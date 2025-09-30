Слідство обмежило публічний доступ у справі про вбивство Парубія, - СБУ
У справі про вбивство колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія слідство обмежило доступ громадськості до судових рішень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі для УП.
Там зазначили, що "розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження".
З огляду на це слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні.
В СБУ додали, що це було зроблено з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
При Зеленском в стране буквально расцветают
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА
Убийства журналистов
Убийства волонтеров
Путину нахрен не нужно убийство Парубия
Его влияние сегодня было сведено почти к нулю
Парубий не влиял на принятие решений
Его убили ,что напугать Порошенко
И точно также Путину нахрен не нужны
Украинские журналисты
Которые пишут про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
А не про коррупцию путина
***** цікавило і досі цкавлять замовні вбивства (зокрема) з метою дестабілізації українського суспільства. Він досягає своєї мети, використовуючи хаос в Україні. Хаос як в владі, так і в суспільстві.
До речі, для продукування хаосу в Україні використовує ***** не лише терор. А й вибори. Коли він побачив, що Зеля може перемогти на виборах - він його підтримав (звичайно, не напряму, а опосередковано. Наприклад, агенти ***** в період агітаційної кампанії Зелю не критикували). Перемогу Зелі і його слуг уродів ***** використав для ефективності (як вінн вважав) повномасштабного вторгнення. Чому в ***** не все склалось - то це вже тема дотичної, але іншої розмови.
І не тільки терор і вибори... Агітацію нашими корисними ідіотами - також, в т.ч. Згадайте, який хайп вони підняли на висери люськи абристович про вину Порошенка у війні через зміни в Конституцію стосовно встпу в НАТО+ЄС.
Да ладно. Прикладів - вдосталь. І вбивство Парубія (і Фаріон) - один з них.
СБУ бояться вийти на себе?
Щось забзділося у цьому зкацапленому середовищі приблу95 з Урядового кварталу, не знаходите, пани Українці!!????
У ВАКС він прямо заявив:
👉 співпраця з Деркачем була «ініціативою Банкової»,
👉 особисто приїжджав Єрмак, щоб усе домовити.
Тепер виходить, що російський агент у Раді Федерації має спільні епізоди з… Офісом президента.
❗️ Дубінський зрозумів: інакше його зроблять «єдиним винним». Тому й тягне за собою тих, хто реально керував.
Чомусь це мені нагадало анекдот:
Опинилися в полоні у людожерів англієць, француз і "хомо совєтікус".
Вождь і каже:
- Хто з вас скаже таке поняття, яке ми не знаємо, того відпустимо. Ні - з'їмо.
Француз подумав і (з огляду на дикість племені) сказав:
- Круасан!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це така їжа.
Француз пішов у меню на сніданок.
Англієць поміркував трохи (води навкруги немає, річку гуси пішки переходять) і каже:
- Пароплав!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Знаємо! Це корабель такий.
Англієць потрапив в обіднє меню.
"Хомо совєтікус" подивився на те все і каже:
- КДБ!
Людожери зібралися до купи, погомоніли. Потім один виходить і каже:
- Не знаємо такого. Кажи що це, або з'їмо!
- А це як у вас: зібралися, погомоніли - і немає людини...
Дурачок вирішив відмовитися від своїх попередніх показів?
Знаряддя вбивства так і не знайдено!
А інших доказів немає!
Що ви йому можете пред'явити?
Нелюбов до колишньої влади?
Справжній вбивця спокійно виїхав за межі України, поки вся увага була прикута до цього йолопа.
Головне, що медальки 🏅, чергове звання та підвищення отримали за "оперативне розкриття злочину".
Відмінні показники по службі млять!
Нічого не скажеш!