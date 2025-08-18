Атака "шахедов" по Харькову: пятеро погибших, среди них двое детей. Еще 18 пострадавших, среди них шесть детей (обновлено)

Утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате чего в двух подъездах возник пожар.

"В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - горит последний этаж", - отметил Терехов.

Он также добавил, что в результате обвала перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

"По предварительной информации, есть один погибший человек. Еще пятеро на данную минуту ранены", сообщил Терехов в 5:30.

Впоследствии количество пострадавших в результате утреннего удара по Харькову начало увеличиваться.

Как сообщил Синегубов, 10-летний мальчик, 19-летняя девушка, 46-летний мужчина и 47-летняя женщина госпитализированы медиками. Чуть позже стало известно, что в медицинской помощи также нуждаются 6-летний мальчик, 17-летняя девушка и 16-летний парень.

По состоянию на 5:50 количество пострадавших в результате "прилета" вражеского БпЛА увеличилось до 10 человек, среди которых 4 детей. 6 человек медики пока госпитализировали.

Около шести утра спасатели деблокировали из-под завалов женщину, с ней работают врачи.

Чуть позже власти сообщили, что найден погибший годовалый ребенок. Через 10 минут, Терехов сообщил, о третьем погибшем

"К сожалению, найдено тело еще одного убитого вражеским "шахедом" человека. Всего погибших трое, среди них маленький ребенок",- отметил городской голова.

Количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков постоянно растет.

"На эту минуту медики оказывают помощь еще 6-летней девочке и 42-летней женщине", заявил Синегубов в 6:18.

Терехов в 7:52 сообщил о еще одном погибшем:

"Только что под завалами дома найдено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном. Таким образом погибших уже четверо, среди них один ребенок"

Позже Синегубов уточнил по поводу погибших и пострадавших.

"16-летний мальчик стал четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами", - отметил он.

В результате атаки РФ по состоянию на 8:09 количество пострадавших возросло до 18. Еще 5 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

"Уже пятеро погибших на месте утреннего утреннего удара врага по Харькову", - написал Терехов в 8:47.

