У Дніпрі судитимуть екскерівника медзакладу: вимагав хабар у пораненого воїна, - ДБР

На Дніпропетровщині колишнього керівника медзакладу судитимуть за хабар

Посадовець із Дніпра вимагав 4 тис. доларів за комісування військового. Його затримали під час отримання хабаря, вилучили зброю. Справу скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє пресцентр ДБР.

Посадовця звинувачують у вимаганні 4 тис. доларів США від пораненого військовослужбовця за "допомогу" з комісуванням. Попри численні поранення та контузії бійця, документи навмисно затягували, а обстеження ігнорували.

У травні 2025 року обвинувачений отримав першу частину хабаря, а 22 липня — другу, після чого був затриманий правоохоронцями. Під час обшуку у нього вилучили пістолет ТТ та 25 набоїв.

Чоловікові інкримінують зловживання впливом та незаконне зберігання зброї (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 ККУ). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Вас, блть, хоч милицями чи інвалідними візками треба п..здити до стану напівмертвого. Ну на будь-якому місці треба накрасти, навіть у каліки.
Як же ви вже задрали, вкра-їнчики, із своїми липкими руками
показати весь коментар
03.10.2025 12:18 Відповісти
А буває й навпаки - не всі поранені комісовані інваліди насправді є такими. Система.
показати весь коментар
03.10.2025 12:23 Відповісти
 
 