УКР
Мита США проти країн, які закуповують нафту у РФ – це "правильна ідея", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мита, які запроваджують США проти інших країн через імпорт нафти з Росії, є "правильною ідеєю".

Про це голова держави заявив в інтервʼю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що потрібен додатковий тиск на Путіна. Нам потрібен тиск зі США. І я вже казав, що, на мою думку, президент Трамп правий щодо європейців. Я дуже вдячний усім партнерам, але деякі з них продовжують купувати нафту та російський газ, і це не справедливо. Щоб бути відвертим і ясним, це не справедливо", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, станом на вересень 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпортні товари та сировину з Індії у розмірі 50%. Причиною запровадження мит став імпорт Індією російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Індії підрахували втрати від нових тарифів від Трампа за купівлю російської нафти

Зеленський Володимир (25413) нафта (5815) мито (1175) США (24231)
в "зепоцріота" з 2019 року "правильних ідей" куєва туча".Втілення цих ідей в життя" нуляче " блнх
показати весь коментар
08.09.2025 15:30 Відповісти
Виконуй Америка. Америка взяти! Америка місце! Америка до ноги!
показати весь коментар
08.09.2025 15:31 Відповісти
а чому не назвав поіменно Угорщину і Словаччину?
На трумпа потрібно тиснути конкретикою!
показати весь коментар
08.09.2025 15:33 Відповісти
який потужняк
показати весь коментар
08.09.2025 15:36 Відповісти
Угорцям зняти безвіз у США, як мінімум. Хай вони вже самі Орбана розпинають.
показати весь коментар
08.09.2025 15:48 Відповісти
"правильная идея", - Зеленский", каже людина, яка до політики та стратегічного планування має відношення як гонорар до гонореї... сумно що це шоу досі згодовують населенню, людина-іграшка рукавичка Петрушка, не має своєї думки!
показати весь коментар
08.09.2025 15:52 Відповісти
зЕэксперд
показати весь коментар
08.09.2025 16:09 Відповісти
 
 