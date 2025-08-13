"Дія.Картка": В Україні запустили єдину картку для всіх виплат від держави

В Україні почалась реалізація проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Більше не потрібно відкривати щоразу нову банківську картку під кожну програму державної допомоги. "Дія.Картка" обʼєднує основний рахунок разом зі спеціальними для виплат від держави, щоб ви не губилися в купі карток у гаманці", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, на "Дія.Картку" можна отримувати:

усі програми допомоги в "Дії" ("Ветеранський спорт", "єКнига", а невдовзі – "Пакунок школяра");

виплати за військові облігації;

допомогу від міжнародних організацій;

пенсії та соціальні виплати.

При цьому "Дія.Картка" передбчає можливість змішаної оплати – якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

У Мінцифри уточнили, що зараз "Дія.Картку" можна оформити у додатку "Дія" або в застосунку "Приватбанку", monobank ти банку "Кредит Дніпро", надалі перелік банків-учасників проєкту розширюватиметься.

Щоб оформити "Дія.Картку" потрібно:

оновити застосунок "Дія", перейти у розділ "Сервіси" та обрати пункт "Дія.Картка";

обрати банк і підписати згоду з умовами програми;

відкрити рахунок.

Як повідомлялося, 30 липня Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізацію проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.