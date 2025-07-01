Зеленский подписал закон о компенсации военным за неиспользованные дни отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Компенсация предусмотрена как за основной, так и за дополнительные отпуска. В случае гибели военнослужащего денежные выплаты получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Как отмечается, в условиях военного положения украинские военные имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. Однако из-за боевой ситуации, недостатка личного состава и других обстоятельств, не все успевают его использовать. При этом перенос дней отпуска на следующий год не предусмотрен.

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