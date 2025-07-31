Палиса объяснил, что означают 15 дополнительных дней к отпуску для военных

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса объяснил, что означает увеличение годового отпуска для военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем фейсбуке.

"Вижу много интерпретаций относительно нововведений по отпускам. Хочу внести ясность. Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует. Относительно гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные - в зависимости от возможностей в подразделении", - отметил он.

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Также прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

Кроме того, он напомнил, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с августа украинские военнослужащие смогут воспользоваться дополнительными 15 днями отпуска.