3 105 52

Зеленський призначив Алояна заступником Секретаря РНБО, - указ президента

Давид Алоян

Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Алояна заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №673/2025 від 8 вересня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Алоян раніше обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України до ліквідації цього відомства.

Призначення здійснено в рамках оновлення кадрового складу РНБО.

Зеленський Володимир (25413) РНБО (2327)
+39
Абихто тільки щоб не українець
показати весь коментар
08.09.2025 15:38 Відповісти
+26
Крутое резюме --- замминистра конторы которая возникла ниоткуда и ушла в никуда.
Какие ещё есть заслуги у этого " политического" украинца--- может он служил в армии год или учился на 4 и 5 в школе?
показати весь коментар
08.09.2025 15:36 Відповісти
+25
Хто це? Що це? Кругообіг зеленого лайна в природі. Розпад та деградація.
показати весь коментар
08.09.2025 15:45 Відповісти
Це злочин призначати нікчемну особину під час війни на посаду заступника Ради національної безпеки і оборони України ...
показати весь коментар
08.09.2025 17:34 Відповісти
Адже знаємо звідки таке прийшло. Яценюк, Гройсман....
показати весь коментар
08.09.2025 15:46 Відповісти
А що Яценюк?
показати весь коментар
08.09.2025 15:52 Відповісти
це пішло з зеленського
показати весь коментар
08.09.2025 16:01 Відповісти
Усі винуваті, тільки не твій парашенка.
показати весь коментар
08.09.2025 16:13 Відповісти
Igor Kovalenko #612324 бот від зеленої гниди. реєстрація 03 вересня 2025 р. відробляє 30 сребників ж опи.
показати весь коментар
08.09.2025 16:35 Відповісти
Якось слабкувато. Ось ти навіть один соєвий не заробив.
показати весь коментар
08.09.2025 16:43 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 16:46 Відповісти
ты откуда вылезлО, тело недо ношенное? явно московитский любитель зеленского!
показати весь коментар
08.09.2025 17:01 Відповісти
А ти хочеш зелені купки лайніща на нього списати ? Ти диви який
показати весь коментар
08.09.2025 16:45 Відповісти
Таки да! Але з другого боку, хто з Українців погодиться і зможе працювати під каблуком цієї зелені?
Це якась ганьба. А ще є ризик що це зборище лотошників укондрапупить Україну. Але так вирішив недолугий "мудрий нарід"
показати весь коментар
08.09.2025 16:16 Відповісти
Ну оскільки президент не є українцем ,то і призначає людей далеких від українського патріотизму ,професіоналізму чи порядності.
показати весь коментар
08.09.2025 15:43 Відповісти
Хто такий хз?!?!
про нього інфи в неті нуль
показати весь коментар
08.09.2025 15:46 Відповісти
По ходу, разом з Татаровим, мочив кадирівців під столицею....
показати весь коментар
08.09.2025 15:50 Відповісти
тоді херой однозначно )))
показати весь коментар
08.09.2025 16:01 Відповісти
І мівіною закусував...
показати весь коментар
08.09.2025 16:10 Відповісти
То чого це нуль .
1997 р.н. - Мабудь навіть вже застаруватий для такої посади).
має Тойоту Камрі 2008 року та квартиру в 67 кв.м. мабудь у Софіївці Борщагівській - біднота).
Сам із Алчевська - бандерівський край). Правда тут у мене питання. Якщо у 2014 році йому було 17 років, то коли він перебрався під Київ? І де зараз його батьки?
показати весь коментар
08.09.2025 16:53 Відповісти
А як же з залученням ветеранів війни ? Зечмо не слухає порад наказів дєрмака?
показати весь коментар
08.09.2025 15:55 Відповісти
підари.
показати весь коментар
08.09.2025 15:55 Відповісти
Алоян,а чи не родич це сучки Сімонян???
показати весь коментар
08.09.2025 15:57 Відповісти
Скільки ж рочків цьому гіганту мислі?
показати весь коментар
08.09.2025 15:58 Відповісти
Давид Алоян, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції, народився у 1997 році.
показати весь коментар
08.09.2025 16:03 Відповісти
28 рочків ?Нам піздець.....
показати весь коментар
08.09.2025 16:05 Відповісти
Шо за хєр ?
показати весь коментар
08.09.2025 16:03 Відповісти
Мабуть той самий шостий чи сьомий "надпотужний менеджер", котрий ощасливить усю Україну своєю відданою та фаховою працею на благо Неньки. У буратінки ж інших немає; виключно такі.
показати весь коментар
08.09.2025 16:39 Відповісти
Ще одне Zeлене дарування армянського розливу.
показати весь коментар
08.09.2025 16:05 Відповісти
дійсно...одні давіди навкруги...І морди чисто українські...
показати весь коментар
08.09.2025 17:32 Відповісти
... відчувається патужність...
показати весь коментар
08.09.2025 16:07 Відповісти
А мама отпустила?
показати весь коментар
08.09.2025 16:07 Відповісти
воно хіба десь працювало руками....знову якийсь байстрюк
показати весь коментар
08.09.2025 16:10 Відповісти
кусок гівна ваш алоян як і вся ********** зельона влада

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d5364307-55e2-4488-b05b-b4fa00714e09/
показати весь коментар
08.09.2025 16:12 Відповісти
Черговий ноунейм з обойми, якого не можна викинути, а треба прилаштувати.
показати весь коментар
08.09.2025 16:17 Відповісти
лугандон в минулому а тепер українець
показати весь коментар
08.09.2025 16:17 Відповісти
йшов 6-й рік - українців до влади не пускають, бо неначасі, їм воювати треба!
показати весь коментар
08.09.2025 16:40 Відповісти
На його місці міг бути і Арахамія, різниці ніякої, аби не етнічний українець.
показати весь коментар
08.09.2025 16:43 Відповісти
Та арахамія хоча б на слуху, а це хто? Хоча чому дивуватись: зєлох вже прекрасно знає, як українці до нього відносяться, тому це вже просто така віддяка - нате вам, саложери, за вашу вдячність. І далі буде ще гірше - криптопарашути пакуються, а ви летіть далі на цьому літаку, пальне в якому закінчується...
показати весь коментар
08.09.2025 16:59 Відповісти
Так , хамія на слуху - усі знають цю паскуду ...
показати весь коментар
08.09.2025 17:24 Відповісти
а мамояна коли у РНБО прилаштують?
показати весь коментар
08.09.2025 16:45 Відповісти
В них кадровий голод. Порядні люди не йдуть.
показати весь коментар
08.09.2025 16:55 Відповісти
Зєля-Підєрмачна категорично боїться Українців..
ото зебільчики-вкраїнчики наголосували сцаря на нашу голову на вироку-2019...
показати весь коментар
08.09.2025 16:57 Відповісти
Алло, Яна?
показати весь коментар
08.09.2025 17:06 Відповісти
Як влада смердить гівном , то туди злітаються говноїди ...
показати весь коментар
08.09.2025 17:15 Відповісти
Ари мацоїди...відоме плем'я...
показати весь коментар
08.09.2025 17:35 Відповісти
Хто то такий? Чому не українець? Знову якийсь чужий.
показати весь коментар
08.09.2025 17:40 Відповісти
 
 