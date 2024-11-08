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Новини
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Військова Чорновол: Із моїх "бойових" відраховують кошти "слузі народу" Качурі. Він подав до суду, коли я повідомила, що він засновник партії Медведчука

Чорновол заявила, що гроші з її бойових виплати відраховують

Екснардепка та операторка ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол повідомила, що кошти з її бойових виплат відраховують нардепу "Слуги народу" Олександру Качурі.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я прошу допомоги громадськості, максимального розголосу з вимогами вибачення від "зеленої влади". Це абсолютне зло мусить бути покаране. Молодий здоровий бичара Качура, вихованець Медведчука протирає штанці у Верховні Раді, отримує плюшки в АП, ходить з дружиною по ресторанах, бавить діток, розважається по закордонах та стягує бойові з жінки, яка його депутатство і сите життя третій рік захищає на фронті, в якої на війні загинув чоловік, і яка не бачить своїх дітей", - наголосила військова.

За словами Чорновол, Качура "вкрав" її бойові виплати, користуючись "службовим становищем, владним шантажем, примусом і корупцією".

"Суть справи наступна: я оприлюднила інформацію з офіційних реєстрів, що Качура засновник партії Медведчука. Згодом, це було підтверджене офіційними листами з Мін'юсту.

Але Бориспільський суд задовольнив позов Качури проти мене і з моїх бойових почали знімати гроші. Я прошу вас люди притягніть цього грабіжника з великої дороги до народної відповідальності. Мені не має коли, тому прошу поцікавтесь для мене, хто ці судді, які прогнулися під козявку від влади і прийняли свідомо неправове рішення. Таких треба хоча би зганьбити перед всім світом публічністю. Від "зелених" вимагаю відшкодування моральної шкоди - 500 ФПВ-камікадзе" ,- підсумувала вона.

Чорновол заявила, що гроші з її бойових виплати відраховують "слузі народу" Качурі, який виграв проти неї позов

Читайте: Стикаюся з тим, що командири хваляться кількістю втрат, - військова Чорновол

Чорновол заявила, що гроші з її бойових виплати відраховують "слузі народу" Качурі, який виграв проти неї позов

Автор: 

