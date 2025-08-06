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Новини Відпустки військовослужбовців
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Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки

Офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки війни не отримала жодної відпустки

Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що за майже 4 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки, попри нещодавні заяви президента України про додаткові 15 днів для військовослужбовців.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Чорновол служить у лавах 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна та командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"Мені в ЗСУ не дають відпустку. Взагалі. Дочка приїжджає на фронт, щоб побачити маму. Син, який росте без мене став незнайомий і чужий... Зате з кожної шпарини фейсбуку на мене лізе цинічна, бравурна реклама Верховної Ради, яка збільшила відпустки військовим... Але я командир доданого підрозділу. Нам, доданим, відпустки не дають. Взагалі. Ніколи. Я дуже рада, що збільшують відпустки для тих, хто і так їх отримує. І може б нарешті на 4 рік війни подумали б про "додані підрозділи", - зазначила вона.

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Офіцерка зауважила, що таке рішення пов'язане з дефіцитом військових на фронті. 

"За всю повномасштабку я була у відпустці двічі. По 15 днів. Навіть їздила за кордон. Проте останній раз це було 16 місяців тому. Тоді не зовсім легітимно, але "доданих" відпускали. В цьому році мене не відпустили..

Я це так розумію, що на фронті настільки не вистачає військових, що якщо є найменша підстава відмовити у відпустці, то наказ згори –– відмовити. Далі всіх залякали. Жоден командир не погодить відпустку, якшо по документам непросто. А у "доданих" завжди не просто. Командири бояться доган і сісти нізащо. Найголовніше на фронті зараз папери, а не адекватність і логіка, що не можна так з військовими є якась межа витривалості", - пише Чорновол. 

"Чесно кажучи я ще й дуже втомилася. Я всі ці роки в принципі обходилася без відпусток. Але зараз у мене реально є потреба змінити картинку. Проте я вже перестала і планувати, мріяти і вірити в справедливість. Бо в нашій країні захищаються лише права "ухилянтів", - додала вона.

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Тетяна Чоновол

Автор: 

відпустка (128) військовослужбовці (4873) Чорновол Тетяна (254) ЗСУ (7820)


