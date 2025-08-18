УКР
Наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 18 серпня ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває.

Загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - дістали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані.

Ще було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" також в Індустріальному районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" по Харкову: троє загиблих, серед них - дворічна дитина. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей

Де *** наші аналоги!!?? Чому за стільки років не скопіювали😡
18.08.2025 07:40 Відповісти
Не при цій владі.Ця влада-дорога в прірву.
Потужний відосик буде вечером.
18.08.2025 07:50 Відповісти
Вогнеборці України, мужньо протистоять, воєнним злочинцям, ****** з тютіною, та їх оркам!
Слава Україні!
18.08.2025 07:42 Відповісти
Велике сердечне співчуття родинам загиблих і поранених. Співчуття тим хто втратив житло. Це наслідки червоної доріжки яку тупа руда собака розстелила перед кровожерливим ******.
18.08.2025 07:42 Відповісти
Взагалі зелене світло пуйлу дав обнюханий і потужний,а це вже наслідки
18.08.2025 07:48 Відповісти
Думаю цілий день таке буде, пуйло навмисно це робить на перемовинах
