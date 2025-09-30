Слідство обмежило публічний доступ у справі про вбивство Парубія, - СБУ

У справі про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія слідство обмежило доступ громадськості до судових рішень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі для УП.

Там зазначили, що "розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження".

З огляду на це слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні.

В СБУ додали, що це було зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

