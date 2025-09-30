УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 197 19

Слідство обмежило публічний доступ у справі про вбивство Парубія, - СБУ

парубій

У справі про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія слідство обмежило доступ громадськості до судових рішень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі для УП.

Там зазначили, що "розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження".

З огляду на це слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні.

В СБУ додали, що це було зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівська облрада просить Зеленського присвоїти звання Героя України Фаріон і Парубію

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте також: Офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол замінить вбитого Парубія у Раді

Автор: 

Парубій Андрій (1343) СБУ (13414) вбивство (3216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Вышли на самих себя?
показати весь коментар
30.09.2025 20:05 Відповісти
+11
Білі нитки у зшитій з херні справі починають вилазити.
показати весь коментар
30.09.2025 20:06 Відповісти
+7
сбу вийшло на фсбу?
показати весь коментар
30.09.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вышли на самих себя?
показати весь коментар
30.09.2025 20:05 Відповісти
Білі нитки у зшитій з херні справі починають вилазити.
показати весь коментар
30.09.2025 20:06 Відповісти
Перше, що спадає на думку.
показати весь коментар
30.09.2025 20:20 Відповісти
Меня бесит ,когда все трындят про российский след
При Зеленском в стране буквально расцветают
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА
Убийства журналистов
Убийства волонтеров
Путину нахрен не нужно убийство Парубия
Его влияние сегодня было сведено почти к нулю
Парубий не влиял на принятие решений
Его убили ,что напугать Порошенко
И точно также Путину нахрен не нужны
Украинские журналисты
Которые пишут про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
А не про коррупцию путина
показати весь коментар
30.09.2025 20:28 Відповісти
Ви неправі.
***** цікавило і досі цкавлять замовні вбивства (зокрема) з метою дестабілізації українського суспільства. Він досягає своєї мети, використовуючи хаос в Україні. Хаос як в владі, так і в суспільстві.
До речі, для продукування хаосу в Україні використовує ***** не лише терор. А й вибори. Коли він побачив, що Зеля може перемогти на виборах - він його підтримав (звичайно, не напряму, а опосередковано. Наприклад, агенти ***** в період агітаційної кампанії Зелю не критикували). Перемогу Зелі і його слуг уродів ***** використав для ефективності (як вінн вважав) повномасштабного вторгнення. Чому в ***** не все склалось - то це вже тема дотичної, але іншої розмови.
І не тільки терор і вибори... Агітацію нашими корисними ідіотами - також, в т.ч. Згадайте, який хайп вони підняли на висери люськи абристович про вину Порошенка у війні через зміни в Конституцію стосовно встпу в НАТО+ЄС.
Да ладно. Прикладів - вдосталь. І вбивство Парубія (і Фаріон) - один з них.
показати весь коментар
30.09.2025 21:01 Відповісти
Інтереси зелених гнид ( ********** палок ) і їх керівництва ФСб - співпали Зеублюдки позбавляються всіх , хто не будє мовчати , коли вони фальсікуватимуть вибори (диктатуру Ze Ностри )
показати весь коментар
30.09.2025 20:24 Відповісти
сбу вийшло на фсбу?
показати весь коментар
30.09.2025 20:05 Відповісти
Після того, як мєнти Татарова зробили вкид, ніби в номері київського готелю, де жив Парубій, знайшли арсенал зброї, справу з вбивства засекретили.
СБУ бояться вийти на себе?
показати весь коментар
30.09.2025 20:06 Відповісти
********* гадять про убивство Парубія, як ригоАНАЛЬНІ про убивство Небесної Сотні з Мадану, а до них, так само брехали і кучмівські з деркачем, після убивства агентами СБУ/ФСБ В'ячеслава Чорновола!!!
Щось забзділося у цьому зкацапленому середовищі приблу95 з Урядового кварталу, не знаходите, пани Українці!!????
показати весь коментар
30.09.2025 20:14 Відповісти
🌐 Дубінський не хоче тонути без #Єрмака.

У ВАКС він прямо заявив:
👉 співпраця з Деркачем була «ініціативою Банкової»,
👉 особисто приїжджав Єрмак, щоб усе домовити.

Тепер виходить, що російський агент у Раді Федерації має спільні епізоди з… Офісом президента.

❗️ Дубінський зрозумів: інакше його зроблять «єдиним винним». Тому й тягне за собою тих, хто реально керував.
показати весь коментар
30.09.2025 20:20 Відповісти
Арестович заявляв,що якщо стане презом,то посадить слигу на довічне: він то зсередини багато що видів-чув,та знає.
показати весь коментар
30.09.2025 20:35 Відповісти
А раніше Дубінський стверджував, що Буратіно агентурна клікуха в ФСБ самого Бубона.
показати весь коментар
30.09.2025 20:59 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то є таке поняття, як "таємниця слідства". Але я щось не чув про "таємницю судового рішення".
Чомусь це мені нагадало анекдот:
Опинилися в полоні у людожерів англієць, француз і "хомо совєтікус".
Вождь і каже:
- Хто з вас скаже таке поняття, яке ми не знаємо, того відпустимо. Ні - з'їмо.
Француз подумав і (з огляду на дикість племені) сказав:
- Круасан!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це така їжа.
Француз пішов у меню на сніданок.
Англієць поміркував трохи (води навкруги немає, річку гуси пішки переходять) і каже:
- Пароплав!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це корабель такий.
Англієць потрапив в обіднє меню.
"Хомо совєтікус" подивився на те все і каже:
- КДБ!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Не знаємо такого. Кажи що це, або з'їмо!
- А це як у вас: зібралися, погомоніли - і немає людини...
показати весь коментар
30.09.2025 20:19 Відповісти
Поки що серед нашої громадськості є кацапи, доступ до справи треба обмежити. Та й до речі, незадоволені цим рішенням це 100% кацапи.
показати весь коментар
30.09.2025 20:28 Відповісти
Може зрозуміли,що взяли підставну особу: бо той що на ровері і кого затримали: особи різного віку.
показати весь коментар
30.09.2025 20:31 Відповісти
А що так?
Дурачок вирішив відмовитися від своїх попередніх показів?
Знаряддя вбивства так і не знайдено!
А інших доказів немає!
Що ви йому можете пред'явити?
Нелюбов до колишньої влади?

Справжній вбивця спокійно виїхав за межі України, поки вся увага була прикута до цього йолопа.

Головне, що медальки 🏅, чергове звання та підвищення отримали за "оперативне розкриття злочину".

Відмінні показники по службі млять!
Нічого не скажеш!
показати весь коментар
30.09.2025 20:33 Відповісти
Йо йо...
показати весь коментар
30.09.2025 20:37 Відповісти
С какой стати!!Он общественная Личность!Значит к суду доверия ноль! Хотя и до этого ноль! Когда Нечего скрывать,то и ограничения не нужны!
показати весь коментар
30.09.2025 21:10 Відповісти
Скоріш за все там інша причина-ні....я не роблять тільки вперто `продлєваются`.
показати весь коментар
30.09.2025 21:12 Відповісти
 
 