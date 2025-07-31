Военные получат 15 дополнительных дней отпуска с августа, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что с августа украинские военнослужащие смогут воспользоваться дополнительными 15 днями отпуска.
Об этом он сообщил во время обращения 31 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - сказал Зеленский.
Также глава государства заявил, что подписал закон, который гарантирует выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.
"Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев", - подчеркнул он.
"Также принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям. Эти законы уже есть, эти законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный - и ощутимый для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы", - добавил президент.
Напомним, 31 июля Верховная Рада проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета на сектор обороны на 412, 3 миллиардов гривен.
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