Військова Чорновол: Із моїх "бойових" відраховують кошти "слузі народу" Качурі. Він подав до суду, коли я повідомила, що він засновник партії Медведчука

Екснардепка та операторка ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол повідомила, що кошти з її бойових виплат відраховують нардепу "Слуги народу" Олександру Качурі.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я прошу допомоги громадськості, максимального розголосу з вимогами вибачення від "зеленої влади". Це абсолютне зло мусить бути покаране. Молодий здоровий бичара Качура, вихованець Медведчука протирає штанці у Верховні Раді, отримує плюшки в АП, ходить з дружиною по ресторанах, бавить діток, розважається по закордонах та стягує бойові з жінки, яка його депутатство і сите життя третій рік захищає на фронті, в якої на війні загинув чоловік, і яка не бачить своїх дітей", - наголосила військова.

За словами Чорновол, Качура "вкрав" її бойові виплати, користуючись "службовим становищем, владним шантажем, примусом і корупцією".

"Суть справи наступна: я оприлюднила інформацію з офіційних реєстрів, що Качура засновник партії Медведчука. Згодом, це було підтверджене офіційними листами з Мін'юсту.

Але Бориспільський суд задовольнив позов Качури проти мене і з моїх бойових почали знімати гроші. Я прошу вас люди притягніть цього грабіжника з великої дороги до народної відповідальності. Мені не має коли, тому прошу поцікавтесь для мене, хто ці судді, які прогнулися під козявку від влади і прийняли свідомо неправове рішення. Таких треба хоча би зганьбити перед всім світом публічністю. Від "зелених" вимагаю відшкодування моральної шкоди - 500 ФПВ-камікадзе" ,- підсумувала вона.

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