Мита США проти країн, які закуповують нафту у РФ – це "правильна ідея", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мита, які запроваджують США проти інших країн через імпорт нафти з Росії, є "правильною ідеєю".

Про це голова держави заявив в інтервʼю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що потрібен додатковий тиск на Путіна. Нам потрібен тиск зі США. І я вже казав, що, на мою думку, президент Трамп правий щодо європейців. Я дуже вдячний усім партнерам, але деякі з них продовжують купувати нафту та російський газ, і це не справедливо. Щоб бути відвертим і ясним, це не справедливо", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, станом на вересень 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпортні товари та сировину з Індії у розмірі 50%. Причиною запровадження мит став імпорт Індією російської нафти.