Чорновол Тетяна (254) Слуга народу (2823) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+39
Це піздець!
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08.11.2024 16:19 Відповісти
+31
Не просто відмінити постанову, а притягнути цих маріонеток до відповідальності.
Як мінімум - звільнити з позбавленням всіх суддівських пенсій та пільг.
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08.11.2024 16:25 Відповісти
+29
"Трамп, чому ми не в НАТО?" (с)
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08.11.2024 16:19 Відповісти
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Це піздець!
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08.11.2024 16:19 Відповісти
И имя этому пи*децу - дерьмак.
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08.11.2024 16:23 Відповісти
Ні, 73% невигласів це зробили разом
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08.11.2024 17:47 Відповісти
зеГнида та його свора - це більш удосконалена ригоАньна влада, з ,,прокачаним'' зеОвочем який надає, що на його коксовий зад нема болта з лівою різьбою!
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08.11.2024 19:17 Відповісти
"Трамп, чому ми не в НАТО?" (с)
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08.11.2024 16:19 Відповісти
Самі подумайте, навіщо зеленим НАТО та ЄС, де вони тоді будуть красти??
Нас ніколи нікуди не приймуть, бо в Украні будь якій владі, туди просто не потрібно!
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08.11.2024 17:29 Відповісти
невже не існує в природі адвокатів, які б примусили бориспільский суд відминити цю постанову? і де сірожа стерненко і його зондеркоманда, яка так бравурно сувала старих дідів по смітникам, а у випадку цієї качури веде себе нижком-тижком?
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08.11.2024 16:21 Відповісти
Не просто відмінити постанову, а притягнути цих маріонеток до відповідальності.
Як мінімум - звільнити з позбавленням всіх суддівських пенсій та пільг.
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08.11.2024 16:25 Відповісти
В мене питання не до суддів. Питання до потерпілого?! Заявити вимогу про відшкодування моральної шкоди жінкою, яка захищає Україну, може тільки ворог.
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08.11.2024 17:09 Відповісти
Вчинок мерзотника навіть гидко обговорювати.
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08.11.2024 17:20 Відповісти
Сірожа зараз гавкає лише на замовлення. Останнім, кого він атакував, був Залужний під час інформ.кампанії для усунення останнього від керівництва ЗСУ.
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08.11.2024 16:26 Відповісти
Брехня. Критикує Стерненко якраз Сирського і його горе-генералів. Але ж ти не в курсі, бо ти не дивишся Стерненка, а просто гавкаєш на замовлення.
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08.11.2024 16:34 Відповісти
Ніяка не брехня! Дуже добре пам'ятаю, як сірожа у своєму відео звинувачував особисто Залужного в проблемах з закупівлею та списанням армійського майна, хоча це явно відноситься до компетенції МО.
Після цього більше його не слухаю, хоча це треба було зробити набагато раніше, ще тоді, коли тєло закликало вбити Пороха.
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08.11.2024 16:41 Відповісти
Так стерненко в унісон з безуглою кидалися на Залужного, а потім на Сирського.
Звідки така синхронність дій стерненка і безуглої?
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08.11.2024 16:47 Відповісти
Стерненко ні на кого не кидався, а дуже обережно критикує, щоб не роздмухувати срач.
Ви скорійше за все його не дивилися ніколи - а дивилися ви якусь методичку соєвої шобли.
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08.11.2024 17:15 Відповісти
Будеш здивований, але я особисто донатив йому, підтримував його під час судово-поліцейського пресингу і деякий час даже переписувався до того моменту, коли його відвідали подоляк з компашкою і він защебетав в унісон з зєрмачнею. З тих пір він для мене не існує.
Ти якесь смішне!
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08.11.2024 17:39 Відповісти
Tierre був штабістом, голосний; а тепер, коли він зрозумів, що там нема перспективи просунутися в нардепи - заспівав по-стерні.
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08.11.2024 17:50 Відповісти
Аналогічна ситуація і в мене із Стерненко. Довіряла, підтримувала, донатила, та коли зрозуміла, що всіх критикує, крім зеленої шобли, відписалась та доначу і допомогаю підрозділу Сина)
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08.11.2024 18:01 Відповісти
Адвокату мають доручити захищати інтереси - нів не має права самостійно себе призначити захисником. А "сірожа стерненко" зайнятий поставками тих самих ФПВ-дронів на фронт. Можливо ти не такий зайнятий, як він і заміниш його? Чи ти теж дрони на фронт поставляєш?
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08.11.2024 16:28 Відповісти
Сірожа, ще сплачує штрафи, за недостовірне інформування ТЦК.
І миє ноги Єрмаку.
А так, да, за гроші українців купує дрони..
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08.11.2024 16:42 Відповісти
зрозуміло що адвокат сам не зможе, але ж невже немає професійних адвокатів, які б запропонували б Чорновіл свої послуги?
що стосується "сірожи стерненка", то "зайнятість фпв" чомусь не завадила йому організувати замах на Чорновола через "вдову давінчі"!
зараз чому ні? "вдова давінчі" не задіяна?
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08.11.2024 16:43 Відповісти
Зараз може й знайдуться, а до того, як Тетяна це розголосила - думаю, адвокати не були у курсі цієї справи.
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08.11.2024 17:14 Відповісти
А якщо судова система і досі під портновим, то навіть адвокат нечистого не виграє справу
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08.11.2024 17:44 Відповісти
У народного адвоката прізвище Кольт. Інші не допоможуть вже.
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08.11.2024 21:17 Відповісти
В цьому вся сутність зеленої саранчі. Чергове пробите дно!
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08.11.2024 16:21 Відповісти
Воевать с кацапами на фронте, а также их пособниками в тылу..Поражаюсь стойкости этой мощной женщины!
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08.11.2024 16:22 Відповісти
Дно? Ні, знизу знову постукали...
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08.11.2024 16:22 Відповісти
Гнилі люди, через одного…
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08.11.2024 16:23 Відповісти
Маразм крепчаєт та суки колоборанські коли ви вже виздихаєте ?так звана партія СН це колишні молоді регіони ,невігласи і проросійські клоуни.
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08.11.2024 16:24 Відповісти
Печально
Военные просят помощи у гражданских
То есть от путина наши украинские военные
Могут нас защитить
А от депутатов ПРОСРОЧЕННОГО президента военные себя защитить не могут?
Никогда не думала, что самая смелая украинская журналистка
Самая смелая женщина - политик
Напишет в чате - SOS....
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08.11.2024 16:25 Відповісти
Як "офіцер" він повинен застрелитись
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08.11.2024 16:26 Відповісти
Цих всіх опжз ...ригів...зелених та іншу шушару може тільки виправити гарна доза фіпіві піздю...лини !!!!!
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08.11.2024 16:28 Відповісти
А оцей хлопчик не подумав що пані Тетяна вміє добре керувати FPV-дронами?
Подавати до суду на військових? Це мабуть школа рига Портнова...
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08.11.2024 16:35 Відповісти
Ну так Качура - відсос Медведчука.
Яка у нього повинна бути школа...
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08.11.2024 16:42 Відповісти
"Встречаю раз Серёжку Фомина - а он Герой Советского союза..."
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08.11.2024 16:36 Відповісти
До одного місця ці звернення. Краще просто відкрийте збір на фпв-дрон для виродка.
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08.11.2024 16:37 Відповісти
слів нема, одні мати...

