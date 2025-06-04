Рада гарантувала військовим компенсацію за всі невикористані відпустки у разі звільнення під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, що гарантує виплату грошової компенсації військовослужбовцям за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення під час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №11495 підтримали 311 народних депутатів.

Документ передбачає також компенсацію за інші види відпусток, зокрема соціальні - для батьків дітей з інвалідністю та відпустки згідно зі статтею 16-2 Закону України "Про відпустки". Грошову компенсацію мають виплатити у рік звільнення військовослужбовця.

У разі загибелі або смерті військового компенсацію отримають особи, зазначені в його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого документа немає, виплати здійснюються згідно з визначеним порядком Кабінету Міністрів. За відсутності осіб, які мають право на компенсацію, кошти включаються до спадщини.

Прийняття закону забезпечує соціальні гарантії для військових, які не скористались правом на відпустку через проходження служби в особливий період.

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