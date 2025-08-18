РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
2 688 10

Последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. ВИДЕО+ФОТО

Утром 18 августа враг попал 4 БпЛА типа "Герань-2" в 5-этажный многоквартирный жилой дом в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы. Всего повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы.

Еще было зафиксировано попадание в землю двух вражеских БпЛА типа "Герань-2" также в Индустриальном районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" по Харькову: трое погибших, среди них - двухлетний ребенок. Еще 17 пострадавших, среди них шестеро детей

Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков

 

Автор: 

беспилотник (4108) обстрел (29035) Харьков (7719) Харьковская область (1459) Харьковский район (508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Велике сердечне співчуття родинам загиблих і поранених. Співчуття тим хто втратив житло. Це наслідки червоної доріжки яку тупа руда собака розстелила перед кровожерливим ******.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
+6
Не при цій владі.Ця влада-дорога в прірву.
Потужний відосик буде вечером.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:50 Ответить
+3
Вогнеборці України, мужньо протистоять, воєнним злочинцям, ****** з тютіною, та їх оркам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де *** наші аналоги!!?? Чому за стільки років не скопіювали😡
показать весь комментарий
18.08.2025 07:40 Ответить
Не при цій владі.Ця влада-дорога в прірву.
Потужний відосик буде вечером.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:50 Ответить
Вогнеборці України, мужньо протистоять, воєнним злочинцям, ****** з тютіною, та їх оркам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
Велике сердечне співчуття родинам загиблих і поранених. Співчуття тим хто втратив житло. Це наслідки червоної доріжки яку тупа руда собака розстелила перед кровожерливим ******.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:42 Ответить
Взагалі зелене світло пуйлу дав обнюханий і потужний,а це вже наслідки
показать весь комментарий
18.08.2025 07:48 Ответить
Думаю цілий день таке буде, пуйло навмисно це робить на перемовинах
показать весь комментарий
18.08.2025 07:43 Ответить
Трамп і його оточення з синком доні справжні злодії і вбивці. Червона доріжка вам в ад!😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
18.08.2025 08:26 Ответить
А ось вам і наслідки перагаворів
показать весь комментарий
18.08.2025 08:30 Ответить
Не треба переговорів? Хочеться воювати?
показать весь комментарий
18.08.2025 08:58 Ответить
... смерть рашистам
показать весь комментарий
18.08.2025 08:45 Ответить
 
 