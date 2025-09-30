РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
1 421 25

Следствие ограничило публичный доступ в деле об убийстве Парубия, - СБУ

парубій

В деле об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия следствие ограничило доступ общественности к судебным решениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии для УП.

Там отметили, что "разглашение отдельных сведений досудебного расследования негативно повлияет на проведение следственных (розыскных) и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также может иметь негативные последствия для личной безопасности участников уголовного производства".

Учитывая это следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном производстве.

В СБУ добавили, что это было сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Топ комментарии
+26
Вышли на самих себя?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:05 Ответить
+13
Білі нитки у зшитій з херні справі починають вилазити.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:06 Ответить
+11
Меня бесит ,когда все трындят про российский след
При Зеленском в стране буквально расцветают
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА
Убийства журналистов
Убийства волонтеров
Путину нахрен не нужно убийство Парубия
Его влияние сегодня было сведено почти к нулю
Парубий не влиял на принятие решений
Его убили ,что напугать Порошенко
И точно также Путину нахрен не нужны
Украинские журналисты
Которые пишут про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
А не про коррупцию путина
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Перше, що спадає на думку.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:20 Ответить
Ви неправі.
***** цікавило і досі цкавлять замовні вбивства (зокрема) з метою дестабілізації українського суспільства. Він досягає своєї мети, використовуючи хаос в Україні. Хаос як в владі, так і в суспільстві.
До речі, для продукування хаосу в Україні використовує ***** не лише терор. А й вибори. Коли він побачив, що Зеля може перемогти на виборах - він його підтримав (звичайно, не напряму, а опосередковано. Наприклад, агенти ***** в період агітаційної кампанії Зелю не критикували). Перемогу Зелі і його слуг уродів ***** використав для ефективності (як вінн вважав) повномасштабного вторгнення. Чому в ***** не все склалось - то це вже тема дотичної, але іншої розмови.
І не тільки терор і вибори... Агітацію нашими корисними ідіотами - також, в т.ч. Згадайте, який хайп вони підняли на висери люськи абристович про вину Порошенка у війні через зміни в Конституцію стосовно встпу в НАТО+ЄС.
Да ладно. Прикладів - вдосталь. І вбивство Парубія (і Фаріон) - один з них.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:01 Ответить
Вы рассуждаете как украинец
А я родилась в россии
И я понимаю ментальность ее ВЛАСТИ
Такие как путин убивают или личных врагов
Или людей знаковых
Знаковых для россии
Чьим убийством можно на россии похвалиться
Убийство Фарион я бы еще могла понять
Она была своего рода такая же как Соловьев
Мочила всех, не выбирая слов
Вот только в последнее время
Фарион выступала против русского языка
Это был подарок РУССКОЙ ПРОПАГАНДЕ
Последнее время ФАРИОН мочила Зеленского
Со страшной силой
А Парубий путину вообще не страшен
Парубий - львовский интеллигент
Почти аристократ
Такие люди путину не страшны
Он опасается людей харизматичных
Которые могут влиять на массы
Такими были Немцов и Навальный
В нынешней Украине -таких людей нет
Безусловно, огромной популярностью пользовался Залужный
Вот его убийство было выгодно путину
Во всех смыслах
И Зеленскому было выгодно
А вот Парубий не страшен ни путину
Ни Зеленскому
Зеленский опасается Порошенко
Но убить Порошенко - кишка тонка
Можно убить Парубия
Чтобы и Порошенко задумался
Зеленский пойдет до конца ,чтобы остаться у власти
Это же очевидно.....
показать весь комментарий
30.09.2025 21:25 Ответить
Розправа з керівниками Майдану і мабуть,іспит кілера,який пройшов навчання в тенетах фсб і як успішний,буде відправлений на Захід,замість пійманих, розкритих і невдачників,типу цих двох по справі Скрипаля.
Як видається,один той самий ,що і по Фаріон.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:37 Ответить
Не буду утверждать
Но полагаю ,что убийца Парубия до суда не доживут
Помрет внезапно
Сердечко не выдержало...
С такими ,как он - вообще долго не чикаются
показать весь комментарий
30.09.2025 21:43 Ответить
Інтереси зелених гнид ( ********** палок ) і їх керівництва ФСб - співпали Зеублюдки позбавляються всіх , хто не будє мовчати , коли вони фальсікуватимуть вибори (диктатуру Ze Ностри )
показать весь комментарий
30.09.2025 20:24 Ответить
сбу вийшло на фсбу?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:05 Ответить
Після того, як мєнти Татарова зробили вкид, ніби в номері київського готелю, де жив Парубій, знайшли арсенал зброї, справу з вбивства засекретили.
СБУ бояться вийти на себе?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:06 Ответить
********* гадять про убивство Парубія, як ригоАНАЛЬНІ про убивство Небесної Сотні з Мадану, а до них, так само брехали і кучмівські з деркачем, після убивства агентами СБУ/ФСБ В'ячеслава Чорновола!!!
Щось забзділося у цьому зкацапленому середовищі приблу95 з Урядового кварталу, не знаходите, пани Українці!!????
показать весь комментарий
30.09.2025 20:14 Ответить
🌐 Дубінський не хоче тонути без #Єрмака.

