СБУ разоблачила в Киеве преступную организацию адвокатов и их помощников, которые "зарабатывали" на уклоняющихся от призыва. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности ликвидировала в Киеве масштабную схему уклонения от мобилизации, которую организовал основатель известной в столице юридической компании и 5 его сообщников: адвокаты и их помощники.

Как установило расследование, для получения доходов от реализации "уклоняющихся схем" фигуранты объединились в преступную организацию, сообщает Цензор.НЕТ.

За суммы от 6,5 до 45 тысяч евро злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимости ухода за ними. На основании поддельных документов одна категория клиентов освобождалась от службы, а другая - получала отсрочку от мобилизации на особый период.

По материалам дела, таким образом только с начала 2024 года организаторы сделки безосновательно "списали" с воинского учета более 300 человек призывного возраста из восьми регионов Украины. "Схема" действовала следующим образом: организатор обеспечивал оформление фальшивых медсправок, а его сообщники подыскивали клиентов, встречались с ними и передавали деньги. Правоохранители задержали всех участников сделки.

Во время обыска у фигурантов обнаружен прайс-лист с "расценками", поддельные справки и черновые записи с доказательствами незаконных действий. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

Также читайте: СБУ разоблачила в Европе агента РФ, который по заказу рашистов помогал организовывать теракты в Украине. ФОТО

Киев (26185) СБУ (20487) уклонисты (1123)
Топ комментарии
+5
от, ***!
ну, хто мені скаже?
яким чином сбу до адвокатів?
робота адвоката становить державну небезпеку для україни?
коли цей ******* цирк закінчиться?
06.10.2025 13:17 Ответить
+3
Оце і все чим ця організація може займатися
06.10.2025 13:21 Ответить
+3
Злочинна організація заборонила виїзд людей з України, поділивши їх як худобу за статевими та віковими ознаками.
06.10.2025 13:40 Ответить
от, ***!
ну, хто мені скаже?
яким чином сбу до адвокатів?
робота адвоката становить державну небезпеку для україни?
коли цей ******* цирк закінчиться?
06.10.2025 13:17 Ответить
Ловлять?
06.10.2025 13:20 Ответить
Продовжувачі «сімейних справ» родітєльов, з верхівки посадовців МВС СБУ ГПУ податкової нардепів …. «Портновщина і підрахуївщина», на кшалт, «співучого Епштейна» па дєвачкам, від Феміди !?!?!
06.10.2025 13:20 Ответить
Оце і все чим ця організація може займатися
06.10.2025 13:21 Ответить
300 тисяч ухилянтів повернуть у військо?
06.10.2025 13:34 Ответить
А ми дивуємось, чому підлітки здають наші військові об"єкти. Воістину, гроші паралізують розум! Під час війни займатися таким заробітком - паскудство.
06.10.2025 13:38 Ответить
Злочинна організація заборонила виїзд людей з України, поділивши їх як худобу за статевими та віковими ознаками.
06.10.2025 13:40 Ответить
ТОБТО шісток затримано,а тих хто робив довідки -НІ)))
Крупа,інвалідопрокурори))))
06.10.2025 13:48 Ответить
Перечитав коменти. Дуже цікаво виходить. Одні "ноунейми", і одна й та сама риторика про злочинну владу 😂
Сміття к@ц@пське, ви палитесь! 🤥
06.10.2025 14:09 Ответить
Підар кацапський,нам дуже цікаві твої фантазії.
06.10.2025 14:23 Ответить
В нас створено цілий синдикат злочинців Порушник--адвокат--суд. Порушник --адвокат--слідчий адвокат--суд. Адвокати проміжний ланцюжок ,який є рішалом і з слідчими і прокурорами і судом А ще ганебніше,що адвокати іноді "працюють" і на заявника і на відповідача Ну звичайно беруть за це кошти з обох Знаю багато прикладів
06.10.2025 14:29 Ответить
 
 