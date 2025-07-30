Зарплату військовим Україна виплачує виключно з власних податків, - Шмигаль

Заробітну плату військовим Україна виплачує сама зі своїх податків.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю українській службі британського BBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні все, що Україна збирає – все віддає захисникам. Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", - сказав очільник Міноборони.

За його словами, для того, щоб тримати фронт, Україна має витрачати не менше.

"Якщо ми хочемо вигравати, маємо тратити більше. Зі 120 мільярдів 50 плюс дає Україна, 60-70 дають партнери. Ми і на "Рамштайні" про це говорили, що на наступний рік Україні буде потребувати 60 мільярдів доларів від партнерів власне на фінансування протистояння російській агресії", - сказав Шмигаль.

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Міністр зазначив, що якщо в Україні зможуть збирати більше податків, то зможуть платити більшу зарплату військовим.

"Заробітну плату військових Україна оплачує сама зі своїх податків. Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату. Станом на сьогодні ми все, що збираємо, все віддаємо нашим військовим", - сказав Шмигаль.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Україна проситиме європейських партнерів допомогти покрити витрати на підвищення виплат українським військовослужбовцям.

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