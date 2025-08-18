2 355 5
Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили п'ятьма "шахедами" по одному з будинків у Харкові рано вранці.
Відео російських ударів оприлюднив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Удар по житловому будинку був цілеспрямований - пʼять ворожих "шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку.
Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання", - зазначив він.
Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти завдали ударів по Харкову, внаслідок чого відомо про 7 загиблих, зокрема двох дітей, а також 20 постраждалих
