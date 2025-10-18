Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Харківщину. ФОТО

Російські війська упродовж дня 18 жовтня обстрілювали населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Купʼянський район

У с-щі Ківшарівка близько 10:00 внаслідок ворожого обстрілу поранено 83-річного чоловіка.

У с. Сподобівка ЗС РФ завдали авіаційного удару: постраждали двоє чоловіків 19 та 25 років.

Богодухівський район

У Золочівській громаді вранці зафіксовано влучання, попередньо, FPV-дрона по цивільному автомобілю. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє отримали гостру стресову реакцію.

м. Дергачі

Близько 1:30 ночі внаслідок російського удару загорілися складські приміщення.