СБУ разоблачила в Европе агента РФ, который по заказу рашистов помогал организовывать теракты в Украине. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала несовершеннолетнего агента спецслужб РФ, который с территории ЕС подыскивал в Украине исполнителей для заказных терактов.

Большинство из завербованных им агентов оказались подростками, которые искали "легких заработков", сообщает Цензор.НЕТ.

Задержание фигуранта произошло на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины.

Как установило расследование, пособником РФ является 16-летний харьковчанин, который осенью 2024 года выехал в Евросоюз.

Находясь там, он начал искать "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где попал в поле зрения спецслужб РФ. После вербовки юноши враг поручил ему подыскивать потенциальных исполнителей заказных терактов на территории Украины.

Находя "кандидатов", злоумышленник передавал их на прямой контакт с российскими спецслужбистами, которые проводили с ними инструктаж. Двое из завербованных им агентов - 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города.

Тогда девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство, а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку на местах запланированных терактов. Тандем агентов задержали сразу после того, как российские спецслужбисты дистанционно активировали спрятанные СВУ.

Также установлено, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки.

В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи админздания ТЦК. Тогда правоохранители задержали фигурантку "на горячем", чем предотвратили теракт.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

