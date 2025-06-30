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Новости Видео Обращение Зеленского
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РФ планирует масштабировать дроновые удары по Украине, мы готовим наше противодействие, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал "значительное увеличение" производства дронов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Перед новыми переговорами в Европе готовимся очень тщательно. Провел совещание сегодня с нашими военными, с Министерством обороны.

Относительно дронов - будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину - в наше оружие. Приоритет - дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы.

Читайте: В Украине уже работают три немецкие оборонные компании, вскоре может добавиться еще одна, - Зеленский

Я благодарен всем украинским производителям дронов - каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Это чрезвычайно важно. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) обращение (777) дроны (4210)


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Топ комментарии
+17
Зеленський у відеозверненні анонсував

Онансував правою рукою чи лівою?
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30.06.2025 20:42 Ответить
+13
Дайте угадаю. Теперь два видоса в день будет.
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30.06.2025 20:44 Ответить
+9
Знову все в майбутньому.
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30.06.2025 20:41 Ответить
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Знову все в майбутньому.
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30.06.2025 20:41 Ответить
Зеленський у відеозверненні анонсував

Онансував правою рукою чи лівою?
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30.06.2025 20:42 Ответить
Дрони - це дуже серйозна загроза.

Я думаю наша балістика змусить їх зупинитись.
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30.06.2025 20:42 Ответить
Теж думаю, що наші балістичні і крилаті ракети вже на підході. Скоро наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар по московії. Тому хлопцям в окопах треба ще трошки потерпіти. Віримо в президента ЗЕленьського!!!
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30.06.2025 20:46 Ответить
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
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30.06.2025 20:54 Ответить
Credo quia absurdum est!
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30.06.2025 21:20 Ответить
А а Трампа? В трампа також віримо? Чи віруємо?
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30.06.2025 21:19 Ответить
Ще вибачатися будете, що дурниці писали про Дональда Джоновича ось побачите!!!
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30.06.2025 21:23 Ответить
Так Дональд, здається, Фредович?
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30.06.2025 21:25 Ответить
Какая разніца!!!
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30.06.2025 21:25 Ответить
Це точно. Разніци нікáкой!
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30.06.2025 21:28 Ответить
Збивати балістикою шахеди це все одно що забивати цвяхи ноутбуком. Потрібне інше рішення, і ще позавчора
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30.06.2025 22:15 Ответить
Яке збивати шахеди балістикою?

Балістикою бити по заводах їх виробляючих.

А краще залп по москві, щоб повсирались там.
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30.06.2025 22:29 Ответить
Це як те що кацапів не буде в Сумській області і немає в дніпропетровській, піздаболи оманські?
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30.06.2025 20:43 Ответить
По чмирьку жодного шахеда не прилетіло. Договорняк
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30.06.2025 20:44 Ответить
Ну, поки що, схоже, і на вас нічого не прилетіло - так, що у вас з Зеленськими 1:1.
Ну, або ж і у вас такий самий договорняк.
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30.06.2025 20:47 Ответить
Я не думаю що ***** знає координати резиденції кожного читача на Цензорі. Або координати їх дач. Або хоча б робочих офісів.
Із самим *****м як і з зебілом таких проблем нема ні в нас ні в пітарів.
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30.06.2025 20:51 Ответить
Дайте угадаю. Теперь два видоса в день будет.
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30.06.2025 20:44 Ответить
Чому воно досі живе???!!!
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30.06.2025 20:44 Ответить
..треба палити москву, це буде справжня протидія. інші міста поки і не потрібно чипати. коли москва буде палати кожен день, все, буде по іншому!
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30.06.2025 20:44 Ответить
Вже масштабувала, а протидії окрім збиття шахедів за допомогою ф-16 і кулеметами в центрі міст нічого не придумали.
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30.06.2025 20:47 Ответить
а от і відос, може засне нарешті після цього...
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30.06.2025 20:48 Ответить
Бутусов повертайся.
тут без тебе мінізелений марафон...
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30.06.2025 20:52 Ответить
Презерводентські відео дуже помічні при шлункових інтоксикаціях: вас обов'язково вирве і вам одразу полегшає!
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30.06.2025 20:54 Ответить
Або срачка нападе
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30.06.2025 21:37 Ответить
Протидія від преЗедента - це мільярд дронів чи мільйон мільярдів ?
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30.06.2025 20:55 Ответить
Сподіваюся потужно ж готуємося?
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30.06.2025 21:02 Ответить
Раша воює з народом ,а не з владою так,як Ізраїль з Іваном! Унас договорняк!
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30.06.2025 21:06 Ответить
А Президента може масштабувати?
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30.06.2025 21:06 Ответить
тільки попердолити
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30.06.2025 21:14 Ответить
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30.06.2025 21:18 Ответить
Зато він точно нікуди не призначить армійського друга
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30.06.2025 21:27 Ответить
Горіння москви, найкраща протидія на кацапські дрони.
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30.06.2025 21:21 Ответить
А вава все відосиками воює, все що вміє
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30.06.2025 21:25 Ответить
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30.06.2025 21:31 Ответить
Потрібно починати бомбардувати цивільних кацапів щоб в загальному знищити їх кілька мільйонів!
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30.06.2025 21:36 Ответить
їбанате зелений, слово "масштабувати", бачу, вивчив, залік. давай наступне!!
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30.06.2025 21:38 Ответить
Чого ти тільки не обіцяв,що враження склалось- ти балабол і пустобрех.
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30.06.2025 21:43 Ответить
Відосики - гундосики
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30.06.2025 21:57 Ответить
Хай ЗЄ спробує пісюном шахеди розганяти.
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30.06.2025 21:58 Ответить
Міністерство оборони Румунії оголосило, що обрало ізраїльський державний оборонний концерн «Рафаель» для закупівлі систем протиповітряної оборони на короткі і дуже короткі дистанції.

Вартість угоди становитиме 1,9 мільярда євро, що робить її другою за величиною в історії ізраїльської оборонної промисловості після угоди з постачання Німеччині систем ПРО «Хец-3» на 3,5 мільярда євро.

Третя за величиною угода - продаж Індії систем ПРО «Барак-8» у 2017 році за 1,6 мільярда доларів.

«Рафаель» поставить Румунії системи Spyder. У боротьбі за румунський контракт ізраїльський концерн обійшов французьку корпорацію MBDA і німецьку компанію Diehl
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30.06.2025 22:33 Ответить
Протидія Зеленського - відос по марафону і обяцянка, що до кінця року виготовить мільйон української балістики. Починайте радіти 73% і ставте вишитий бісером портрет Зе, його корифанів Кіма і Абдристовича, не біжіть в укриття, вони вас захистять.
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30.06.2025 22:35 Ответить
Сказав в черговий раз пройде три дні чи три місяці і побачим що слова фуфло і він фуфло, нашо брехати пару днів і правда вилізе??? Негайно треба міняти владу на ефективну без політики але на результат, бо з даною владою вибори по закінченні війни пройдуть по законам РФ, і цих урядів ніхто не допустить, ОП не дає бомбити нафтогазову галузь Росії і думають їм це поможе
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30.06.2025 22:40 Ответить
Взяв відбиття шахедів і ракет під особистий контроль.
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30.06.2025 22:51 Ответить
 
 