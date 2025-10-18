Ворог поцілив по гуртожитку у Харкові: попередньо, без постраждалих
Вдень 18 жовтня російські загарбники вкотре атакували Харків безпілотниками. Зафіксовано влучання у Шевченківському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ворожий дрон-камікадзе влучив у гуртожиток. За попередньою інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.
У будівлі вибито кілька вікон, зафіксовані пошкодження внутрішніх приміщень.
Удари по Харкову за тиждень
12 жовтня російські загарбники атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Вибух стався у Немишлянському районі міста.
Зранку 13 жовтня вибух пролунав у центральній частині Київського району обласного центра. Згодом стало відомо, що ворог завдав удару БпЛА. Пошкоджено скління вікон гуртожитку та 2 цивільні автомобілі. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Ввечері цього ж дня росіяни атакували Слобідський та у Салтівський райони. Ворог поцілив керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено медичний заклад, приватні авто. Є постраждалі.
Вночі 14 жовтня російські загарбники знову завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання.
