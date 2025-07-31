Військові матимуть 15 додаткових днів відпустки із серпня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що із серпня українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки.

Про це він повідомив під час звернення 31 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", - сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що підписав закон, який гарантує виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.

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"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - наголосив він.

"Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси", - додав президент.

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Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за збільшення видатків державного бюджету на сектор оборони на 412, 3 мільярдів гривень.