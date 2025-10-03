РУС
В Днепре будут судить экс-руководителя медучреждения: требовал взятку у раненого воина, - ГБР

В Днепропетровской области бывшего руководителя медучреждения будут судить за взятку

Чиновник из Днепра требовал 4 тыс. долларов за комиссию военного. Его задержали во время получения взятки, изъяли оружие. Дело направлено в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Чиновника обвиняют в вымогательстве 4 тыс. долларов США от раненого военнослужащего за "помощь" с комиссией. Несмотря на многочисленные ранения и контузии бойца, документы намеренно затягивали, а обследование игнорировали.

В мае 2025 года обвиняемый получил первую часть взятки, а 22 июля - вторую, после чего был задержан правоохранителями. Во время обыска у него изъяли пистолет ТТ и 25 патронов.

Мужчине инкриминируют злоупотребление влиянием и незаконное хранение оружия (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Вас, блть, хоч милицями чи інвалідними візками треба п..здити до стану напівмертвого. Ну на будь-якому місці треба накрасти, навіть у каліки.
Як же ви вже задрали, вкра-їнчики, із своїми липкими руками
03.10.2025 12:18 Ответить
А буває й навпаки - не всі поранені комісовані інваліди насправді є такими. Система.
03.10.2025 12:23 Ответить
 
 