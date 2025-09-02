УКР
Новини
5 320 29

Княжицький про вбивцю Парубія: Розповідь про люблячого батька - легенда, він пішов з сім’ї 27 років тому

вбивця Парубія у суді

Народний депутат Микола Княжицький вважає легендою, мотиви злочину, які назвав підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Зловмисник нібито намагався таким чином повернути з Росії тіло сина — загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора з позивним Лемберг.

Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю маму "Лемберга", Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206 бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати "ЄС", записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. І Андрій, і Михайло і його мама Олена - патріоти України. І так - вони з Андрієм Парубієм на початку війни були разом в одній частині", - написав Княжицький.

Політик зазначає, що про батька загиблого воїна ніколи не чув, бо той пішов з сім'ї багато років тому.

"А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось об'єкт для вербовки і легенди це ідеальний", - вважає Княжицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО

Княжицький про вбивцю Парубія

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також читайте: Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Княжицький Микола (89) Парубій Андрій (1322) вбивство (3179)
І усі ці 27 років сім"я його не бачила і не чула. Банальний кацап.
показати весь коментар
02.09.2025 22:00 Відповісти
Цей хитрожопий зрадник хоче, щоб його обміняли і тоді він буде в росіі шукати тіло свого сина. Невже кацапи пускають аби кого з України для таких пошуків? І він після всього говорить, що не мав контактів з рашкою. На довічне його і ніяких обмінів.
показати весь коментар
02.09.2025 22:24 Відповісти
ця легенда - чиста вигадка фсби
вбивця вбив Андрія Парубія на замовлення фсби та за гроші фсби
для кацапів пан Андрій завжди був лютим ворогом, якому вони не тільки мстилися, але й ліквідували його, бо сралися від його майбутній дій як Патріота
показати весь коментар
02.09.2025 22:03 Відповісти
Згоден на всі 100. Я про це писав, як тільки опублікували цю байку від вбивці.
показати весь коментар
02.09.2025 22:30 Відповісти
да харе вешать на всех, найдите настоящего, и привлеките к ответствености кто не дал охрану
показати весь коментар
02.09.2025 22:03 Відповісти
Ні миті не можна вірити, убивці Українців під час московської війни, жодному!! Хіба тільки, отим з опу, брехунам приблудам95…
Там однозначний умисел, з 2019 року, набрехати Українцям, і патіхаму в лєс…. Омонщина… Самі то вони, нємєсниє!
показати весь коментар
02.09.2025 22:03 Відповісти
це все за бабло кацапське
показати весь коментар
02.09.2025 22:04 Відповісти
я слухав і дивився відео з ним. я йому не вірю як і тим хто його зловив. це все шняга для наріту.
показати весь коментар
02.09.2025 22:05 Відповісти
Логічно, хоче змінити державну зраду на битовуху, але за вбивство державного діяча все одно довічне...
показати весь коментар
02.09.2025 22:05 Відповісти
Тобто, версія, яку з лайна та гілок зліпили СБУ, МВС та ГПУ - повна лажа, як і очікувалося.
показати весь коментар
02.09.2025 22:06 Відповісти
звичайна "какаяразніца". контужена російським тєлєграмом.
показати весь коментар
02.09.2025 22:07 Відповісти
підсилена кацапсячим баблом
показати весь коментар
02.09.2025 22:08 Відповісти
це як каталізатор.
показати весь коментар
02.09.2025 22:13 Відповісти
Этому папаше пообещали бабло и обмен. Теперь вопрос- кто пообещал?
показати весь коментар
02.09.2025 22:13 Відповісти
кацапи авжеж.
Звикли що агентура гидить а потім іде на обмін.
показати весь коментар
02.09.2025 22:20 Відповісти
Давайте попробуем сузить круг подозреваемых. Кто мог пообещать?
Майор ФСБ давал гарантию что будет включен в список на обмен?
Майор ФСБ гарантировал что режим Зеленского согласится на обмен?
Вы представляете, если это правда, с какого уровня должны были поступить гарантии?
Если его цель пойти на обмен, зачем было убегать? А если бы не нашли? Замочил зря и обмена не выгорело
показати весь коментар
02.09.2025 22:31 Відповісти
Мабуть - замовники: узурпатори влади. За роль відбувайла у сценарії. А кілер - мабуть значно молодше, вище та худорлявіше - ще замовникам стане в нагоді…
показати весь коментар
02.09.2025 22:34 Відповісти
Су#@а!!!кцп вірити ,себе не поважати...саме мале уюб#@у ,це повісити на площі...
показати весь коментар
02.09.2025 22:17 Відповісти
В правильну "хату" посадити.
Нехай зрозуміє сруський мір під нарами коло параши.
показати весь коментар
02.09.2025 22:19 Відповісти
Типове разводілово по кацапцькі…, всі повелися як дурні, невтішний батько, який не кацапам пішов мститися за сина , а пішов та вбив людину, яка була в одному підрозділі з його сином… нікого не дивує, що саме на нього вийшли, тому що мутний, мабуть є хтось на рашкє ще й лайки ставив, мабуть, на 23 февраля…
показати весь коментар
02.09.2025 22:22 Відповісти
Та цей чувак просто й..нутий на всю голову . Він же сам заявив що йому було пофіг кого вбивати , Парубій просто трапився під руку , бо жив десь там поряд !
Є такі люди які не перебирають харчами , а просто - ненавидять українську владу . Будь яку , минулу , нинішню , майбутню , без різниці , незалежно від кольору і смаку . Саме слово - влада ненавидять . Для кацапів , для вербування - якраз те що треба .
Схоже цей окунь якраз з таких .!
показати весь коментар
02.09.2025 22:25 Відповісти
100% окунь
показати весь коментар
02.09.2025 22:33 Відповісти
цілком погоджуюсь з Княжицьким. Цей виродок тільки прикривається Дитиною. Ніяких обмінів !!!
показати весь коментар
02.09.2025 22:31 Відповісти
Олена Чернінька - колишня дружина звинуваченого у вбивстві Андрія Парубія:

Хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації.

Правдивої і безглуздої.

З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році.

Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію.

З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні.

Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина.

Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає.

Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину.

Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу.

І загинув, як Герой. Герої не вмирають!
показати весь коментар
02.09.2025 22:34 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/58110 Борислав Береза:
Сьогодні відбулася ганебна та ница подія, яку не варто замовчувати. Сьогодні президент України продемонстрував свою дріб'язковість та обмеженість. А ще довів, що він залишився шоуменом, а не став президентом. Зараз поясню про що мова.
Сьогодні у Львові відбулося прощання та поховання Андрія Парубія. Прийшло багато людей, які хотіли віддати данину пам'яті Коменданту Майдану. До архикатедрального собора святого Юра прийшло і багато політиків від різних політсил. Були і представники влади. Був спікер ВР Стефанчук та віце-спікер Корнієнко, а також двоє "слуг" - Веніславський та Бакунін. І все. Президента України не було, хоча прощалися і ховали спікера ВР. Спікера ВР, в якій Володимир Зеленський приймав свою присягу президента. Так, Парубій був не його друзякою чи бізнес-паринером. Це через дивний замах на Шефіра Зеленський міг влаштувати істерику з трибуни ООН, а прийти на поховання державного політичного діяча він не зміг. І не захотів. Якщо б хотів, то був би сьогодні у Львові. І міг би вибачитися за те, що Квартал-95 разом з ним методично знущалися з вад мови Андрія Парубія, доводячи це до абсурда та трешу. Навмисно та системно глузувати та робили з нього посміховисько.
Ще один доказ того, що це була навмисна дія з боку влади - це те, що не було і представників ОП чи Кабміну. Не було і зачитування нічого від ВР, ОП чи Кабміну, хоча спікер ВР Стефанчук був там і міг це зробити. Хоча і Стефанчук шкурнув після служби і не залишився на поховання. І не було жодної офіційної заяви від держустанов. І відсутність президента на прощанні та похованні екс-спікера була фінальною краплею цієї ганьби!
До речі, батько Андрія в своїй промові над тілом сина двічі підтвердив, що Парубій звертався за держохороною, бо його мав інформацію про можливий замах на його життя з боку РФ. І сьогоднішня відсутність президента на похованні пояснює відсутність охорони у Парубія. Дріб'язкові людишки інакше І не могли скоїти. І ця ганьба назавжди залишиться з Зеленським. Він навіть сьогодні не зміг впоратися зі своєю дріб'язковістю і не став державником. А Парубій назавжди залишиться в історії, як державник, який жив Україною.
Вічна пам'ять!
показати весь коментар
02.09.2025 22:46 Відповісти
При власти антимайдан. Это давно доказано и логически и по форме.
показати весь коментар
02.09.2025 22:59 Відповісти
Тупой Алень, бросивший родного сына ( полную семью) ради чужой дырки.
П.с. ну как чувствовал что это фуфлыжная версия, на жалость давил..
А сколько довбней уже высрали свои дурокоменты в фейсбучеке
показати весь коментар
02.09.2025 22:57 Відповісти
Москаль то істота непередбачувана , воно може з тобою пити горілку задушевно спілкуватись , а щось йому перемкне може в ніж в спину всадити , недарма їхнім символом є ведмідь такий-же непередбачуваний звір.
показати весь коментар
02.09.2025 23:05 Відповісти
 
 