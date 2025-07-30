Зарплату военным Украина выплачивает исключительно из собственных налогов, - Шмыгаль

Заработную плату военным Украина выплачивает сама из своих налогов.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью украинской службе британского BBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня все, что Украина собирает - все отдает защитникам. Сегодня Украина собирает порядка 50 миллиардов долларов налогами. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны - это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия", - сказал глава Минобороны.

По его словам, для того, чтобы держать фронт, Украина должна тратить не меньше.

"Если мы хотим выигрывать, должны тратить больше. Из 120 миллиардов 50 плюс дает Украина, 60-70 дают партнеры. Мы и на "Рамштайн" об этом говорили, что на следующий год Украине потребуется 60 миллиардов долларов от партнеров собственно на финансирование противостояния российской агрессии", - сказал Шмыгаль.

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Министр отметил, что если в Украине смогут собирать больше налогов, то смогут платить большую зарплату военным.

"Заработную плату военных Украина оплачивает сама из своих налогов. Если сможем собирать больше налогов, сможем платить большую зарплату. По состоянию на сегодня мы все, что собираем, все отдаем нашим военным", - сказал Шмыгаль.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина будет просить европейских партнеров помочь покрыть расходы на повышение выплат украинским военнослужащим.

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