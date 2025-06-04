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Новости Выплаты военным
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Рада гарантировала военным компенсацию за все неиспользованные отпуска в случае увольнения во время военного положения

кмда,выплаты

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, гарантирующий выплату денежной компенсации военнослужащим за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков в случае увольнения во время действия военного положения.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №11495 поддержали 311 народных депутатов.

Документ предусматривает также компенсацию за другие виды отпусков, в частности социальные - для родителей детей с инвалидностью и отпуска согласно статье 16-2 Закона Украины "Об отпусках". Денежную компенсацию должны выплатить в год увольнения военнослужащего.

В случае гибели или смерти военного компенсацию получат лица, указанные в его личном распоряжении на случай плена. Если такого документа нет, выплаты осуществляются согласно определенному порядку Кабинета Министров. При отсутствии лиц, имеющих право на компенсацию, средства включаются в наследство.

Принятие закона обеспечивает социальные гарантии для военных, которые не воспользовались правом на отпуск из-за прохождения службы в особый период.

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ВР (29279) компенсации (482) отпуск (249) военнослужащие (6180)


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ви б **** їм грошове забезпечення підняли
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04.06.2025 12:48 Ответить
Мертвим воно нах не всралося
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04.06.2025 13:08 Ответить
То виходить що цивільний має і мав право на таку компенсацію при звільненні всю незалежність України, а військові - НІ ???!!!! Це капець!
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04.06.2025 13:19 Ответить
А нормальне забезпечення і навчання гарантувати забули якось.
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04.06.2025 13:41 Ответить
 
 