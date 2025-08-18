1 877 4
Удары "шахедов" по дому в Харькове: террор в чистом виде. ВИДЕО
Российские оккупанты ударили пятью "шахедами" по одному из домов в Харькове рано утром.
Видео российских ударов обнародовал мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Удар по жилому дому был целенаправленный - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра.
Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", - отметил он.
Напомним, 18 августа российские оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего известно о 7 погибших, в том числе двух детей, а также 20 пострадавших
