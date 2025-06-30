РФ планирует масштабировать дроновые удары по Украине, мы готовим наше противодействие, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал "значительное увеличение" производства дронов в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Перед новыми переговорами в Европе готовимся очень тщательно. Провел совещание сегодня с нашими военными, с Министерством обороны.
Относительно дронов - будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину - в наше оружие. Приоритет - дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы.
Я благодарен всем украинским производителям дронов - каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Это чрезвычайно важно. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие", - сказал Зеленский.
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Онансував правою рукою чи лівою?
Я думаю наша балістика змусить їх зупинитись.
Балістикою бити по заводах їх виробляючих.
А краще залп по москві, щоб повсирались там.
Ну, або ж і у вас такий самий договорняк.
Із самим *****м як і з зебілом таких проблем нема ні в нас ні в пітарів.
тут без тебе мінізелений марафон...
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