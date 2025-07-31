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Новости Выплаты военным Отпуски военнослужащих
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Военные получат 15 дополнительных дней отпуска с августа, - Зеленский

Военные получат дополнительные 15 дней отпуска

Президент Владимир Зеленский заявил, что с августа украинские военнослужащие смогут воспользоваться дополнительными 15 днями отпуска.

Об этом он сообщил во время обращения 31 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что подписал закон, который гарантирует выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.

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"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - подчеркнул он.

"Также принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Эти законы уже есть, эти законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный - и ощутимый для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы", - добавил президент.

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Напомним, 31 июля Верховная Рада проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета на сектор обороны на 412, 3 миллиардов гривен.

Автор: 

выплаты (675) Зеленский Владимир (21398) отпуск (251) военнослужащие (6236) ВСУ (6803)


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Тобто вже не 30 діб на рік а 45?
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31.07.2025 15:45 Ответить
Вони б, для початку, хоча б цих 15-30 давали. Тоді можна і про +15 говорити. Вже серпень, а відпусткою і не пахне, друже.
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31.07.2025 15:48 Ответить
Я про те ж. Я ще 15 за цей рік не взяв, і не факт що дадуть.
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31.07.2025 15:55 Ответить
За кожен місяць служби положено 2,5 доби відпустки плюс 15 дію за участь в бойових діях. Цих 15 додаткових не надавали. Тепер просто будуть віддавати тих 15 що і так мали би бути гарантовані законодавством. Ха ха ха.
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31.07.2025 16:57 Ответить
Обіцяю, обіцять..
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31.07.2025 15:53 Ответить
Сммаленою, шерстю та пір'ям, засмерділося, на території Урядового кварталу!!!
Погана прикмета, таке було і якунОвоща, перед його «ростовським ривком» на говень!
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31.07.2025 15:54 Ответить
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31.07.2025 15:54 Ответить
Та хоч 30 днів...як командир скаже так і буде..зробили в дії переведення в інші частини, в віз і нині там, багато таким чином перевелися?
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31.07.2025 16:08 Ответить
Погодження не дають ок. Вони спочатку читають рапорт в армії плюс, в потім пишуть причину відмови. Ха ха ха.
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31.07.2025 16:59 Ответить
 
 