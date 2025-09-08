РУС
Зеленский назначил Алояна заместителем секретаря СНБО, - указ президента

Давид Алоян

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Давида Алояна заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №673/2025 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Алоян ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины до ликвидации этого ведомства.

Назначение осуществлено в рамках обновления кадрового состава СНБО.

Абихто тільки щоб не українець
08.09.2025 15:38
Крутое резюме --- замминистра конторы которая возникла ниоткуда и ушла в никуда.
Какие ещё есть заслуги у этого " политического" украинца--- может он служил в армии год или учился на 4 и 5 в школе?
08.09.2025 15:36
Ну оскільки президент не є українцем ,то і призначає людей далеких від українського патріотизму ,професіоналізму чи порядності.
08.09.2025 15:43
Адже знаємо звідки таке прийшло. Яценюк, Гройсман....
показать весь комментарий
08.09.2025 15:46 Ответить
А що Яценюк?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:52 Ответить
це пішло з зеленського
показать весь комментарий
08.09.2025 16:01 Ответить
Усі винуваті, тільки не твій парашенка.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:13 Ответить
Igor Kovalenko #612324 бот від зеленої гниди. реєстрація 03 вересня 2025 р. відробляє 30 сребників ж опи.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:35 Ответить
Якось слабкувато. Ось ти навіть один соєвий не заробив.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:43 Ответить
Таки да! Але з другого боку, хто з Українців погодиться і зможе працювати під каблуком цієї зелені?
Це якась ганьба. А ще є ризик що це зборище лотошників укондрапупить Україну. Але так вирішив недолугий "мудрий нарід"
показать весь комментарий
08.09.2025 16:16 Ответить
Хто це? Що це? Кругообіг зеленого лайна в природі. Розпад та деградація.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:45 Ответить
Хто такий хз?!?!
про нього інфи в неті нуль
показать весь комментарий
08.09.2025 15:46 Ответить
По ходу, разом з Татаровим, мочив кадирівців під столицею....
показать весь комментарий
08.09.2025 15:50 Ответить
тоді херой однозначно )))
показать весь комментарий
08.09.2025 16:01 Ответить
І мівіною закусував...
показать весь комментарий
08.09.2025 16:10 Ответить
А як же з залученням ветеранів війни ? Зечмо не слухає порад наказів дєрмака?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:55 Ответить
підари.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:55 Ответить
Алоян,а чи не родич це сучки Сімонян???
показать весь комментарий
08.09.2025 15:57 Ответить
Скільки ж рочків цьому гіганту мислі?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:58 Ответить
Давид Алоян, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції, народився у 1997 році.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
28 рочків ?Нам піздець.....
показать весь комментарий
08.09.2025 16:05 Ответить
Шо за хєр ?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:03 Ответить
Мабуть той самий шостий чи сьомий "надпотужний менеджер", котрий ощасливить усю Україну своєю відданою та фаховою працею на благо Неньки. У буратінки ж інших немає; виключно такі.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:39 Ответить
Ще одне Zeлене дарування армянського розливу.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:05 Ответить
... відчувається патужність...
показать весь комментарий
08.09.2025 16:07 Ответить
А мама отпустила?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:07 Ответить
воно хіба десь працювало руками....знову якийсь байстрюк
показать весь комментарий
08.09.2025 16:10 Ответить
кусок гівна ваш алоян як і вся ********** зельона влада

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d5364307-55e2-4488-b05b-b4fa00714e09/
показать весь комментарий
08.09.2025 16:12 Ответить
Черговий ноунейм з обойми, якого не можна викинути, а треба прилаштувати.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:17 Ответить
лугандон в минулому а тепер українець
показать весь комментарий
08.09.2025 16:17 Ответить
йшов 6-й рік - українців до влади не пускають, бо неначасі, їм воювати треба!
показать весь комментарий
08.09.2025 16:40 Ответить
На його місці міг бути і Арахамія, різниці ніякої, аби не етнічний українець.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:43 Ответить
 
 