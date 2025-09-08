Будут судить врача из Житомира, которая брала взятки за оформление инвалидности, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР при содействии Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении врача-невролога одной из больниц Житомира. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как отмечается, после ликвидации МСЭК она фактически выполняла ключевую роль в процедуре установления инвалидности.
С марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, которые проходили обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предварительных выводов, она обещала ускорить бюрократические процедуры. За свои "услуги" требовала до 600 долларов США с человека. При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, которые соответствовали критериям для установления группы.
Преступная деятельность разоблачена в июле 2025 года, когда врачу сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Там исследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов и незаконном оформлении групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получения неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребления служебным положением.
После разглашения информации в медиа, в милицию обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медицинском учреждении и, в частности, вышеупомянутого врача.
Фигурантка уже не участвует в присвоении групп инвалидности.
Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).
Что злоумышленнице грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, в ходе расследования была разоблачена и медсестра медучреждения, которая передавала средства врачам от пациентов - ее обвиняют по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК (пособничество в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет, действия с использованием служебного положения).
ГБР призывает неравнодушных граждан реагировать на факты коррупции, ведь только системная и совместная борьба сможет искоренить это позорное явление!
от цю лікарку й посадять
А Сирійці, таке лайно башарівське на посадах, просто вішають, і на різні там, пенсійні посвідчення з інвалідністю, навіть не дивляться!!!
Жодного рецидиву чи оскарження, прості люди, самі допомагають їх шукати!!