Военная Черновол: Из моих "боевых" отчисляют средства "слуге народа" Качуре. Он подал в суд, когда я сообщила, что он основатель партии Медведчука
Экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол сообщила, что средства из ее боевых выплат отчисляют нардепу "Слуги народа" Александру Качуре.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я прошу помощи общественности, максимальной огласки с требованиями извинений от "зеленой власти". Это абсолютное зло должно быть наказано. Молодой здоровый бычара Качура, воспитанник Медведчука протирает штанишки в Верховной Раде, получает плюшки в АП, ходит с женой по ресторанам, балует детей, развлекается по заграницам и взимает боевые с женщины, которая его депутатство и сытую жизнь третий год защищает на фронте, у которой на войне погиб муж, и которая не видит своих детей", - отметила военная.
По словам Черновол, Качура "украл" ее боевые выплаты, пользуясь "служебным положением, властным шантажом, принуждением и коррупцией".
"Суть дела следующая: я обнародовала информацию из официальных реестров, что Качура основатель партии Медведчука. Впоследствии, это было подтверждено официальными письмами из Минюста.
Но Бориспольский суд удовлетворил иск Качуры против меня и с моих боевых начали снимать деньги. Я прошу вас, люди, привлеките этого грабителя с большой дороги к народной ответственности. Мне некогда, поэтому прошу, поинтересуйтесь для меня, кто эти судьи, которые прогнулись под козявку от власти и приняли заведомо неправовое решение. Таких надо хотя бы опозорить перед всем миром публичностью. От "зеленых" требую возмещения морального вреда - 500 ФПВ-камикадзе" ,- подытожила она.
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Нас ніколи нікуди не приймуть, бо в Украні будь якій владі, туди просто не потрібно!
Як мінімум - звільнити з позбавленням всіх суддівських пенсій та пільг.
Після цього більше його не слухаю, хоча це треба було зробити набагато раніше, ще тоді, коли тєло закликало вбити Пороха.
Звідки така синхронність дій стерненка і безуглої?
Ви скорійше за все його не дивилися ніколи - а дивилися ви якусь методичку соєвої шобли.
Ти якесь смішне!
І миє ноги Єрмаку.
А так, да, за гроші українців купує дрони..
що стосується "сірожи стерненка", то "зайнятість фпв" чомусь не завадила йому організувати замах на Чорновола через "вдову давінчі"!
зараз чому ні? "вдова давінчі" не задіяна?
Военные просят помощи у гражданских
То есть от путина наши украинские военные
Могут нас защитить
А от депутатов ПРОСРОЧЕННОГО президента военные себя защитить не могут?
Никогда не думала, что самая смелая украинская журналистка
Самая смелая женщина - политик
Напишет в чате - SOS....
Подавати до суду на військових? Це мабуть школа рига Портнова...
Яка у нього повинна бути школа...
Але в мене запитання: а як так сталось, що Таня не знала про цей суд першої інстанції, про те, що ухвала вступила в закону силу? Впевнений - якби знала, то була ьи апеляція в другій інстанції!
Тут ще ті питання до судової системи, яка дозволяє собі заочно засуджувати військових, які воюють безпосередньо на ЛБЗ. Хоча... - і суди також під п'ятою Татарова, вірного прислуги ЕрЗе...
Це США мають навчити МВС України, БЕБ, ДБР, Прокуратуру, СБУ, РНБО ловити качур в Києві?!