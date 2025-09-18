Виплати малозабезпеченим замінять базовою соціальною допомогою з 1 січня: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Законопроєктом пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги", – написав представник уряду.

За його словами, базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.

При цьому розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої базової величини – для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога.

Водночас для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини.

У пояснювальній записці до відповідного законопроєкту на сайті Мінсоцполітики зазначається, що на сьогодні громадянам надаються 11 видів соціальної допомоги з держбюджету, але низка видів допомоги надаються без урахування адресності і фінансово-майнового стану сім’ї. Тому об'єднання всіх виплат в одну і врахування статків родини при її призначенні дозволить підвищити адресність виплат.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики заявляли, що базова соціальна допомога мала з’явитися ще у 2024 році. Її мали прив'язати до реального прожиткового мінімуму, а не передбаченого держбюджетом.