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Новости Выплаты военным
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Зарплату военным Украина выплачивает исключительно из собственных налогов, - Шмыгаль

Шмыгаль о выплатах ВСУ

Заработную плату военным Украина выплачивает сама из своих налогов.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью украинской службе британского BBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня все, что Украина собирает - все отдает защитникам. Сегодня Украина собирает порядка 50 миллиардов долларов налогами. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны - это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия", - сказал глава Минобороны.

По его словам, для того, чтобы держать фронт, Украина должна тратить не меньше.

"Если мы хотим выигрывать, должны тратить больше. Из 120 миллиардов 50 плюс дает Украина, 60-70 дают партнеры. Мы и на "Рамштайн" об этом говорили, что на следующий год Украине потребуется 60 миллиардов долларов от партнеров собственно на финансирование противостояния российской агрессии", - сказал Шмыгаль.

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Министр отметил, что если в Украине смогут собирать больше налогов, то смогут платить большую зарплату военным.

"Заработную плату военных Украина оплачивает сама из своих налогов. Если сможем собирать больше налогов, сможем платить большую зарплату. По состоянию на сегодня мы все, что собираем, все отдаем нашим военным", - сказал Шмыгаль.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина будет просить европейских партнеров помочь покрыть расходы на повышение выплат украинским военнослужащим.

Читайте также: Зеленский будет просить ЕС профинансировать повышение зарплат для украинских военных, - Bloomberg

Автор: 

выплаты (673) налоги (3249) ВСУ (6798) Шмыгаль Денис (2785)


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Топ комментарии
+5
На нулі вже сотку не платять. Сотку платять за ті дні, коли ти на позиції. Коли в сірій зоні - 15 днів сотка - ще 15 - тридцятка.
Отримати за повних 30 днів на позиціях додаткову 70-ку - та ще епопея.
Бути на нулі командиром підрозділу від ротного до комбата - готуйся виплачувати державі зі своїх ще 10 років після війни.
Боєць після поранення проходить ВЛК, отримує відпустку по здоров'ю. ВЛК повинне надіслати по СЕДО довідку. В/ч повинна надіслати відпускний квиток в ТЦК по місцю проживання бійця.
Довідку надіслати забули. Наказу про відпустку нема.
Боєць відпочиває і лікується.
ПОвертається до частини.
Виходить, що він був в СЗЧ і отримував зарплату.
Хто компенсує виплачену бійцю зарплату?
Ротний.
Тупий системний разводняк.
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30.07.2025 19:37 Ответить
+5
Да, никто не может получать сейчас больше воина на нуле, рискующего своей жизнью. Это аморально.
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30.07.2025 19:51 Ответить
+3
Мабуть вже пора просити шоб Європа допомагала з зарплатою військовим і підняти її
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30.07.2025 19:32 Ответить
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Мабуть вже пора просити шоб Європа допомагала з зарплатою військовим і підняти її
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30.07.2025 19:32 Ответить
Деньги есть. Достаточно ограничить любые максимальные выплаты чиновникам и служащим в разумных пределах, например в 40 тысяч, и денег военным хватит.
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30.07.2025 19:44 Ответить
Я за - можна їх прищучити як і пенсіонерів зі 100 тис пенсії
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30.07.2025 19:49 Ответить
Да, никто не может получать сейчас больше воина на нуле, рискующего своей жизнью. Это аморально.
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30.07.2025 19:51 Ответить
Зарплати членів наглядових рад від 400 т?ис - за ким вони там наглядають? - один за одним? - так і живем
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30.07.2025 20:00 Ответить
Потрібно зменшувати виплати військовим, бюджет не витягує!
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30.07.2025 20:49 Ответить
Ну так так .А собі зарплати та премії виключно з допомоги партнерів...
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30.07.2025 19:34 Ответить
Тому зеля просив ЄС щоб ті допомогли з оплатою військових.
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30.07.2025 19:34 Ответить
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30.07.2025 19:36 Ответить
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30.07.2025 19:46 Ответить
На нулі вже сотку не платять. Сотку платять за ті дні, коли ти на позиції. Коли в сірій зоні - 15 днів сотка - ще 15 - тридцятка.
Отримати за повних 30 днів на позиціях додаткову 70-ку - та ще епопея.
Бути на нулі командиром підрозділу від ротного до комбата - готуйся виплачувати державі зі своїх ще 10 років після війни.
Боєць після поранення проходить ВЛК, отримує відпустку по здоров'ю. ВЛК повинне надіслати по СЕДО довідку. В/ч повинна надіслати відпускний квиток в ТЦК по місцю проживання бійця.
Довідку надіслати забули. Наказу про відпустку нема.
Боєць відпочиває і лікується.
ПОвертається до частини.
Виходить, що він був в СЗЧ і отримував зарплату.
Хто компенсує виплачену бійцю зарплату?
Ротний.
Тупий системний разводняк.
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30.07.2025 19:37 Ответить
Навіть уявляти не хочу, як колись буде списуватися втрачене майно та зброя. Зараз списувати ніхто не вміє.
навчаться, коли треба буде списати ці бабки з офіцерів.
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30.07.2025 19:38 Ответить
01 наказ. згідно нього все списують. хай пласмасові почитають.
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30.07.2025 19:41 Ответить
Та хєр там. Ніхто не знає, як писати ті службові розслідування.
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30.07.2025 19:43 Ответить
ну ***... ну кожен з нас президент... але матеріальну та кримінальну відповідальність ніхто не відміняв. кру мо їм пояснить.
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30.07.2025 19:45 Ответить
службові розслідування як правило проводить замполіт(мурзілка) або посадова особа призначена командиром.
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30.07.2025 19:47 Ответить
Ще й до купи совкова бюрократія.
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30.07.2025 19:50 Ответить
не бреши кончена зелена істота!
військових оплачують сша і частина європи.
пенсії оплачує німеччина.
ви, зелені дегенерати мародери з податків оплачуєте чиновників, мєнтів, прокурорів, суддів!
і звісно, безбожно крадете на всьому, до чого торкаєтесь!
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30.07.2025 19:38 Ответить
А зарплату госчиновникам, судьям, прокурорам, нардепам и полицейским? Почему тогда им повышают выплаты постоянно, а военным - нет?
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30.07.2025 19:42 Ответить
Ще про судівсько-прокурворські пенсії в кілька сот тисяч забули згадати. Ну і мільярдні витрати на ОПу, "єдиний марафєт", "вовину тисячу", кешбеки та інші витрати на "нагальні потреби"...

Зеленій плісняві ЗСУ - пофіг: у них головна задача - утриматись при владі і забезпечити собі переобрання на виборах. Все решта - "проє@алі", а винні опозиція та Захід.

Якось так, якщо дуже стисло
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30.07.2025 19:58 Ответить
Краще напиши чмо скільки отримує військовий та скільки сбушнік. Мій Син в 2022-23 роках більше отримував, чим в 2025....навіть доплату за інфляцію зняли в 25 році....виродки, на крові наших дітей будують собі палаци
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30.07.2025 20:42 Ответить
 
 