Военные получат 15 дополнительных дней отпуска с августа, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с августа украинские военнослужащие смогут воспользоваться дополнительными 15 днями отпуска.

Об этом он сообщил во время обращения 31 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что подписал закон, который гарантирует выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.

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"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - подчеркнул он.

"Также принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Эти законы уже есть, эти законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный - и ощутимый для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы", - добавил президент.

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Напомним, 31 июля Верховная Рада проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета на сектор обороны на 412, 3 миллиардов гривен.