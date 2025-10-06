СБУ разоблачила в Киеве преступную организацию адвокатов и их помощников, которые "зарабатывали" на уклоняющихся от призыва. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, которую организовал основатель известной в столице юридической компании и 5 его сообщников: адвокаты и их помощники.

Как установило расследование, для получения доходов от реализации "уклоняющихся схем" фигуранты объединились в преступную организацию, сообщает Цензор.НЕТ.

За суммы от 6,5 до 45 тысяч евро злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними. На основании поддельных документов одна категория клиентов освобождалась от службы, а другая - получала отсрочку от мобилизации на особый период.

По материалам дела, таким образом только с начала 2024 года организаторы сделки безосновательно "списали" с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины. "Схема" действовала следующим образом: организатор обеспечивал оформление фальшивых медсправок, а его сообщники подыскивали клиентов, встречались с ними и передавали деньги. Правоохранители задержали всех участников сделки.

Во время обыска у фигурантов обнаружен прайс-лист с "расценками", поддельные справки и черновые записи с доказательствами незаконных действий. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.









