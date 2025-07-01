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Новини Виплати військовим
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Зеленський підписав закон про компенсації військовим за невикористані дні відпустки

Зеленський провів розмову із Туском. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Компенсація передбачена як за основну, так і за додаткові відпустки. У разі загибелі військовослужбовця грошові виплати отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти передаються у спадщину.

Закон набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Як зазначається, в умовах воєнного стану українські військові мають право на 30 днів щорічної відпустки. Проте через бойову ситуацію, нестачу особового складу та інші обставини, не всі встигають її використати. При цьому перенесення днів відпустки на наступний рік не передбачене.

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Зеленський Володимир (24595) відпустка (125) військовослужбовці (4834)


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Атец радной!
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01.07.2025 11:30 Відповісти
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01.07.2025 11:44 Відповісти
ну все можете забути про відпустки, отримаєте копійочну компенсацію і сидітемете безвилазно в окопах... Штабні криси звісно відпустку матимуть...
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01.07.2025 11:47 Відповісти
Відкрию велику таємницю, компенсація за невикористану відпустку було завжди, просто раніше виплачували тільки за основну відпустку, а тепер будуть і за додаткові, так що зраду дома в унітазі можеш порозганяти.
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01.07.2025 12:24 Відповісти
Як офігенно служити, коли замість відпустки і побачення з рідними, продовжуєш тягнути службу, а тобі кинуть як подачку кілька тисяч гривень... Падлюки зелені...
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01.07.2025 11:49 Відповісти
Навіть з ЛБЗ дають відпустки, ти прибрехуєш
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01.07.2025 11:55 Відповісти
За Ваше ЛБЗ не знаю, скажу про власний досвід. 2022 - нефритовий стрижень, а не відпустка, 2023 - відгуляв всі 30, тут нема чого сказати (щоправда, 2 рази зривалась відпустка, втратив гроші на бронюванні квитків і нерви). 2024 - 15 днів замість 30, 2025 - під великим питанням, до фіга СЗЧ, поповнення немає, 25% ос від штатного рзкладу, з початку року 10% дивом вирвались у відпустку.
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01.07.2025 12:14 Відповісти
А практично на всіх військових вакансіях на https://thelobbyx.com/ або https://www.work.ua/
обіцяють "гарантована відпустка 30 днів на рік"

То хто ж насправді прибріхує?
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01.07.2025 12:20 Відповісти
 
 