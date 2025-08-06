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Новости Отпуски военнослужащих
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Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска

Офицер ВСУ Татьяна Черновол за 3,5 года войны не получила ни одного отпуска

Боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол рассказала, что за почти 4 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска, несмотря на недавние заявления президента Украины о дополнительных 15 днях для военнослужащих.

Об этом она написала на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Чорновол служит в рядах 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна и командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"Мне в ВСУ не дают отпуск. Вообще. Дочь приезжает на фронт, чтобы увидеть маму. Сын, который растет без меня стал незнакомый и чужой... Зато из каждой щели фейсбука на меня лезет циничная, бравурная реклама Верховной Рады, которая увеличила отпуска военным... Но я командир добавленного подразделения. Нам, добавленным, отпуска не дают. Вообще. Никогда. Я очень рада, что увеличивают отпуска для тех, кто и так их получает. И может бы наконец на 4 год войны подумали бы о "добавленных подразделениях", - отметила она.

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Офицер отметила, что такое решение связано с дефицитом военных на фронте.

"За всю полномасштабку я была в отпуске дважды. По 15 дней. Даже ездила за границу. Однако последний раз это было 16 месяцев назад. Тогда не совсем легитимно, но "добавленных" отпускали. В этом году меня не отпустили.

Я это так понимаю, что на фронте настолько не хватает военных, что если есть малейшее основание отказать в отпуске, то приказ сверху - отказать. Далее всех запугали. Ни один командир не согласует отпуск, если по документам непросто. А у "добавленных" всегда не просто. Командиры боятся выговоров и сесть ни за что. Самое главное на фронте сейчас бумаги, а не адекватность и логика, что нельзя так с военными есть какой-то предел выносливости", - пишет Чорновол.

"Честно говоря я еще и очень устала. Я все эти годы в принципе обходилась без отпусков. Но сейчас у меня реально есть потребность сменить картинку. Однако я уже перестала и планировать, мечтать и верить в справедливость. Потому что в нашей стране защищаются только права "уклонистов", - добавила она.

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Татьяна Чоновол

Автор: 

отпуск (253) военнослужащие (6243) Чорновол Татьяна (654) ВСУ (6824)


