Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска
Боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол рассказала, что за почти 4 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска, несмотря на недавние заявления президента Украины о дополнительных 15 днях для военнослужащих.
Об этом она написала на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
Чорновол служит в рядах 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна и командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
"Мне в ВСУ не дают отпуск. Вообще. Дочь приезжает на фронт, чтобы увидеть маму. Сын, который растет без меня стал незнакомый и чужой... Зато из каждой щели фейсбука на меня лезет циничная, бравурная реклама Верховной Рады, которая увеличила отпуска военным... Но я командир добавленного подразделения. Нам, добавленным, отпуска не дают. Вообще. Никогда. Я очень рада, что увеличивают отпуска для тех, кто и так их получает. И может бы наконец на 4 год войны подумали бы о "добавленных подразделениях", - отметила она.
Офицер отметила, что такое решение связано с дефицитом военных на фронте.
"За всю полномасштабку я была в отпуске дважды. По 15 дней. Даже ездила за границу. Однако последний раз это было 16 месяцев назад. Тогда не совсем легитимно, но "добавленных" отпускали. В этом году меня не отпустили.
Я это так понимаю, что на фронте настолько не хватает военных, что если есть малейшее основание отказать в отпуске, то приказ сверху - отказать. Далее всех запугали. Ни один командир не согласует отпуск, если по документам непросто. А у "добавленных" всегда не просто. Командиры боятся выговоров и сесть ни за что. Самое главное на фронте сейчас бумаги, а не адекватность и логика, что нельзя так с военными есть какой-то предел выносливости", - пишет Чорновол.
"Честно говоря я еще и очень устала. Я все эти годы в принципе обходилась без отпусков. Но сейчас у меня реально есть потребность сменить картинку. Однако я уже перестала и планировать, мечтать и верить в справедливость. Потому что в нашей стране защищаются только права "уклонистов", - добавила она.
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Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк...
А Захисникам України, без відпусток, упродовж 4 років, це можлива річ!!!
Стефанчук і зеленський, можуть і на тєлєлохомарафонить, про щось там таке, несуттєве і не про суть питання, пролопотати!! Щоб було для годиться!!!
а пару днів тому полетіла до Японіі преЗедентським
літаком , а не звичайним ,
ось така @уйня , дорогі наші жіночки
Та ви що, та які відпустки для неї? Та як може влада дати їй відпустку?
То чому ти ще не при кориті?
Чи володін ще довбе тебе?
Здоров'я Вам, та Вашим діточкам! Нехай Бог береже Вашу сім'ю.