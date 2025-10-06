Разоблачен госслужащий, который за 36 тысяч долларов "помогал" избежать воинского учета — прокуратура. ФОТО

Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона совместно с ГУНП в городе Киеве при оперативном сопровождения УСР в городе Киеве ДВР НП Украины сообщено о подозрении служащему одного из государственных органов в совершении уголовного преступления, - пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды для должностных лиц одного из ТЦК и СП Киева. Он обеспечивал исключение военнообязанных с воинского учета, снятие их с розыска и дальнейшее бронирование, сообщает Цензор.НЕТ.

26 тысяч долларов стоило трехлетнее "бронирование", 36 тысяч - полное "списание" списания с учета. Именно во время получения 36 тысяч долларов его и задержали в сентябре 2025 года. Деньги изъяты. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас принимаются меры к установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

