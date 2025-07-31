Рада проголосувала за збільшення видатків на ЗСУ
Верховна Рада підтримала законопроєкт №13573 про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 332 нардепи.
Так, пропонується збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд грн.
115 млрд грн - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво зброї, дронів та техніки.
Решта коштів піде на інші потреби війська.
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у міндіча хламідії та шурми з чернишовим?
Решта коштів піде на інші потреби війська.
на які, такі інші потреби? бо багато чого, купують волонтери чи самі воїни!