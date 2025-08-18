Последствия утреннего вражеского удара по Индустриальному району Харькова. ВИДЕО+ФОТО

Утром 18 августа враг попал 4 БпЛА типа "Герань-2" в 5-этажный многоквартирный жилой дом в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы. Всего повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Погибли три человека, среди которых 1,5-летняя девочка, тело которой достали из-под завалов. 17 человек - получили травмы различной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы.

Еще было зафиксировано попадание в землю двух вражеских БпЛА типа "Герань-2" также в Индустриальном районе.

