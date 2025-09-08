Зеленский назначил Алояна заместителем секретаря СНБО, - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Давида Алояна заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №673/2025 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Алоян ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины до ликвидации этого ведомства.
Назначение осуществлено в рамках обновления кадрового состава СНБО.
Какие ещё есть заслуги у этого " политического" украинца--- может он служил в армии год или учился на 4 и 5 в школе?
Це якась ганьба. А ще є ризик що це зборище лотошників укондрапупить Україну. Але так вирішив недолугий "мудрий нарід"
про нього інфи в неті нуль
пораднаказів дєрмака?
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d5364307-55e2-4488-b05b-b4fa00714e09/