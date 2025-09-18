Офицер ВСУ Татьяна Чорновол заменит убитого Андрея Парубия в Раде

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, убитого во Львове 30 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК.

Аппарат Верховной Рады засвидетельствовал досрочное прекращение полномочий Парубия. Он был избран в парламент на внеочередных выборах 2019 года по списку партии "Европейская Солидарность".

Чорновол была следующим по очередности кандидатом в избирательном списке "ЕС" под №27. На заседании ЦИК приняла решение о ее избрании народным депутатом.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

