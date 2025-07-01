Зеленский подписал закон о компенсации военным за неиспользованные дни отпуска
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Компенсация предусмотрена как за основной, так и за дополнительные отпуска. В случае гибели военнослужащего денежные выплаты получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Как отмечается, в условиях военного положения украинские военные имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. Однако из-за боевой ситуации, недостатка личного состава и других обстоятельств, не все успевают его использовать. При этом перенос дней отпуска на следующий год не предусмотрен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обіцяють "гарантована відпустка 30 днів на рік"
То хто ж насправді прибріхує?
Зате, в разі загибелі військового, влада дасть родичам грошей, за те, що не змогли зустрітись.