Рада узаконила створення єдиної бази отримувачів соцвиплат

Верховна Рада ухвалила закон "Про Єдину інформаційну систему соціальної сфери".

Відповідний урядовий законопроєкт №11377 у другому читанні на засіданні у четвер підтримали 229 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, закон має врегулювати питання функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка об’єднує всі реєстри, бази даних та інші електронні інформаційні ресурси соціальної сфери, та міститиме дані про отримувачів соціальної підтримки, осіб, які мають право на соціальну підтримку, та надавачів соціальної підтримки.

Автори законопроєкту зауважують, що наразі функціонування відповідної Єдиної системи регулюється лише постановою Кабміну, в той час як окремі її складові (Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб тощо) створені відповідно до законів України.

Читайте також: Виплати малозабезпеченим замінять базовою соціальною допомогою з 1 січня: Кабмін схвалив законопроєкт

Крім того, ухвалення закону дозволить провести технічну модифікацію наявних баз даних та реєстрів з дотриманням новітніх інформаційних та управлінських технологій. Адже наразі структури державної системи соціального захисту населення (органи місцевих органів влади та Мінсоцполітики) вимушені при наданні соціальної підтримки користуватись різними програмними продуктами, які подекуди створені понад 20 років тому і суттєво застаріли.

Очікується, що вартість розроблення та впровадження нових підсистем Єдиної системи, а доопрацювання (модернізація) існуючих підсистем коштуватиме близько 1,5 мільярда гривень до 2027 року, частину цих коштів планують залучити у донорів.

Як повідомлялося, Кабмін також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги", який передбачає, що з 1 січня 2026 року всі види соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям від держави замінить базова соціальна допомога.