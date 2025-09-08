Пошлины США против стран, которые закупают нефть у РФ – это "правильная идея", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пошлины, которые вводят США против других стран из-за импорта нефти из России, являются "правильной идеей".
Об этом глава государства заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы все понимаем, что нужно дополнительное давление на Путина. Нам нужно давление со стороны США. И я уже говорил, что, по моему мнению, президент Трамп прав в отношении европейцев. Я очень благодарен всем партнерам, но некоторые из них продолжают покупать нефть и российский газ, и это не справедливо. Чтобы быть откровенным и ясным, это не справедливо", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, по состоянию на сентябрь 2025 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары и сырье из Индии в размере 50%. Причиной введения пошлин стал импорт Индией российской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На трумпа потрібно тиснути конкретикою!