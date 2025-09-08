Будут судить врача из Житомира, которая брала взятки за оформление инвалидности, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении врача-невролога одной из больниц Житомира. Обвинительный акт направлен в суд.

Что установило следствие?

Как отмечается, после ликвидации МСЭК она фактически выполняла ключевую роль в процедуре установления инвалидности.

Фото: ГБР

С марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, которые проходили обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предварительных выводов, она обещала ускорить бюрократические процедуры. За свои "услуги" требовала до 600 долларов США с человека. При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, которые соответствовали критериям для установления группы.

Преступная деятельность разоблачена в июле 2025 года, когда врачу сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Там исследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов и незаконном оформлении групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получения неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребления служебным положением.

После разглашения информации в медиа, в милицию обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медицинском учреждении и, в частности, вышеупомянутого врача.

Фигурантка уже не участвует в присвоении групп инвалидности.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).

Что злоумышленнице грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, в ходе расследования была разоблачена и медсестра медучреждения, которая передавала средства врачам от пациентов - ее обвиняют по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК (пособничество в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет, действия с использованием служебного положения).

ГБР призывает неравнодушных граждан реагировать на факты коррупции, ведь только системная и совместная борьба сможет искоренить это позорное явление!