Наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 18 серпня ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває.

Загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - дістали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані.

Ще було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" також в Індустріальному районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" по Харкову: троє загиблих, серед них - дворічна дитина. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей

















