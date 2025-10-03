Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб России. Фигуранту изменили подозрение, - СБУ

Подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Андрея Парубия изменили квалификацию преступления. Теперь фигуранта подозревают в государственной измене, совершенной по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С того времени он получал вражеские задания и "отчитывался" врагу об их выполнении.

"В частности, он сначала отслеживал и передавал рашистам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим. После проверки готовности агента к выполнению "сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению", - рассказали в СБУ.

В СБУ говорят, что для того, чтобы выполнить "заказ" государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства.

Однако, правоохранители предотвратили его выезда и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве АндреяПарубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