Але в мене запитання: а як так сталось, що Таня не знала про цей суд першої інстанції, про те, що ухвала вступила в закону силу? Впевнений - якби знала, то була ьи апеляція в другій інстанції!

Тут ще ті питання до судової системи, яка дозволяє собі заочно засуджувати військових, які воюють безпосередньо на ЛБЗ. Хоча... - і суди також під п'ятою Татарова, вірного прислуги ЕрЗе...
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08.11.2024 16:38 Відповісти
Будемо рахувати що вони обидва на фронті.
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08.11.2024 16:38 Відповісти
Партія Зеленського СН - такі ж підари, як і сам Зеленський.
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08.11.2024 16:41 Відповісти
Видно ж, що "нове обличчя"! Перший ліпший "психолог-пикознавець" розшифрує.
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08.11.2024 16:45 Відповісти
Переживете Трампа -переживете і Качуру!
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08.11.2024 16:48 Відповісти
Падло, моральний урод!
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08.11.2024 16:57 Відповісти
Щоб він , 3,14дерас , на ці гроші ,лікував себе і свою родину .
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08.11.2024 16:59 Відповісти
Стерненко поставляє(його команда) ФПВ-дрони не за свої гроші а виключно за пожертви українців.
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08.11.2024 17:02 Відповісти
Обі*рати Порошенка - пропуск у зе-владу.
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08.11.2024 17:03 Відповісти
Чомусь ці "качури" думають що вони безсмертні....
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08.11.2024 17:07 Відповісти
Ось! Ось чому люди не будуть повертатись з-за кордону після війни. Бо коли вже молоді політики продовжують керуватися підходами старих комуняк і прокацапських крадіїв, то і майбутнього у цієї країни не буде. Я колись думав, що треба дочекатись, поки всі комуняки вимруть, і країна почне оговтуватись від того *******. Але ж ніт, червоний колір помінявся на зелений, а віра у всесвітній комунізм змінилась на віру у велике бабло. Методи залишились ті ж самі...
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08.11.2024 17:25 Відповісти
Це повний капець, такі як качура. який протирає штани у ВР , та йому подібні у судах , це українські ГНИДИ, що пʼють кров з українців, але все має початок , і все має кінець , тож тим под*нкам теж прийде кінець
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08.11.2024 17:36 Відповісти
Ще не придумали матюків щоб описати моє ставлення до зелених виродків
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08.11.2024 18:06 Відповісти
Чому цей медведчувський Качура не за гратами?
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08.11.2024 18:12 Відповісти
Про яку допомогу від США Ви балакаєте, якщо Качура не за гратами?

Це США мають навчити МВС України, БЕБ, ДБР, Прокуратуру, СБУ, РНБО ловити качур в Києві?!
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08.11.2024 18:17 Відповісти
тому що ЕрЗе його підібрав відповідно таємної рекомендацією мертвечука. І він там не один такий. Хоча, інший, -"екс-слуга Шевченко закликав Зеленського до діалогу з РФ та написав листа Трампу" (дивись інфу в стрічці новин) - спалився, хоча спалився не вперше.
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08.11.2024 18:43 Відповісти
тому що ЕрЗе його підібрав відповідно таємної рекомендацією мертвечука. І він там не один такий. Хоча, інший, - спалився, хоча спалився не вперше.
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08.11.2024 18:41 Відповісти
Можна по-різному відноситись до Тетяни Чорновіл,але в цьому випадку про депутата та суд з цензурних слів одні матюки.
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08.11.2024 18:18 Відповісти
Всі антиукраїці " по різному відносяться до Татьяни.
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08.11.2024 19:44 Відповісти
Не всьо так однозначно…
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08.11.2024 20:44 Відповісти
Ничего ей не будет, так как и не будет ничего прихвостням Януковича. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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08.11.2024 21:24 Відповісти
зеленский,где твои 73 процента ?
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08.11.2024 22:20 Відповісти
 
 