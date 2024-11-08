Військова Чорновол: Із моїх "бойових" відраховують кошти "слузі народу" Качурі. Він подав до суду, коли я повідомила, що він засновник партії Медведчука
Екснардепка та операторка ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол повідомила, що кошти з її бойових виплат відраховують нардепу "Слуги народу" Олександру Качурі.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я прошу допомоги громадськості, максимального розголосу з вимогами вибачення від "зеленої влади". Це абсолютне зло мусить бути покаране. Молодий здоровий бичара Качура, вихованець Медведчука протирає штанці у Верховні Раді, отримує плюшки в АП, ходить з дружиною по ресторанах, бавить діток, розважається по закордонах та стягує бойові з жінки, яка його депутатство і сите життя третій рік захищає на фронті, в якої на війні загинув чоловік, і яка не бачить своїх дітей", - наголосила військова.
За словами Чорновол, Качура "вкрав" її бойові виплати, користуючись "службовим становищем, владним шантажем, примусом і корупцією".
"Суть справи наступна: я оприлюднила інформацію з офіційних реєстрів, що Качура засновник партії Медведчука. Згодом, це було підтверджене офіційними листами з Мін'юсту.
Але Бориспільський суд задовольнив позов Качури проти мене і з моїх бойових почали знімати гроші. Я прошу вас люди притягніть цього грабіжника з великої дороги до народної відповідальності. Мені не має коли, тому прошу поцікавтесь для мене, хто ці судді, які прогнулися під козявку від влади і прийняли свідомо неправове рішення. Таких треба хоча би зганьбити перед всім світом публічністю. Від "зелених" вимагаю відшкодування моральної шкоди - 500 ФПВ-камікадзе" ,- підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Нас ніколи нікуди не приймуть, бо в Украні будь якій владі, туди просто не потрібно!
Як мінімум - звільнити з позбавленням всіх суддівських пенсій та пільг.
Після цього більше його не слухаю, хоча це треба було зробити набагато раніше, ще тоді, коли тєло закликало вбити Пороха.
Звідки така синхронність дій стерненка і безуглої?
Ви скорійше за все його не дивилися ніколи - а дивилися ви якусь методичку соєвої шобли.
Ти якесь смішне!
І миє ноги Єрмаку.
А так, да, за гроші українців купує дрони..
що стосується "сірожи стерненка", то "зайнятість фпв" чомусь не завадила йому організувати замах на Чорновола через "вдову давінчі"!
зараз чому ні? "вдова давінчі" не задіяна?
Военные просят помощи у гражданских
То есть от путина наши украинские военные
Могут нас защитить
А от депутатов ПРОСРОЧЕННОГО президента военные себя защитить не могут?
Никогда не думала, что самая смелая украинская журналистка
Самая смелая женщина - политик
Напишет в чате - SOS....
Подавати до суду на військових? Це мабуть школа рига Портнова...
Яка у нього повинна бути школа...
Але в мене запитання: а як так сталось, що Таня не знала про цей суд першої інстанції, про те, що ухвала вступила в закону силу? Впевнений - якби знала, то була ьи апеляція в другій інстанції!
Тут ще ті питання до судової системи, яка дозволяє собі заочно засуджувати військових, які воюють безпосередньо на ЛБЗ. Хоча... - і суди також під п'ятою Татарова, вірного прислуги ЕрЗе...
Це США мають навчити МВС України, БЕБ, ДБР, Прокуратуру, СБУ, РНБО ловити качур в Києві?!