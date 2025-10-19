Рашисты обстреляли Харьков и 5 населенных пунктов Харьковщины: погиб человек, 14 пострадавших. Есть многочисленные повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 18 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Жертвы вражеских атак

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 14 - пострадали.

Так, в с. Барановка Золочевской громады погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 31, 33, 49 лет; в с. Сподобовка Шевченковской громады пострадали 19-летний и 25-летний мужчины; в пос. Ковшаровка Купянской громады пострадал 83-летний мужчина; в пос. Шевченко пострадала 82-летняя женщина; в г. Лозовая пострадали 39-летний мужчина и женщины 47, 54, 66, 79, 80 лет; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады пострадал 44-летний мужчина.

Чем оккупанты били по области?

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

▪️10 КАБ;

▪️3 fpv-дроны;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В г. Харьков повреждено остекление окон общежития;

▪ В Купянском районе повреждены 2 частных дома, 1 здание (с. Сподобовка, 4 частных дома (с. Андреевка), 14 частных домов (с. Осиново), автомобиль (сел. Купянск-Узловой);

▪В Лозовском районе повреждено 12 частных домов (г. Лозовая);

▪️в Богодуховском районе поврежден автомобиль (с. Барановка).

Напомним, вчера около17:30 оккупанты ударили по жилому сектору города Лозовая в Харьковской области, в результате чего произошел пожар. По последним данным, пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что российские войска впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами.

