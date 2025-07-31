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Новини Відпустки військовослужбовців
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Паліса пояснив, що означають 15 додаткових днів до відпустки для військових

Павло Паліса

Заступник глави Офісу Президента Павло Паліса пояснив, що означає збільшення річної відпустки для військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці.

"Бачу багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках. Хочу внести ясність. Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі", - зазначив він.

Читайте: Зеленський підписав закон про компенсації військовим за невикористані дні відпустки

Також пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

Крім того, він нагадав, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада гарантувала військовим компенсацію за всі невикористані відпустки у разі звільнення під час воєнного стану

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що із серпня українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки.

Автор: 

відпустка (126) Паліса Павло (32)


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У 5ас міноборони немає що зам єрмака щось розказує?
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31.07.2025 20:23 Відповісти
Ага
Скоро прибиральниця офіса вийде і буде розповідати у кого скільки відпустки є.
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31.07.2025 20:52 Відповісти
Тобто сраколизам, блатним, лимарям штабним 45+10 +4 дорога майже два місяці
а тим хто з передку не вилазить 15 днів зимою👍
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31.07.2025 20:38 Відповісти
потужно, буде про що зеблюдку відосик записати
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31.07.2025 21:02 Відповісти
 
 