так - вони з Андрієм Парубієм на початку війни були разом в одній частині", - написав Княжицький.
Політик зазначає, що про батька загиблого воїна ніколи не чув, бо той пішов з сім'ї багато років тому.
"А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось об'єкт для вербовки і легенди це ідеальний", - вважає Княжицький.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вбивця вбив Андрія Парубія на замовлення фсби та за гроші фсби
для кацапів пан Андрій завжди був лютим ворогом, якому вони не тільки мстилися, але й ліквідували його, бо сралися від його майбутній дій як Патріота
Там однозначний умисел, з 2019 року, набрехати Українцям, і патіхаму в лєс…. Омонщина… Самі то вони, нємєсниє!
Звикли що агентура гидить а потім іде на обмін.
Майор ФСБ давал гарантию что будет включен в список на обмен?
Майор ФСБ гарантировал что режим Зеленского согласится на обмен?
Вы представляете, если это правда, с какого уровня должны были поступить гарантии?
Если его цель пойти на обмен, зачем было убегать? А если бы не нашли? Замочил зря и обмена не выгорело
Нехай зрозуміє сруський мір під нарами коло параши.
Є такі люди які не перебирають харчами , а просто - ненавидять українську владу . Будь яку , минулу , нинішню , майбутню , без різниці , незалежно від кольору і смаку . Саме слово - влада ненавидять . Для кацапів , для вербування - якраз те що треба .
Схоже цей окунь якраз з таких .!
Хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації.
Правдивої і безглуздої.
З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році.
Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію.
З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні.
Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина.
Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає.
Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину.
Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.
Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу.
І загинув, як Герой. Герої не вмирають!
Сьогодні відбулася ганебна та ница подія, яку не варто замовчувати. Сьогодні президент України продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість. А ще довів, що він залишився шоуменом, а не став президентом. Зараз поясню про що мова.
Сьогодні у Львові відбулося прощання та поховання Андрія Парубія. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті Коменданту Майдану. До архикатедрального собора святого Юра прийшло і багато політиків від різних політсил. Були і представники влади. Був спікер ВР Стефанчук та віце-спікер Корнієнко, а також двоє "слуг" - Веніславський та Бакунін. І все. Президента України не було, хоча прощалися і ховали спікера ВР. Спікера ВР, в якій Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так, Парубій був не його друзякою чи бізнес-паринером. Це через дивний замах на Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державного політичного діяча він не зміг. І не захотів. Якщо б хотів, то був би сьогодні у Львові. І міг би вибачитися за те, що Квартал-95 разом з ним методично знущалися з вад мови Андрія Парубія, доводячи це до абсурда та трешу. Навмисно та системно глузувати та робили з нього посміховисько.
Ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади - це те, що не було і представників ОП чи Кабміну. Не було і зачитування нічого від ВР, ОП чи Кабміну, хоча спікер ВР Стефанчук був там і міг це зробити. Хоча і Стефанчук шкурнув після служби і не залишився на поховання. І не було жодної офіційної заяви від держустанов. І відсутність президента на прощанні та похованні екс-спікера була фінальною краплею цієї ганьби!
До речі, батько Андрія в своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що Парубій звертався за держохороною, бо його мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. І сьогоднішня відсутність президента на похованні пояснює відсутність охорони у Парубія. Дріб'язкові людишки інакше І не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть сьогодні не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю і не став державником. А Парубій назавжди залишиться в історії, як державник, який жив Україною.
Вічна пам'ять!
П.с. ну как чувствовал что это фуфлыжная версия, на жалость давил..
А сколько довбней уже высрали свои дурокоменты в фейсбучеке