В Днепре будут судить экс-руководителя медучреждения: требовал взятку у раненого воина, - ГБР

Чиновник из Днепра требовал 4 тыс. долларов за комиссию военного. Его задержали во время получения взятки, изъяли оружие. Дело направлено в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Чиновника обвиняют в вымогательстве 4 тыс. долларов США от раненого военнослужащего за "помощь" с комиссией. Несмотря на многочисленные ранения и контузии бойца, документы намеренно затягивали, а обследование игнорировали.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В мае 2025 года обвиняемый получил первую часть взятки, а 22 июля - вторую, после чего был задержан правоохранителями. Во время обыска у него изъяли пистолет ТТ и 25 патронов.

Мужчине инкриминируют злоупотребление влиянием и незаконное хранение оружия (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить врача из Житомира, которая брала взятки за оформление инвалидности, - ГБР. ФОТО