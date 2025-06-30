РФ планує масштабувати дронові удари по Україні, ми готуємо нашу протидію, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував "значне збільшення" виробництва дронів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з Міністерством оборони.
Щодо дронів – буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили й усе, що стосується замовлень, що стосується контрактів, і повні можливості нашого виробництва. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну – у нашу зброю. Пріоритет – дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, усе, що реально стримує російські штурми.
Я вдячний усім українським виробникам дронів – кожному розробнику, усім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо. Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - сказав Зеленський.
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Онансував правою рукою чи лівою?
Я думаю наша балістика змусить їх зупинитись.
Ну, або ж і у вас такий самий договорняк.
Із самим *****м як і з зебілом таких проблем нема ні в нас ні в пітарів.
тут без тебе мінізелений марафон...