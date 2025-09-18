Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол замінить вбитого Парубія у Раді

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Вона зайняла місце Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень Парубія. Він був обраний до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Європейська Солідарність".

Чорновол була наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку "ЄС" під №27. На засіданні ЦВК ухвалила рішення про її обрання народною депутаткою.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

