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Новини Виплати військовим Відпустки військовослужбовців
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Військові матимуть 15 додаткових днів відпустки із серпня, - Зеленський

Військові отримають додаткові 15 днів відпустки

Президент Володимир Зеленський заявив, що із серпня українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки.

Про це він повідомив під час звернення 31 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", - сказав Зеленський.

Також глава держави заявив, що підписав закон, який гарантує виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.

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"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - наголосив він.

"Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Ці закони вже є, ці закони вже будуть працювати. Тож цей день справді результативний – і відчутний для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси", - додав президент. 

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Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за збільшення видатків державного бюджету на сектор оборони на 412, 3 мільярдів гривень.

Автор: 

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Тобто вже не 30 діб на рік а 45?
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31.07.2025 15:45 Відповісти
Вони б, для початку, хоча б цих 15-30 давали. Тоді можна і про +15 говорити. Вже серпень, а відпусткою і не пахне, друже.
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31.07.2025 15:48 Відповісти
Я про те ж. Я ще 15 за цей рік не взяв, і не факт що дадуть.
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31.07.2025 15:55 Відповісти
Обіцяю, обіцять..
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31.07.2025 15:53 Відповісти
Сммаленою, шерстю та пір'ям, засмерділося, на території Урядового кварталу!!!
Погана прикмета, таке було і якунОвоща, перед його «ростовським ривком» на говень!
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31.07.2025 15:54 Відповісти
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31.07.2025 15:54 Відповісти
Та хоч 30 днів...як командир скаже так і буде..зробили в дії переведення в інші частини, в віз і нині там, багато таким чином перевелися?
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31.07.2025 16:08 Відповісти
 
 