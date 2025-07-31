Паліса пояснив, що означають 15 додаткових днів до відпустки для військових
Заступник глави Офісу Президента Павло Паліса пояснив, що означає збільшення річної відпустки для військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму фейсбуці.
"Бачу багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках. Хочу внести ясність. Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі", - зазначив він.
Також пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.
Крім того, він нагадав, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що із серпня українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки.
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Скоро прибиральниця офіса вийде і буде розповідати у кого скільки відпустки є.
а тим хто з передку не вилазить 15 днів зимою👍