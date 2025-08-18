УКР
Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили п'ятьма "шахедами" по одному з будинків у Харкові рано вранці.

Відео російських ударів оприлюднив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Удар по житловому будинку був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку.

Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти завдали ударів по Харкову, внаслідок чого відомо про 7 загиблих, зокрема двох дітей, а також 20 постраждалих

Дивіться: Наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріл (30375) Харків (5853) Шахед (1393) Харківська область (1477) Харківський район (522)
Когось дуже хотіли в тому будинку вбити...
18.08.2025 12:50 Відповісти
Старый не престижный дом.
18.08.2025 13:31 Відповісти
базу НАТО, інфа 100% ****
18.08.2025 13:35 Відповісти
фулі, симетричної відповіді по російським містам нема й не буде. чому ж кацапам не бити... потужна потужність щсь там прогундосить ввечері, та й все на тому.
18.08.2025 13:32 Відповісти
У війни є різні виміри. Для перемоги можна створити умови за яких ворог почне вбивати себе сам. Бідність в багатій країні вбиває повільно. Ті хто хоче швидко їдуть на війну.
18.08.2025 14:28 Відповісти
 
 