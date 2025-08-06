Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска

Боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол рассказала, что за почти 4 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска, несмотря на недавние заявления президента Украины о дополнительных 15 днях для военнослужащих.

Об этом она написала на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Чорновол служит в рядах 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна и командует расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"Мне в ВСУ не дают отпуск. Вообще. Дочь приезжает на фронт, чтобы увидеть маму. Сын, который растет без меня стал незнакомый и чужой... Зато из каждой щели фейсбука на меня лезет циничная, бравурная реклама Верховной Рады, которая увеличила отпуска военным... Но я командир добавленного подразделения. Нам, добавленным, отпуска не дают. Вообще. Никогда. Я очень рада, что увеличивают отпуска для тех, кто и так их получает. И может бы наконец на 4 год войны подумали бы о "добавленных подразделениях", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палиса объяснил, что означают 15 дополнительных дней к отпуску для военных

Офицер отметила, что такое решение связано с дефицитом военных на фронте.

"За всю полномасштабку я была в отпуске дважды. По 15 дней. Даже ездила за границу. Однако последний раз это было 16 месяцев назад. Тогда не совсем легитимно, но "добавленных" отпускали. В этом году меня не отпустили.

Я это так понимаю, что на фронте настолько не хватает военных, что если есть малейшее основание отказать в отпуске, то приказ сверху - отказать. Далее всех запугали. Ни один командир не согласует отпуск, если по документам непросто. А у "добавленных" всегда не просто. Командиры боятся выговоров и сесть ни за что. Самое главное на фронте сейчас бумаги, а не адекватность и логика, что нельзя так с военными есть какой-то предел выносливости", - пишет Чорновол.

"Честно говоря я еще и очень устала. Я все эти годы в принципе обходилась без отпусков. Но сейчас у меня реально есть потребность сменить картинку. Однако я уже перестала и планировать, мечтать и верить в справедливость. Потому что в нашей стране защищаются только права "уклонистов", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами еще 102 защитника Украины