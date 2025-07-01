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Новости Выплаты военным
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Зеленский подписал закон о компенсации военным за неиспользованные дни отпуска

Зеленский провел беседу с Туском. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Компенсация предусмотрена как за основной, так и за дополнительные отпуска. В случае гибели военнослужащего денежные выплаты получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Как отмечается, в условиях военного положения украинские военные имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. Однако из-за боевой ситуации, недостатка личного состава и других обстоятельств, не все успевают его использовать. При этом перенос дней отпуска на следующий год не предусмотрен.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) отпуск (250) военнослужащие (6206)


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Топ комментарии
+3
ну все можете забути про відпустки, отримаєте копійочну компенсацію і сидітемете безвилазно в окопах... Штабні криси звісно відпустку матимуть...
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01.07.2025 11:47 Ответить
+1
Атец радной!
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01.07.2025 11:30 Ответить
+1
Як офігенно служити, коли замість відпустки і побачення з рідними, продовжуєш тягнути службу, а тобі кинуть як подачку кілька тисяч гривень... Падлюки зелені...
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01.07.2025 11:49 Ответить
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Атец радной!
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01.07.2025 11:30 Ответить
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01.07.2025 11:44 Ответить
ну все можете забути про відпустки, отримаєте копійочну компенсацію і сидітемете безвилазно в окопах... Штабні криси звісно відпустку матимуть...
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01.07.2025 11:47 Ответить
Відкрию велику таємницю, компенсація за невикористану відпустку було завжди, просто раніше виплачували тільки за основну відпустку, а тепер будуть і за додаткові, так що зраду дома в унітазі можеш порозганяти.
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01.07.2025 12:24 Ответить
Як офігенно служити, коли замість відпустки і побачення з рідними, продовжуєш тягнути службу, а тобі кинуть як подачку кілька тисяч гривень... Падлюки зелені...
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01.07.2025 11:49 Ответить
Навіть з ЛБЗ дають відпустки, ти прибрехуєш
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01.07.2025 11:55 Ответить
За Ваше ЛБЗ не знаю, скажу про власний досвід. 2022 - нефритовий стрижень, а не відпустка, 2023 - відгуляв всі 30, тут нема чого сказати (щоправда, 2 рази зривалась відпустка, втратив гроші на бронюванні квитків і нерви). 2024 - 15 днів замість 30, 2025 - під великим питанням, до фіга СЗЧ, поповнення немає, 25% ос від штатного рзкладу, з початку року 10% дивом вирвались у відпустку.
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01.07.2025 12:14 Ответить
А практично на всіх військових вакансіях на https://thelobbyx.com/ або https://www.work.ua/
обіцяють "гарантована відпустка 30 днів на рік"

То хто ж насправді прибріхує?
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01.07.2025 12:20 Ответить
В нашому підрозділі при передислокації на Курський напрямок відкликали з відпустки 8 чоловік, вони по 7 днів замість 15 відгуляли. Я крайні 4 дні відпустки просидів навалізах, бо чекав, що і мене відкличуть (подзвонили, що чекають наказ в будь-який момент). Це вже не відпочинок, а знущання. Ні до друзів поїхати, ні до родичів в інше місто.
Зате, в разі загибелі військового, влада дасть родичам грошей, за те, що не змогли зустрітись.
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01.07.2025 13:05 Ответить
 
 