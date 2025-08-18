Последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. ВИДЕО+ФОТО
Утром 18 августа враг попал 4 БпЛА типа "Герань-2" в 5-этажный многоквартирный жилой дом в Харькове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.
Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы. Всего повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Аварийно-спасательная операция продолжается.
Погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы.
Еще было зафиксировано попадание в землю двух вражеских БпЛА типа "Герань-2" также в Индустриальном районе.
Топ комментарии
+10 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий18.08.2025 07:42 Ответить Ссылка
+6 Rybik
показать весь комментарий18.08.2025 07:50 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий18.08.2025 07:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужний відосик буде вечером.
Слава Україні!