Зарплату військовим Україна виплачує виключно з власних податків, - Шмигаль
Заробітну плату військовим Україна виплачує сама зі своїх податків.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні все, що Україна збирає – все віддає захисникам. Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", - сказав очільник Міноборони.
За його словами, для того, щоб тримати фронт, Україна має витрачати не менше.
"Якщо ми хочемо вигравати, маємо тратити більше. Зі 120 мільярдів 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери. Ми і на "Рамштайні" про це говорили, що на наступний рік Україні буде потребувати 60 мільярдів доларів від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії", - сказав Шмигаль.
Міністр зазначив, що якщо в Україні зможуть збирати більше податків, то зможуть платити більшу зарплату військовим.
"Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків. Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим", - сказав Шмигаль.
Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна проситиме європейських партнерів допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським військовослужбовцям.
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Отримати за повних 30 днів на позиціях додаткову 70-ку - та ще епопея.
Бути на нулі командиром підрозділу від ротного до комбата - готуйся виплачувати державі зі своїх ще 10 років після війни.
Боєць після поранення проходить ВЛК, отримує відпустку по здоров'ю. ВЛК повинне надіслати по СЕДО довідку. В/ч повинна надіслати відпускний квиток в ТЦК по місцю проживання бійця.
Довідку надіслати забули. Наказу про відпустку нема.
Боєць відпочиває і лікується.
ПОвертається до частини.
Виходить, що він був в СЗЧ і отримував зарплату.
Хто компенсує виплачену бійцю зарплату?
Ротний.
Тупий системний разводняк.
навчаться, коли треба буде списати ці бабки з офіцерів.
військових оплачують сша і частина європи.
пенсії оплачує німеччина.
ви, зелені дегенерати мародери з податків оплачуєте чиновників, мєнтів, прокурорів, суддів!
і звісно, безбожно крадете на всьому, до чого торкаєтесь!
Зеленій плісняві ЗСУ - пофіг: у них головна задача - утриматись при владі і забезпечити собі переобрання на виборах. Все решта - "проє@алі", а винні опозиція та Захід.
Якось так, якщо дуже стисло