Оккупанты атаковали 17 населенных пунктов на Запорожье: 667 ударов, двое раненых. ФОТО
В течение суток российские войска нанесли 667 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки дрона на Пологовский район ранены мужчина и женщина.
Чем атаковали россияне
Российские войска применяли авиацию, БпЛА разной модификации, РСЗО и артиллерию.
За прошедшие сутки:
Войска России осуществили 7 авиационных ударов по Степногорску, Новоданиловке, Долинке и Малиновке.
421 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Вольное, Беленькое, Плавное, Степное, Орехов, Гуляйполе, Полтавку, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Волшебное и Белогорье.
6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Новоданиловки, Щербаков и Полтавки.
233 артиллерийских удара нанесены по территории Степного, Плавней, Гуляйполя, Полтавки, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Белогорья, Чаривного, Новоандреевки и Малой Токмачки.
Сообщается, что поступило 24 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
