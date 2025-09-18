Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол замінить вбитого Парубія у Раді
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК.
Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень Парубія. Він був обраний до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Європейська Солідарність".
Чорновол була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку "ЄС" під №27. На засіданні ЦВК ухвалила рішення про її обрання народною депутаткою.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
13.04.2014 біля Семенівки на Донеччині командир роти 80 аеромобільної бригади Вадим Сухаревський під час бойової роботи по групі гіркіна дав наказ підлеглому воїну: "Бачиш ворога - їпаш!
щира подяка за службу
кацапам сподобалось
щось зміниться?
гніди в парламенті згинуть, як роса на сонці?
бо, він залишиться в окопі?
а, всі інші, теж ні?
бо, їх немає у списках в раду.....
зрозуміло.
дякую!
але, часи лєвацтва толєрастії у минулому.
це, раніше, можна було відчувати себе ким попало! хоч кнопкою у ліфті.
зараз, вже, як є.....
не сховаєшся.
а, що до неї робили всі інші?
Вічна пам'ять Андрію - не пробачимо ворогам Андрія...
З Богом - Таню!
Їпашь їх, Таню!
ти, порівняв вдову героя, захисницю україни з дегенераткою безуглою?
приїхали.....
Якщо засідання відбудеться... бо зелені можуть не з'явитися...