3 931 37

Офицер ВСУ Татьяна Чорновол заменит убитого Андрея Парубия в Раде

Офицер ВСУ Татьяна Черновол за 3,5 года войны не получила ни одного отпуска

Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранным народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, убитого во Львове 30 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК.

Аппарат Верховной Рады засвидетельствовал досрочное прекращение полномочий Парубия. Он был избран в парламент на внеочередных выборах 2019 года по списку партии "Европейская Солидарность".

Чорновол была следующим по очередности кандидатом в избирательном списке "ЕС" под №27. На заседании ЦИК приняла решение о ее избрании народным депутатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная Черновол: Из моих "боевых" отчисляют средства "слуге народа" Качуре. Он подал в суд, когда я сообщила, что он основатель партии Медведчука

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия, отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска

+38
символічно і заслужено...дасть прочухана зеленим чортам
18.09.2025 16:04 Ответить
+25
Вона має повне право потягати в зубах всіх чортів і їх ватажка в тому ж числі
18.09.2025 16:07 Ответить
+22
Це та яка заслужила бути у ВР ,хай щастить їй.
18.09.2025 16:18 Ответить
символічно і заслужено...дасть прочухана зеленим чортам
18.09.2025 16:04 Ответить
Це бізнес-клуб..ніхто нікому нічого не дасть..погорлопанити хіба що (((
18.09.2025 16:37 Ответить
18.09.2025 17:12 Ответить
Брешеш
18.09.2025 17:20 Ответить
Гуд
18.09.2025 16:04 Ответить
Перефразую паровознюка :"Їпаш їх,Таня!"
18.09.2025 16:04 Ответить
до нього це було
13.04.2014 біля Семенівки на Донеччині командир роти 80 аеромобільної бригади Вадим Сухаревський під час бойової роботи по групі гіркіна дав наказ підлеглому воїну: "Бачиш ворога - їпаш!
18.09.2025 16:24 Ответить
наснаги
щира подяка за службу
кацапам сподобалось
18.09.2025 16:06 Ответить
Вона має повне право потягати в зубах всіх чортів і їх ватажка в тому ж числі
18.09.2025 16:07 Ответить
і, шо?
щось зміниться?
гніди в парламенті згинуть, як роса на сонці?
18.09.2025 16:09 Ответить
Зміниться те,що ця дівчина виживе в цій бійні..
18.09.2025 16:25 Ответить
а, мій родич, нє?
бо, він залишиться в окопі?
а, всі інші, теж ні?
бо, їх немає у списках в раду.....
18.09.2025 16:30 Ответить
Непопадання в списки,то їх проблема. В "слугу народу" набирали через Фейсбук. Туди попали і няні, і фотографи, і навіть Ліза Богуцька.
18.09.2025 16:54 Ответить
то, мій родич загине, бо лошара, що не попав до списку?
зрозуміло.
дякую!
18.09.2025 16:57 Ответить
Гріша, ти на якому базарі торгуєш? Не слухай своїх подружок бабок-перекупок. Вони цитують кацапські методички.
18.09.2025 17:16 Ответить
Ви,часом не жінка?
18.09.2025 17:07 Ответить
майже вловили мене!
але, часи лєвацтва толєрастії у минулому.
це, раніше, можна було відчувати себе ким попало! хоч кнопкою у ліфті.
зараз, вже, як є.....
не сховаєшся.
18.09.2025 17:12 Ответить
18.09.2025 16:15 Ответить
Це та яка заслужила бути у ВР ,хай щастить їй.
18.09.2025 16:18 Ответить
На фронті Таня косила кацапів, а тепер коситиме зелених крадІЇв при владі)))
18.09.2025 16:21 Ответить
дуже цікаво, як?
а, що до неї робили всі інші?
18.09.2025 16:31 Ответить
Дуже сильна і символічна заміна.
Вічна пам'ять Андрію - не пробачимо ворогам Андрія...
З Богом - Таню!
18.09.2025 16:24 Ответить
Безмозглiй - теперечки хана.
18.09.2025 16:30 Ответить
Бажано, щоб вона зайшла в Раду зі своєю "Стугною"...
Їпашь їх, Таню!
18.09.2025 16:30 Ответить
Безмозгла вже згризла ніжку крісла від цієї новини?
18.09.2025 16:31 Ответить
афігіти!
ти, порівняв вдову героя, захисницю україни з дегенераткою безуглою?
приїхали.....
18.09.2025 16:33 Ответить
Не грузися...Там думати треба і почуття гумору не завадило б...
18.09.2025 16:40 Ответить
Тиць тай розвиднiлось. А я побачив , що в пицi бозмозкоi, всiм зебiлам тепер -хана.
18.09.2025 16:55 Ответить
18.09.2025 16:53 Ответить
з Богом Танюша ,в Добрий час !!! ❤️
18.09.2025 16:35 Ответить
Чесно кажучи, " одна невідома особа" займалася рейдерством)) це якраз під час революцїі гідності. Вот "ця особа" і купа незнайомих людей, які називали себе від імені однієї відомої організації, візитки якої тепер так не любить росія, займалася виємкою (тобто шо дозволили їй) документів у Київському ДАБІ та інших "жирних" держайниї установ, які лишилися без охорори, але їх можн абуло подоїти ))) і робила вона то, явно не через переконання))) І я так підозорюю, шо вона не лише цим займалася. Ну але да, все забулося, і то все не правда
18.09.2025 16:46 Ответить
Вона твою дупу прикривала зупиняючи танки під Києвом. Так що подякуй її за це.
18.09.2025 17:24 Ответить
Єдина хороша новина. Військова яка дійсно воювала та не куплена. Шкода що тільки вона. Певен що київські політичні еліти таких бояться.
18.09.2025 16:51 Ответить
О Боже. Тільки не це..
18.09.2025 16:52 Ответить
Дуже добре. Достойна кандидатура.
18.09.2025 16:56 Ответить
Завтра буде приймати присягу?

Якщо засідання відбудеться... бо зелені можуть не з'явитися...
18.09.2025 17:02 Ответить
Дуже достойна особистість пані Тетяна, поважаємо їй успіхів у парламентській роботі .
18.09.2025 17:27 Ответить
 
 