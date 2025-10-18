Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок ворожих атак на Харківщину. ФОТО
Російські війська упродовж дня 18 жовтня обстрілювали населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Купʼянський район
У с-щі Ківшарівка близько 10:00 внаслідок ворожого обстрілу поранено 83-річного чоловіка.
У с. Сподобівка ЗС РФ завдали авіаційного удару: постраждали двоє чоловіків 19 та 25 років.
Богодухівський район
У Золочівській громаді вранці зафіксовано влучання, попередньо, FPV-дрона по цивільному автомобілю. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє отримали гостру стресову реакцію.
м. Дергачі
Близько 1:30 ночі внаслідок російського удару загорілися складські приміщення.
