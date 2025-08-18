Наслідки ранкового ворожого удару по Індустріальному району Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 18 серпня ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок у Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.
Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває.
Загинуло троє людей, серед яких 1,5-річна дівчинка, тіло якої дістали з-під завалів. 17 людей - дістали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані.
Ще було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" також в Індустріальному районі.
Потужний відосик буде вечером.
Слава Україні!