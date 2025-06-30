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Новини Відео Звернення Зеленського
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РФ планує масштабувати дронові удари по Україні, ми готуємо нашу протидію, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував "значне збільшення" виробництва дронів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з Міністерством оборони.

Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми.

Читайте: В Україні вже працюють три німецькі оборонні компанії, невдовзі може додатися ще одна, - Зеленський

Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) звернення (633) дрони (5018)


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Топ коментарі
+5
Зеленський у відеозверненні анонсував

Онансував правою рукою чи лівою?
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30.06.2025 20:42 Відповісти
+5
Дайте угадаю. Теперь два видоса в день будет.
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30.06.2025 20:44 Відповісти
+4
По чмирьку жодного шахеда не прилетіло. Договорняк
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30.06.2025 20:44 Відповісти
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Знову все в майбутньому.
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30.06.2025 20:41 Відповісти
Зеленський у відеозверненні анонсував

Онансував правою рукою чи лівою?
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30.06.2025 20:42 Відповісти
Дрони - це дуже серйозна загроза.

Я думаю наша балістика змусить їх зупинитись.
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30.06.2025 20:42 Відповісти
Теж думаю, що наші балістичні і крилаті ракети вже на підході. Скоро наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар по московії. Тому хлопцям в окопах треба ще трошки потерпіти. Віримо в президента ЗЕленьського!!!
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30.06.2025 20:46 Відповісти
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
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30.06.2025 20:54 Відповісти
Це як те що кацапів не буде в Сумській області і немає в дніпропетровській, піздаболи оманські?
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30.06.2025 20:43 Відповісти
По чмирьку жодного шахеда не прилетіло. Договорняк
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30.06.2025 20:44 Відповісти
Ну, поки що, схоже, і на вас нічого не прилетіло - так, що у вас з Зеленськими 1:1.
Ну, або ж і у вас такий самий договорняк.
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30.06.2025 20:47 Відповісти
Я не думаю що ***** знає координати резиденції кожного читача на Цензорі. Або координати їх дач. Або хоча б робочих офісів.
Із самим *****м як і з зебілом таких проблем нема ні в нас ні в пітарів.
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30.06.2025 20:51 Відповісти
Дайте угадаю. Теперь два видоса в день будет.
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30.06.2025 20:44 Відповісти
Чому воно досі живе???!!!
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30.06.2025 20:44 Відповісти
..треба палити москву, це буде справжня протидія. інші міста поки і не потрібно чипати. коли москва буде палати кожен день, все, буде по іншому!
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30.06.2025 20:44 Відповісти
Вже масштабувала, а протидії окрім збиття шахедів за допомогою ф-16 і кулеметами в центрі міст нічого не придумали.
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30.06.2025 20:47 Відповісти
а от і відос, може засне нарешті після цього...
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30.06.2025 20:48 Відповісти
Бутусов повертайся.
тут без тебе мінізелений марафон...
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30.06.2025 20:52 Відповісти
Презерводентські відео дуже помічні при шлункових інтоксикаціях: вас обов'язково вирве і вам одразу полегшає!
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30.06.2025 20:54 Відповісти
Протидія від преЗедента - це мільярд дронів чи мільйон мільярдів ?
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30.06.2025 20:55 Відповісти
Сподіваюся потужно ж готуємося?
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30.06.2025 21:02 Відповісти
пшол ***** ***** кацапожидовский!
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30.06.2025 21:02 Відповісти
Раша воює з народом ,а не з владою так,як Ізраїль з Іваном! Унас договорняк!
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30.06.2025 21:06 Відповісти
А Президента може масштабувати?
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30.06.2025 21:06 Відповісти
тільки попердолити
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30.06.2025 21:14 Відповісти
 
 