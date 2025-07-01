Зеленський підписав закон про компенсації військовим за невикористані дні відпустки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Компенсація передбачена як за основну, так і за додаткові відпустки. У разі загибелі військовослужбовця грошові виплати отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти передаються у спадщину.

Закон набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Як зазначається, в умовах воєнного стану українські військові мають право на 30 днів щорічної відпустки. Проте через бойову ситуацію, нестачу особового складу та інші обставини, не всі встигають її використати. При цьому перенесення днів відпустки на наступний рік не передбачене.

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