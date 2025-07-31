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Рада проголосовала за увеличение расходов на ВСУ
Верховная Рада поддержала законопроект №13573 о внесении изменений в госбюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов госбюджета на оборону на 412 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 332 нардепа.
Так, предлагается увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн.
115 млрд грн - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство оружия, дронов и техники.
Остальные средства пойдут на другие нужды войска.
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у міндіча хламідії та шурми з чернишовим?
Решта коштів піде на інші потреби війська.
на які, такі інші потреби? бо багато чого, купують волонтери чи самі воїни!