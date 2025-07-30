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Новини Виплати військовим
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Зарплату військовим Україна виплачує виключно з власних податків, - Шмигаль

Шмигаль про виплати ЗСУ

Заробітну плату військовим Україна виплачує сама зі своїх податків.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні все, що Україна збирає – все віддає захисникам. Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, для того, щоб тримати фронт, Україна має витрачати не менше.

"Якщо ми хочемо вигравати, маємо тратити більше. Зі 120 мільярдів 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери. Ми і на "Рамштайні" про це говорили, що на наступний рік Україні буде потребувати 60 мільярдів доларів від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії", - сказав Шмигаль.

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Міністр зазначив, що якщо в Україні зможуть збирати більше податків, то зможуть платити більшу зарплату військовим.

"Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків. Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим", - сказав Шмигаль.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна проситиме європейських партнерів допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським військовослужбовцям.

Читайте також: Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових, – Bloomberg

Автор: 

виплати (1090) податки (3953) ЗСУ (7795) Шмигаль Денис (4740)


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Топ коментарі
+3
На нулі вже сотку не платять. Сотку платять за ті дні, коли ти на позиції. Коли в сірій зоні - 15 днів сотка - ще 15 - тридцятка.
Отримати за повних 30 днів на позиціях додаткову 70-ку - та ще епопея.
Бути на нулі командиром підрозділу від ротного до комбата - готуйся виплачувати державі зі своїх ще 10 років після війни.
Боєць після поранення проходить ВЛК, отримує відпустку по здоров'ю. ВЛК повинне надіслати по СЕДО довідку. В/ч повинна надіслати відпускний квиток в ТЦК по місцю проживання бійця.
Довідку надіслати забули. Наказу про відпустку нема.
Боєць відпочиває і лікується.
ПОвертається до частини.
Виходить, що він був в СЗЧ і отримував зарплату.
Хто компенсує виплачену бійцю зарплату?
Ротний.
Тупий системний разводняк.
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30.07.2025 19:37 Відповісти
+3
Да, никто не может получать сейчас больше воина на нуле, рискующего своей жизнью. Это аморально.
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30.07.2025 19:51 Відповісти
+2
Мабуть вже пора просити шоб Європа допомагала з зарплатою військовим і підняти її
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30.07.2025 19:32 Відповісти
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Мабуть вже пора просити шоб Європа допомагала з зарплатою військовим і підняти її
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30.07.2025 19:32 Відповісти
Деньги есть. Достаточно ограничить любые максимальные выплаты чиновникам и служащим в разумных пределах, например в 40 тысяч, и денег военным хватит.
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30.07.2025 19:44 Відповісти
Я за - можна їх прищучити як і пенсіонерів зі 100 тис пенсії
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30.07.2025 19:49 Відповісти
Да, никто не может получать сейчас больше воина на нуле, рискующего своей жизнью. Это аморально.
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30.07.2025 19:51 Відповісти
Зарплати членів наглядових рад від 400 т?ис - за ким вони там наглядають? - один за одним? - так і живем
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30.07.2025 20:00 Відповісти
Ну так так .А собі зарплати та премії виключно з допомоги партнерів...
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30.07.2025 19:34 Відповісти
Тому зеля просив ЄС щоб ті допомогли з оплатою військових.
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30.07.2025 19:34 Відповісти
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30.07.2025 19:36 Відповісти
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30.07.2025 19:46 Відповісти
На нулі вже сотку не платять. Сотку платять за ті дні, коли ти на позиції. Коли в сірій зоні - 15 днів сотка - ще 15 - тридцятка.
Отримати за повних 30 днів на позиціях додаткову 70-ку - та ще епопея.
Бути на нулі командиром підрозділу від ротного до комбата - готуйся виплачувати державі зі своїх ще 10 років після війни.
Боєць після поранення проходить ВЛК, отримує відпустку по здоров'ю. ВЛК повинне надіслати по СЕДО довідку. В/ч повинна надіслати відпускний квиток в ТЦК по місцю проживання бійця.
Довідку надіслати забули. Наказу про відпустку нема.
Боєць відпочиває і лікується.
ПОвертається до частини.
Виходить, що він був в СЗЧ і отримував зарплату.
Хто компенсує виплачену бійцю зарплату?
Ротний.
Тупий системний разводняк.
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30.07.2025 19:37 Відповісти
Навіть уявляти не хочу, як колись буде списуватися втрачене майно та зброя. Зараз списувати ніхто не вміє.
навчаться, коли треба буде списати ці бабки з офіцерів.
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30.07.2025 19:38 Відповісти
01 наказ. згідно нього все списують. хай пласмасові почитають.
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30.07.2025 19:41 Відповісти
Та хєр там. Ніхто не знає, як писати ті службові розслідування.
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30.07.2025 19:43 Відповісти
ну ***... ну кожен з нас президент... але матеріальну та кримінальну відповідальність ніхто не відміняв. кру мо їм пояснить.
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30.07.2025 19:45 Відповісти
службові розслідування як правило проводить замполіт(мурзілка) або посадова особа призначена командиром.
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30.07.2025 19:47 Відповісти
Ще й до купи совкова бюрократія.
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30.07.2025 19:50 Відповісти
не бреши кончена зелена істота!
військових оплачують сша і частина європи.
пенсії оплачує німеччина.
ви, зелені дегенерати мародери з податків оплачуєте чиновників, мєнтів, прокурорів, суддів!
і звісно, безбожно крадете на всьому, до чого торкаєтесь!
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30.07.2025 19:38 Відповісти
А зарплату госчиновникам, судьям, прокурорам, нардепам и полицейским? Почему тогда им повышают выплаты постоянно, а военным - нет?
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30.07.2025 19:42 Відповісти
Ще про судівсько-прокурворські пенсії в кілька сот тисяч забули згадати. Ну і мільярдні витрати на ОПу, "єдиний марафєт", "вовину тисячу", кешбеки та інші витрати на "нагальні потреби"...

Зеленій плісняві ЗСУ - пофіг: у них головна задача - утриматись при владі і забезпечити собі переобрання на виборах. Все решта - "проє@алі", а винні опозиція та Захід.

Якось так, якщо дуже стисло
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30.07.2025 19:58 Відповісти
Краще напиши чмо скільки отримує військовий та скільки сбушнік. Мій Син в 2022-23 роках більше отримував, чим в 2025....навіть доплату за інфляцію зняли в 25 році....виродки, на крові наших дітей будують собі палаци
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30.07.2025 20:42 Відповісти
 
 