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Топ комментарии
+32
А ви намагаєтеся замінити її на посаді, чи просто, в рота лайна московського, набрали і плюнули?
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06.08.2025 17:29 Ответить
+30
Бо ухилянт країну очолює, а ним керує вилупок співробітника ГРУ рф.
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06.08.2025 17:18 Ответить
+29
" Верховна Рада України взяла перерву на місяць і пішла на "канікули". До роботи парламент повернеться наприкінці серпня.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк...
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06.08.2025 17:21 Ответить
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Бо ухилянт країну очолює, а ним керує вилупок співробітника ГРУ рф.
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06.08.2025 17:18 Ответить
Знову в ухилянтів відмазки пАшлі. Так ви ж самі його і вибирали
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06.08.2025 17:33 Ответить
Твоє покаяння дещо запізніле. ))
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06.08.2025 17:37 Ответить
Я за нього не голосував. Мені немає в чому каятись.
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06.08.2025 18:03 Ответить
Не виправдовуйся, триндунько дешеве.
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06.08.2025 19:52 Ответить
ПНХ ботяра
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06.08.2025 20:22 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, лузере причмелений. ))
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06.08.2025 20:27 Ответить
Ну в кого шо, а у хворого на приклад тебе все асоціюється з половими органами та половими актами.
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06.08.2025 20:39 Ответить
з окопу пишеш, чи ти Шаламага?
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06.08.2025 17:27 Ответить
" Верховна Рада України взяла перерву на місяць і пішла на "канікули". До роботи парламент повернеться наприкінці серпня.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк...
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06.08.2025 17:21 Ответить
Малось на увазі повноцінну відпустку, а не 15 діб під чесне слово.
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06.08.2025 17:34 Ответить
"Не зовсім легітимно" тобто фактично СЗЧ. Але те що зазисники найнезахищені верстви населення це факт.
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06.08.2025 17:35 Ответить
Відпустка йде тільки через командира а він там цар і бог, як нормальний то відпускає регулярно як ні, то через великі гроші.
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06.08.2025 17:24 Ответить
О
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06.08.2025 17:24 Ответить
Так само, з початку повномаштабки дві відпустки по 15 діб. Якби не лікарняні відпустки після поранень то вже дахом би поїхав. Хоча.. вже їде.
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06.08.2025 17:25 Ответить
За то повно по місту ухилянтів шариться. Особливо після 18:00 (коли робочий день в ТЦК закінчується) повні двори сидять на лавках, жруть пиво з снеками та між собою обмінюються зухвальством як він втік від ТЦКашників та які у них права стосовно гражданскІх лІц. Мимо проходиш, аж ригати хочеться від них.
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06.08.2025 17:38 Ответить
Чому вам не відомо що ТЦК працює цілодобово? А ті що не цілодобово, оповіщенням чи перевіркою військово- облікових документів не займаються.
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06.08.2025 18:10 Ответить
Малось на увазі тих хто ходять по місту та перевіряють документи. У всякому випадку я після 18:00 їх ніколи не бачив.
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06.08.2025 18:26 Ответить
А скiльки в неi поранень за 3, 5 рокiв??? Нема???? .....тодi де вона служить????
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06.08.2025 17:27 Ответить
А ви намагаєтеся замінити її на посаді, чи просто, в рота лайна московського, набрали і плюнули?
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06.08.2025 17:29 Ответить
Нещодавно в неї напарник загинув. Так що стули свій ухилянтський писок.
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06.08.2025 17:29 Ответить
Є в мене друг, артилерист, жодного поранення за 3,5 роки. І ***** цілей уражено.
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06.08.2025 17:41 Ответить
Служить вона там, куди ти зі свого погріба ніколи не підеш.
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06.08.2025 18:01 Ответить
Точно не в офісі президента, бо там зарплати як у президента США, конверти з доларами і поїздки майже кожного місяця в ЄС і на найкращі курорти світу та ще й за гроші платників податків. Он Лєнка, працівниця ''95 квартал'' катається собі на державному літаків і горя не знає, а більшість українців вже забулися,як виглядає пасажирський літак. Така вона зелена країна Мрій для ''зелених''.
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06.08.2025 19:45 Ответить
А оті, опухлі обличчя, стефанчуки-зеленський-шмигаль, з купою чЛЄНІв, держсекретарів, так званної гілки влади, судівські від портнова, такого собі, упродовж 4 років, дозволити не можуть, бо країна перестане існувати без них!!
А Захисникам України, без відпусток, упродовж 4 років, це можлива річ!!!
Стефанчук і зеленський, можуть і на тєлєлохомарафонить, про щось там таке, несуттєве і не про суть питання, пролопотати!! Щоб було для годиться!!!
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06.08.2025 17:28 Ответить
