РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости Фото
276 1

Оккупанты атаковали 17 населенных пунктов на Запорожье: 667 ударов, двое раненых. ФОТО

В течение суток российские войска нанесли 667 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает  Цензор.НЕТ.

Атаки на Запоріжжі

Как отмечается, в результате атаки дрона на Пологовский район ранены мужчина и женщина.

Чем атаковали россияне

Российские войска применяли авиацию, БпЛА разной модификации, РСЗО и артиллерию.

Читайте: Оккупанты атаковали Лозовую: вспыхнул пожар, шесть пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

За прошедшие сутки:

Войска России осуществили 7 авиационных ударов по Степногорску, Новоданиловке, Долинке и Малиновке.
421 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Вольное, Беленькое, Плавное, Степное, Орехов, Гуляйполе, Полтавку, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Волшебное и Белогорье.
6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Новоданиловки, Щербаков и Полтавки.
233 артиллерийских удара нанесены по территории Степного, Плавней, Гуляйполя, Полтавки, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Белогорья, Чаривного, Новоандреевки и Малой Токмачки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что поступило 24 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (30082) Запорожская область (3666) Пологовский район (183)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось вірить що в результаті 667 ударів ( далекобійна артилерія це серйозний калібр, снаряди по 50 кг, РСЗВ, FPV взагалі снайперська бомба) по населенних пунктах лише дві людини отримали поранення? І всього 24 повідомлення про пошкодження. Я розумію, що ворога потрібно вводити в оману, але в даному випадку це брехня на користь ворога. Я не буду про як це впливає на наших людей, але в Європі така інфа від посадових осіб з України створює враження, що не так все страшно і трагічно в Україні - від 1 млн рашистських снарядів всього 2-3 тис поранених, та одна клініка Шаріте їх заштопає за кілька днів, а вікна вставлять.
показать весь комментарий
19.10.2025 14:20 Ответить
 
 