У ВАКС він прямо заявив:
👉 співпраця з Деркачем була «ініціативою Банкової»,
👉 особисто приїжджав Єрмак, щоб усе домовити.

Тепер виходить, що російський агент у Раді Федерації має спільні епізоди з… Офісом президента.

❗️ Дубінський зрозумів: інакше його зроблять «єдиним винним». Тому й тягне за собою тих, хто реально керував.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:20 Ответить
Арестович заявляв,що якщо стане презом,то посадить слигу на довічне: він то зсередини багато що видів-чув,та знає.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:35 Ответить
А раніше Дубінський стверджував, що Буратіно агентурна клікуха в ФСБ самого Бубона.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:59 Ответить
Якщо не помиляюсь, то є таке поняття, як "таємниця слідства". Але я щось не чув про "таємницю судового рішення".
Чомусь це мені нагадало анекдот:
Опинилися в полоні у людожерів англієць, француз і "хомо совєтікус".
Вождь і каже:
- Хто з вас скаже таке поняття, яке ми не знаємо, того відпустимо. Ні - з'їмо.
Француз подумав і (з огляду на дикість племені) сказав:
- Круасан!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це така їжа.
Француз пішов у меню на сніданок.
Англієць поміркував трохи (води навкруги немає, річку гуси пішки переходять) і каже:
- Пароплав!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це корабель такий.
Англієць потрапив в обіднє меню.
"Хомо совєтікус" подивився на те все і каже:
- КДБ!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Не знаємо такого. Кажи що це, або з'їмо!
- А це як у вас: зібралися, погомоніли - і немає людини...
показать весь комментарий
30.09.2025 20:19 Ответить
Поки що серед нашої громадськості є кацапи, доступ до справи треба обмежити. Та й до речі, незадоволені цим рішенням це 100% кацапи.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Може зрозуміли,що взяли підставну особу: бо той що на ровері і кого затримали: особи різного віку.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Звісно підставний, ЗЕскоти самі спланували вбивство. Та маячня про вбитого на сході його сина і помсту настільки тупа що на вуха не налазить
показать весь комментарий
30.09.2025 21:35 Ответить
А що так?
Дурачок вирішив відмовитися від своїх попередніх показів?
Знаряддя вбивства так і не знайдено!
А інших доказів немає!
Що ви йому можете пред'явити?
Нелюбов до колишньої влади?

Справжній вбивця спокійно виїхав за межі України, поки вся увага була прикута до цього йолопа.

Головне, що медальки 🏅, чергове звання та підвищення отримали за "оперативне розкриття злочину".

Відмінні показники по службі млять!
Нічого не скажеш!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:33 Ответить
Йо йо...
показать весь комментарий
30.09.2025 20:37 Ответить
С какой стати!!Он общественная Личность!Значит к суду доверия ноль! Хотя и до этого ноль! Когда Нечего скрывать,то и ограничения не нужны!
показать весь комментарий
30.09.2025 21:10 Ответить
Скоріш за все там інша причина-ні....я не роблять тільки вперто `продлєваются`.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:12 Ответить
Стріляти не навчені, розслідувати не навчені, лише після виходу на пенсію в 40 років вміють так-сяк облаштовувати готельно-ресторані комплекси в заповідниках.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:34 Ответить
Злочин сплановано і скоєно ЗЕскотами, як я казала з самого початку... Про Фаріон не таємниця, а тут чого таємниця, виж схопили "вбивцю"? Бо то є "дурілка" , логіки нуль у вибивстві, якби Парубій був "слуга Зелений " то ще куди не йшло, а вбити опозиціонера щоб "помститись" владі, тільки бовдур міг таке придумать...
показать весь комментарий
30.09.2025 21:33 Ответить
 
 