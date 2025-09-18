УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9280 відвідувачів онлайн
Новини Кадрові зміни Вбивство Андрія Парубія
4 049 38

Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол замінить вбитого Парубія у Раді

Офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки війни не отримала жодної відпустки

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК.

Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень Парубія. Він був обраний до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Європейська Солідарність".

Чорновол була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку "ЄС" під №27. На засіданні ЦВК ухвалила рішення про її обрання народною депутаткою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Алояна заступником Секретаря РНБО, - указ президента

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада узаконила створення єдиної бази отримувачів соцвиплат

Автор: 

ВР (15229) Парубій Андрій (1340) Чорновол Тетяна (256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
символічно і заслужено...дасть прочухана зеленим чортам
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
+22
Вона має повне право потягати в зубах всіх чортів і їх ватажка в тому ж числі
показати весь коментар
18.09.2025 16:07 Відповісти
+21
Це та яка заслужила бути у ВР ,хай щастить їй.
показати весь коментар
18.09.2025 16:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
символічно і заслужено...дасть прочухана зеленим чортам
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
Це бізнес-клуб..ніхто нікому нічого не дасть..погорлопанити хіба що (((
показати весь коментар
18.09.2025 16:37 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 17:12 Відповісти
Брешеш
показати весь коментар
18.09.2025 17:20 Відповісти
Віриш що можно щось змінити в шоу проплачених зелених блазнів...наївно
показати весь коментар
18.09.2025 17:42 Відповісти
Гуд
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
Перефразую паровознюка :"Їпаш їх,Таня!"
показати весь коментар
18.09.2025 16:04 Відповісти
до нього це було
13.04.2014 біля Семенівки на Донеччині командир роти 80 аеромобільної бригади Вадим Сухаревський під час бойової роботи по групі гіркіна дав наказ підлеглому воїну: "Бачиш ворога - їпаш!
показати весь коментар
18.09.2025 16:24 Відповісти
наснаги
щира подяка за службу
кацапам сподобалось
показати весь коментар
18.09.2025 16:06 Відповісти
Вона має повне право потягати в зубах всіх чортів і їх ватажка в тому ж числі
показати весь коментар
18.09.2025 16:07 Відповісти
і, шо?
щось зміниться?
гніди в парламенті згинуть, як роса на сонці?
показати весь коментар
18.09.2025 16:09 Відповісти
Зміниться те,що ця дівчина виживе в цій бійні..
показати весь коментар
18.09.2025 16:25 Відповісти
а, мій родич, нє?
бо, він залишиться в окопі?
а, всі інші, теж ні?
бо, їх немає у списках в раду.....
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
Непопадання в списки,то їх проблема. В "слугу народу" набирали через Фейсбук. Туди попали і няні, і фотографи, і навіть Ліза Богуцька.
показати весь коментар
18.09.2025 16:54 Відповісти
то, мій родич загине, бо лошара, що не попав до списку?
зрозуміло.
дякую!
показати весь коментар
18.09.2025 16:57 Відповісти
Гріша, ти на якому базарі торгуєш? Не слухай своїх подружок бабок-перекупок. Вони цитують кацапські методички.
показати весь коментар
18.09.2025 17:16 Відповісти
Ви,часом не жінка?
показати весь коментар
18.09.2025 17:07 Відповісти
майже вловили мене!
але, часи лєвацтва толєрастії у минулому.
це, раніше, можна було відчувати себе ким попало! хоч кнопкою у ліфті.
зараз, вже, як є.....
не сховаєшся.
показати весь коментар
18.09.2025 17:12 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 16:15 Відповісти
Це та яка заслужила бути у ВР ,хай щастить їй.
показати весь коментар
18.09.2025 16:18 Відповісти
На фронті Таня косила кацапів, а тепер коситиме зелених крадІЇв при владі)))
показати весь коментар
18.09.2025 16:21 Відповісти
дуже цікаво, як?
а, що до неї робили всі інші?
показати весь коментар
18.09.2025 16:31 Відповісти
Дуже сильна і символічна заміна.
Вічна пам'ять Андрію - не пробачимо ворогам Андрія...
З Богом - Таню!
показати весь коментар
18.09.2025 16:24 Відповісти
Безмозглiй - теперечки хана.
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
Бажано, щоб вона зайшла в Раду зі своєю "Стугною"...
Їпашь їх, Таню!
показати весь коментар
18.09.2025 16:30 Відповісти
Безмозгла вже згризла ніжку крісла від цієї новини?
показати весь коментар
18.09.2025 16:31 Відповісти
афігіти!
ти, порівняв вдову героя, захисницю україни з дегенераткою безуглою?
приїхали.....
показати весь коментар
18.09.2025 16:33 Відповісти
Не грузися...Там думати треба і почуття гумору не завадило б...
показати весь коментар
18.09.2025 16:40 Відповісти
Тиць тай розвиднiлось. А я побачив , що в пицi бозмозкоi, всiм зебiлам тепер -хана.
показати весь коментар
18.09.2025 16:55 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 16:53 Відповісти
з Богом Танюша ,в Добрий час !!! ❤️
показати весь коментар
18.09.2025 16:35 Відповісти
Чесно кажучи, " одна невідома особа" займалася рейдерством)) це якраз під час революцїі гідності. Вот "ця особа" і купа незнайомих людей, які називали себе від імені однієї відомої організації, візитки якої тепер так не любить росія, займалася виємкою (тобто шо дозволили їй) документів у Київському ДАБІ та інших "жирних" держайниї установ, які лишилися без охорори, але їх можн абуло подоїти ))) і робила вона то, явно не через переконання))) І я так підозорюю, шо вона не лише цим займалася. Ну але да, все забулося, і то все не правда
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
Вона твою дупу прикривала зупиняючи танки під Києвом. Так що подякуй її за це.
показати весь коментар
18.09.2025 17:24 Відповісти
Єдина хороша новина. Військова яка дійсно воювала та не куплена. Шкода що тільки вона. Певен що київські політичні еліти таких бояться.
показати весь коментар
18.09.2025 16:51 Відповісти
О Боже. Тільки не це..
показати весь коментар
18.09.2025 16:52 Відповісти
Дуже добре. Достойна кандидатура.
показати весь коментар
18.09.2025 16:56 Відповісти
Завтра буде приймати присягу?

Якщо засідання відбудеться... бо зелені можуть не з'явитися...
показати весь коментар
18.09.2025 17:02 Відповісти
Дуже достойна особистість пані Тетяна, поважаємо їй успіхів у парламентській роботі .
показати весь коментар
18.09.2025 17:27 Відповісти
 
 