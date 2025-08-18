РУС
Удары "шахедов" по дому в Харькове: террор в чистом виде. ВИДЕО

Российские оккупанты ударили пятью "шахедами" по одному из домов в Харькове рано утром.

Видео российских ударов обнародовал мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Удар по жилому дому был целенаправленный - пять вражеских "шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра.

Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", - отметил он.

Напомним, 18 августа российские оккупанты нанесли удары по Харькову, в результате чего известно о 7 погибших, в том числе двух детей, а также 20 пострадавших

Смотрите: Последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Когось дуже хотіли в тому будинку вбити...
18.08.2025 12:50 Ответить
Старый не престижный дом.
18.08.2025 13:31 Ответить
базу НАТО, інфа 100% ****
18.08.2025 13:35 Ответить
фулі, симетричної відповіді по російським містам нема й не буде. чому ж кацапам не бити... потужна потужність щсь там прогундосить ввечері, та й все на тому.
18.08.2025 13:32 Ответить
 
 