Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що за майже 4 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки, попри нещодавні заяви президента України про додаткові 15 днів для військовослужбовців.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Чорновол служить у лавах 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна та командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"Мені в ЗСУ не дають відпустку. Взагалі. Дочка приїжджає на фронт, щоб побачити маму. Син, який росте без мене став незнайомий і чужий... Зате з кожної шпарини фейсбуку на мене лізе цинічна, бравурна реклама Верховної Ради, яка збільшила відпустки військовим... Але я командир доданого підрозділу. Нам, доданим, відпустки не дають. Взагалі. Ніколи. Я дуже рада, що збільшують відпустки для тих, хто і так їх отримує. І може б нарешті на 4 рік війни подумали б про "додані підрозділи", - зазначила вона.

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Офіцерка зауважила, що таке рішення пов'язане з дефіцитом військових на фронті.

"За всю повномасштабку я була у відпустці двічі. По 15 днів. Навіть їздила за кордон. Проте останній раз це було 16 місяців тому. Тоді не зовсім легітимно, але "доданих" відпускали. В цьому році мене не відпустили..

Я це так розумію, що на фронті настільки не вистачає військових, що якщо є найменша підстава відмовити у відпустці, то наказ згори –– відмовити. Далі всіх залякали. Жоден командир не погодить відпустку, якшо по документам непросто. А у "доданих" завжди не просто. Командири бояться доган і сісти нізащо. Найголовніше на фронті зараз папери, а не адекватність і логіка, що не можна так з військовими є якась межа витривалості", - пише Чорновол.

"Чесно кажучи я ще й дуже втомилася. Я всі ці роки в принципі обходилася без відпусток. Але зараз у мене реально є потреба змінити картинку. Проте я вже перестала і планувати, мріяти і вірити в справедливість. Бо в нашій країні захищаються лише права "ухилянтів", - додала вона.

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