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Топ коментарі
+19
Бо ухилянт країну очолює, а ним керує вилупок співробітника ГРУ рф.
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06.08.2025 17:18 Відповісти
+17
А ви намагаєтеся замінити її на посаді, чи просто, в рота лайна московського, набрали і плюнули?
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06.08.2025 17:29 Відповісти
+14
" Верховна Рада України взяла перерву на місяць і пішла на "канікули". До роботи парламент повернеться наприкінці серпня.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк...
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06.08.2025 17:21 Відповісти
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Бо ухилянт країну очолює, а ним керує вилупок співробітника ГРУ рф.
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06.08.2025 17:18 Відповісти
Знову в ухилянтів відмазки пАшлі. Так ви ж самі його і вибирали
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06.08.2025 17:33 Відповісти
Твоє покаяння дещо запізніле. ))
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06.08.2025 17:37 Відповісти
Я за нього не голосував. Мені немає в чому каятись.
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06.08.2025 18:03 Відповісти
з окопу пишеш, чи ти Шаламага?
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06.08.2025 17:27 Відповісти
" Верховна Рада України взяла перерву на місяць і пішла на "канікули". До роботи парламент повернеться наприкінці серпня.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк...
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06.08.2025 17:21 Відповісти
Малось на увазі повноцінну відпустку, а не 15 діб під чесне слово.
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06.08.2025 17:34 Відповісти
"Не зовсім легітимно" тобто фактично СЗЧ. Але те що зазисники найнезахищені верстви населення це факт.
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06.08.2025 17:35 Відповісти
Відпустка йде тільки через командира а він там цар і бог, як нормальний то відпускає регулярно як ні, то через великі гроші.
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06.08.2025 17:24 Відповісти
О
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06.08.2025 17:24 Відповісти
Так само, з початку повномаштабки дві відпустки по 15 діб. Якби не лікарняні відпустки після поранень то вже дахом би поїхав. Хоча.. вже їде.
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06.08.2025 17:25 Відповісти
За то повно по місту ухилянтів шариться. Особливо після 18:00 (коли робочий день в ТЦК закінчується) повні двори сидять на лавках, жруть пиво з снеками та між собою обмінюються зухвальством як він втік від ТЦКашників та які у них права стосовно гражданскІх лІц. Мимо проходиш, аж ригати хочеться від них.
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06.08.2025 17:38 Відповісти
Чому вам не відомо що ТЦК працює цілодобово? А ті що не цілодобово, оповіщенням чи перевіркою військово- облікових документів не займаються.
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06.08.2025 18:10 Відповісти
Малось на увазі тих хто ходять по місту та перевіряють документи. У всякому випадку я після 18:00 їх ніколи не бачив.
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06.08.2025 18:26 Відповісти
А скiльки в неi поранень за 3, 5 рокiв??? Нема???? .....тодi де вона служить????
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06.08.2025 17:27 Відповісти
А ви намагаєтеся замінити її на посаді, чи просто, в рота лайна московського, набрали і плюнули?
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06.08.2025 17:29 Відповісти
Нещодавно в неї напарник загинув. Так що стули свій ухилянтський писок.
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06.08.2025 17:29 Відповісти
Є в мене друг, артилерист, жодного поранення за 3,5 роки. І ***** цілей уражено.
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06.08.2025 17:41 Відповісти
Служить вона там, куди ти зі свого погріба ніколи не підеш.
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06.08.2025 18:01 Відповісти
А оті, опухлі обличчя, стефанчуки-зеленський-шмигаль, з купою чЛЄНІв, держсекретарів, так званної гілки влади, судівські від портнова, такого собі, упродовж 4 років, дозволити не можуть, бо країна перестане існувати без них!!
А Захисникам України, без відпусток, упродовж 4 років, це можлива річ!!!
Стефанчук і зеленський, можуть і на тєлєлохомарафонить, про щось там таке, несуттєве і не про суть питання, пролопотати!! Щоб було для годиться!!!
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06.08.2025 17:28 Відповісти
Ти ще забув "військових" які з гівномарафону не вилазять наче з барбершопа тільки но в чистеньких топових формах і ведуть "розумну" бесіду за те як треба захищати країну а то"Путін, буряти далі підуть".
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06.08.2025 17:36 Відповісти
зато дружина реЗЕдента, Лєнка "скумбрія па восємь", нещодавно злітала в Токіо та назад президентським літаком через пів-світу, щоб з вумним хлєбалом 10 хвилин пробубоніти беззмістовну банальщину... Тобто декілька мільйонів доларів за державний кошт під час кривавої війни, під час нестачі коштів для ЗСУ, так звана "перша лєді" спокійно витрачає на те, щоб злітати в Японію на другорядну конференцію про післявоєнне відновлення України... Хоча можна було або полетіти звичайним економ-класом, як звичайні люди, або взагалі прийняти участь онлайн. Але ні! Криворагульне бидло, яке дірвалося до влади, має показати всьому світу свою бидлячість і це курво летить ХЗ куди на президентському літаку, щоб фактично просити гроші на відновлення України у людей, які 1000% в **** від того, як ці гроші потім будуть витрачатися, що й показала своїм прильотом оця криворагульна мадам.
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06.08.2025 17:29 Відповісти
От перша лєдя в Укрїні постійно у відпустці ,
а пару днів тому полетіла до Японіі преЗедентським
літаком , а не звичайним ,
ось така @уйня , дорогі наші жіночки
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06.08.2025 17:32 Відповісти
Треба розбиратися. Не повинно такого бути тим паче коли, наприклад, мої знайомі та рідні, котрі теж на війні, бували за цей час вдома десятки разів! На різні терміни але приїздять. Скоріш за все все залежить від командирів та стосунків з ними.
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06.08.2025 17:37 Відповісти
Та пише що підрозділ їх доданий, до якоїсь бригади, окремим братом, ми ротою.
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06.08.2025 17:43 Відповісти
Все дуже залежить від командира. А їх ніхто не контролює. Тому, деякі упирі-командири можуть досить довго псувати життя нормальним хлопцям.
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06.08.2025 18:15 Відповісти
Так вона ж "порохобот", навіть у списку партії "Європейська солідарність" під номером 27, який є наступним для проходження в парламент.
Та ви що, та які відпустки для неї? Та як може влада дати їй відпустку?
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06.08.2025 17:57 Відповісти
Не заслужила, бо судячи по її поведінці під час цивільного життя, мабуть й в армії з нею мають неаби який клопіт!
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06.08.2025 18:01 Відповісти
Іван, капсом, капсом дави!
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06.08.2025 18:34 Відповісти
Не пиши херню, навіть, якщо реально не знаєш про її бойові здобутки
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06.08.2025 18:39 Відповісти
Та вона не погано віддихнула сидячи в одному кориті з Пашинським
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06.08.2025 18:02 Відповісти
хто про що а свинособака москальска про корито авжеж).
То чому ти ще не при кориті?
Чи володін ще довбе тебе?
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06.08.2025 18:25 Відповісти
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06.08.2025 18:41 Відповісти
Дякую Вам, Тетяно! Ви завжди була справжня та патріотична! Дуже жаль що приходиться витрачати сили ще й на внутрішні проблеми.
Здоров'я Вам, та Вашим діточкам! Нехай Бог береже Вашу сім'ю.
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06.08.2025 18:32 Відповісти
 
 