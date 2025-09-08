3 105 52
Зеленський призначив Алояна заступником Секретаря РНБО, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Алояна заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ №673/2025 від 8 вересня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Алоян раніше обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України до ліквідації цього відомства.
Призначення здійснено в рамках оновлення кадрового складу РНБО.
Топ коментарі
+39 Ksenia VB
показати весь коментар08.09.2025 15:38 Відповісти Посилання
+26 Desar
показати весь коментар08.09.2025 15:36 Відповісти Посилання
+25 Gary Grant
показати весь коментар08.09.2025 15:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какие ещё есть заслуги у этого " политического" украинца--- может он служил в армии год или учился на 4 и 5 в школе?
Це якась ганьба. А ще є ризик що це зборище лотошників укондрапупить Україну. Але так вирішив недолугий "мудрий нарід"
про нього інфи в неті нуль
1997 р.н. - Мабудь навіть вже застаруватий для такої посади).
має Тойоту Камрі 2008 року та квартиру в 67 кв.м. мабудь у Софіївці Борщагівській - біднота).
Сам із Алчевська - бандерівський край). Правда тут у мене питання. Якщо у 2014 році йому було 17 років, то коли він перебрався під Київ? І де зараз його батьки?
пораднаказів дєрмака?
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d5364307-55e2-4488-b05b-b4fa00714e09/
ото зебільчики-вкраїнчики наголосували сцаря на нашу голову на вироку-2019...