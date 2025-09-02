Княжицький про вбивцю Парубія: Розповідь про люблячого батька - легенда, він пішов з сім’ї 27 років тому

Народний депутат Микола Княжицький вважає легендою, мотиви злочину, які назвав підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Зловмисник нібито намагався таким чином повернути з Росії тіло сина — загиблого розвідника 93-ї бригади Михайла-Віктора з позивним Лемберг.

Про це нардеп написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю маму "Лемберга", Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206 бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати "ЄС", записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. І Андрій, і Михайло і його мама Олена - патріоти України. І так - вони з Андрієм Парубієм на початку війни були разом в одній частині", - написав Княжицький.

Політик зазначає, що про батька загиблого воїна ніколи не чув, бо той пішов з сім'ї багато років тому.

"А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось об'єкт для вербовки і легенди це ідеальний", - вважає Княжицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я визнаю, що вбив Парубія. Це особиста помста владі. Хочу піти на обмін та знайти тіло сина, - підозрюваний у суді. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також читайте: Син Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, служив у 93-й ОМБр та загинув під Бахмутом, - ЗМІ. ФОТО