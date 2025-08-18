Атака "шахедів" по Харкову: четверо загиблих, серед них - дворічна дитина. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей (оновлено)

Зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок чого у двох підʼїздах виникла пожежа.

"В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх", - зазначив Терехов.

Він також додав, що внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

"За попередньою інформацією, є одна загибла людина. Ще пʼятеро на дану хвилину поранені", повідомив Терехов о 5:30.

Згодом кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Харкову почала збільшуватися.

Як повідомив Синєгубов, 10-річний хлопчик, 19-річна дівчина, 46-річний чоловік та 47-річна жінка шпиталізовані медиками. Трохи пізніше стало відомо, що медичної допомоги також потребують 6-річний хлопчик, 17-річна дівчина та 16-річний хлопець.

Станом на 5:50 кількість постраждалих внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА збільшилась до 10 людей, серед яких 4 дітей. 6 людей медики наразі шпиталізували.

Близько шостої ранку рятувальники деблокували з-під завалів жінку, з нею працюють лікарі.

Трохи згодом влада повідомила, що знайдено загиблу однорічну дитину. Через 10 хвилин, Терехов повідомив, про третього загиблого.

"На жаль, знайдено тіло ще однієї вбитої ворожим "шахедом" людини. Загалом загиблих троє, серед них маленька дитинка",- зазначив міський голова.

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків постійно зростає.

"На цю хвилину медики надають допомогу ще 6-річній дівчинці та 42-річній жінці", заявив Синєгубов о 6:18.

Терехов о 7:52 повідомив про ще одного загиблого:

"Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина"