Ти ще забув "військових" які з гівномарафону не вилазять наче з барбершопа тільки но в чистеньких топових формах і ведуть "розумну" бесіду за те як треба захищати країну а то"Путін, буряти далі підуть".
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06.08.2025 17:36 Ответить
зато дружина реЗЕдента, Лєнка "скумбрія па восємь", нещодавно злітала в Токіо та назад президентським літаком через пів-світу, щоб з вумним хлєбалом 10 хвилин пробубоніти беззмістовну банальщину... Тобто декілька мільйонів доларів за державний кошт під час кривавої війни, під час нестачі коштів для ЗСУ, так звана "перша лєді" спокійно витрачає на те, щоб злітати в Японію на другорядну конференцію про післявоєнне відновлення України... Хоча можна було або полетіти звичайним економ-класом, як звичайні люди, або взагалі прийняти участь онлайн. Але ні! Криворагульне бидло, яке дірвалося до влади, має показати всьому світу свою бидлячість і це курво летить ХЗ куди на президентському літаку, щоб фактично просити гроші на відновлення України у людей, які 1000% в **** від того, як ці гроші потім будуть витрачатися, що й показала своїм прильотом оця криворагульна мадам.
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06.08.2025 17:29 Ответить
От перша лєдя в Укрїні постійно у відпустці ,
а пару днів тому полетіла до Японіі преЗедентським
літаком , а не звичайним ,
ось така @уйня , дорогі наші жіночки
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06.08.2025 17:32 Ответить
Треба розбиратися. Не повинно такого бути тим паче коли, наприклад, мої знайомі та рідні, котрі теж на війні, бували за цей час вдома десятки разів! На різні терміни але приїздять. Скоріш за все все залежить від командирів та стосунків з ними.
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06.08.2025 17:37 Ответить
Та пише що підрозділ їх доданий, до якоїсь бригади, окремим братом, ми ротою.
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06.08.2025 17:43 Ответить
Все дуже залежить від командира. А їх ніхто не контролює. Тому, деякі упирі-командири можуть досить довго псувати життя нормальним хлопцям.
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06.08.2025 18:15 Ответить
Аналогічна халепа й з їжою та іншим забезпеченням. Одні воїни в одних підрозділах кажуть що всього більше ніж достатньо ще й волонтери засипають гостинцями, а інші кажуть що все погано... 🤔 На мою думку це все на совісті командирів підрозділів та/або самих бійців котрі в силу своїх політичних поглядів свідомо постять негативну інфу.
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06.08.2025 19:05 Ответить
Якщо порушується право на відпустку, або інші права, в/ці звертаються чи до МОУ, чи до Уповноваженого, чи до управління захисту прав в/ців. І питання вирішується.
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06.08.2025 20:05 Ответить
Так вона ж "порохобот", навіть у списку партії "Європейська солідарність" під номером 27, який є наступним для проходження в парламент.
Та ви що, та які відпустки для неї? Та як може влада дати їй відпустку?
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06.08.2025 17:57 Ответить
Не заслужила, бо судячи по її поведінці під час цивільного життя, мабуть й в армії з нею мають неаби який клопіт!
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06.08.2025 18:01 Ответить
Іван, капсом, капсом дави!
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06.08.2025 18:34 Ответить
Не пиши херню, навіть, якщо реально не знаєш про її бойові здобутки
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06.08.2025 18:39 Ответить
Ну, здобутки в неї не надто, чесно кажучи. Принаймні у стрільбі зі Стугни.
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06.08.2025 19:20 Ответить
Та вона не погано віддихнула сидячи в одному кориті з Пашинським
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06.08.2025 18:02 Ответить
хто про що а свинособака москальска про корито авжеж).
То чому ти ще не при кориті?
Чи володін ще довбе тебе?
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06.08.2025 18:25 Ответить
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06.08.2025 18:41 Ответить
Дякую Вам, Тетяно! Ви завжди була справжня та патріотична! Дуже жаль що приходиться витрачати сили ще й на внутрішні проблеми.
Здоров'я Вам, та Вашим діточкам! Нехай Бог береже Вашу сім'ю.
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06.08.2025 18:32 Ответить
Щось заголовок не збігається з викладеним. Не давали відпустку 3.5 років, але останній раз була у відпустці 16 місяців тому. Нехай й негласна відпустка, але ж була.
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06.08.2025 19:18 Ответить
Зато міндіч с награбованим вільно виїхав за кордон на свою батьківщину
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06.08.2025 19:35 Ответить
Ота додаткова відпустка, то сеча в очі, якщо не дають основної то про яку додаткову можна говорити? Тимпаче, зезедент сказав, щобуде компенсація за невикористані відпустки, тільки після того як буде дембель а дембель буде хз коли. І скільки до того дембеля недоживуть і чи потрібні мертвим компенсації, риторичне питання. Зате депутати втомились і взяли канікули до вересня...
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06.08.2025 19:45 Ответить
Армія це узаконене рабство
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06.08.2025 19:50 Ответить
згоден
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06.08.2025 20:28 Ответить
Так якраз у тому й зміст і смисл закону - 15 днів обов'язкові за будь-яких обставин і ситуацій.
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06.08.2025 20:01 Ответить
А скільки лайна було вилито на цю мужню жінку... Хай Бог оберігає.
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06.08.2025 20:03 Ответить
 
 