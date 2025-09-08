РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Фото Врачи-взяточники Фиктивная инвалидность
1 113 7

Будут судить врача из Житомира, которая брала взятки за оформление инвалидности, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении врача-невролога одной из больниц Житомира. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как отмечается, после ликвидации МСЭК она фактически выполняла ключевую роль в процедуре установления инвалидности.

Взяточница из Житомирской больницы
Фото: ГБР
Взяточница из Житомирской больницы
Фото: ГБР

С марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, которые проходили обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предварительных выводов, она обещала ускорить бюрократические процедуры. За свои "услуги" требовала до 600 долларов США с человека. При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, которые соответствовали критериям для установления группы.

Преступная деятельность разоблачена в июле 2025 года, когда врачу сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Там исследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов и незаконном оформлении групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получения неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребления служебным положением.

После разглашения информации в медиа, в милицию обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медицинском учреждении и, в частности, вышеупомянутого врача.

Фигурантка уже не участвует в присвоении групп инвалидности.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).

Что злоумышленнице грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, в ходе расследования была разоблачена и медсестра медучреждения, которая передавала средства врачам от пациентов - ее обвиняют по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК (пособничество в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет, действия с использованием служебного положения).

ГБР призывает неравнодушных граждан реагировать на факты коррупции, ведь только системная и совместная борьба сможет искоренить это позорное явление!

Автор: 

взятка (6223) врачи (1526) ГБР (3196) инвалидность (190)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судитимуть за що брала гроші, чи за те що не ділилась? Незрозуміло.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:50 Ответить
КРУПУ ВЖЕ НАКАЗАЛИ))
показать весь комментарий
08.09.2025 10:11 Ответить
Крупу ще нагородять, побачите
показать весь комментарий
08.09.2025 10:15 Ответить
Що там з Крупою?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:16 Ответить
Судді з прокурорами не дадуть "своїх" ображати, відмажуть.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:21 Ответить
600 доларів

от цю лікарку й посадять
показать весь комментарий
08.09.2025 11:10 Ответить
Портновські «пенсіонери з інвалідністю», продовжують боротися, самі із собою??
А Сирійці, таке лайно башарівське на посадах, просто вішають, і на різні там, пенсійні посвідчення з інвалідністю, навіть не дивляться!!!
Жодного рецидиву чи оскарження, прості люди, самі допомагають їх шукати!!
показать весь комментарий
08.09.2025 11:17 Ответить
 
 