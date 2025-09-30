Следствие ограничило публичный доступ в деле об убийстве Парубия, - СБУ

В деле об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия следствие ограничило доступ общественности к судебным решениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии для УП.

Там отметили, что "разглашение отдельных сведений досудебного расследования негативно повлияет на проведение следственных (розыскных) и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также может иметь негативные последствия для личной безопасности участников уголовного производства".

Учитывая это следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном производстве.

В СБУ добавили, что это было сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовский облсовет просит Зеленского присвоить звание Героя Украины Фарион и Парубию

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также: Офицер ВСУ Татьяна Черновол заменит убитого Парубия в Раде