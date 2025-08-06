Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки
Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол розповіла, що за майже 4 роки повномасштабної війни не отримала жодної відпустки, попри нещодавні заяви президента України про додаткові 15 днів для військовослужбовців.
Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Чорновол служить у лавах 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна та командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".
"Мені в ЗСУ не дають відпустку. Взагалі. Дочка приїжджає на фронт, щоб побачити маму. Син, який росте без мене став незнайомий і чужий... Зате з кожної шпарини фейсбуку на мене лізе цинічна, бравурна реклама Верховної Ради, яка збільшила відпустки військовим... Але я командир доданого підрозділу. Нам, доданим, відпустки не дають. Взагалі. Ніколи. Я дуже рада, що збільшують відпустки для тих, хто і так їх отримує. І може б нарешті на 4 рік війни подумали б про "додані підрозділи", - зазначила вона.
Офіцерка зауважила, що таке рішення пов'язане з дефіцитом військових на фронті.
"За всю повномасштабку я була у відпустці двічі. По 15 днів. Навіть їздила за кордон. Проте останній раз це було 16 місяців тому. Тоді не зовсім легітимно, але "доданих" відпускали. В цьому році мене не відпустили..
Я це так розумію, що на фронті настільки не вистачає військових, що якщо є найменша підстава відмовити у відпустці, то наказ згори –– відмовити. Далі всіх залякали. Жоден командир не погодить відпустку, якшо по документам непросто. А у "доданих" завжди не просто. Командири бояться доган і сісти нізащо. Найголовніше на фронті зараз папери, а не адекватність і логіка, що не можна так з військовими є якась межа витривалості", - пише Чорновол.
"Чесно кажучи я ще й дуже втомилася. Я всі ці роки в принципі обходилася без відпусток. Але зараз у мене реально є потреба змінити картинку. Проте я вже перестала і планувати, мріяти і вірити в справедливість. Бо в нашій країні захищаються лише права "ухилянтів", - додала вона.
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А Захисникам України, без відпусток, упродовж 4 років, це можлива річ!!!
Стефанчук і зеленський, можуть і на тєлєлохомарафонить, про щось там таке, несуттєве і не про суть питання, пролопотати!! Щоб було для годиться!!!
а пару днів тому полетіла до Японіі преЗедентським
літаком , а не звичайним ,
ось така @уйня , дорогі наші жіночки
Та ви що, та які відпустки для неї? Та як може влада дати їй відпустку?
То чому ти ще не при кориті?
Чи володін ще довбе тебе?
Здоров'я Вам, та Вашим діточкам! Нехай Бог береже Вашу сім'ю.