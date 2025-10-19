Оккупанты атаковали 17 населенных пунктов на Запорожье: 667 ударов, двое раненых. ФОТО

В течение суток российские войска нанесли 667 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Как отмечается, в результате атаки дрона на Пологовский район ранены мужчина и женщина.

Чем атаковали россияне

Российские войска применяли авиацию, БпЛА разной модификации, РСЗО и артиллерию.

За прошедшие сутки:

Войска России осуществили 7 авиационных ударов по Степногорску, Новоданиловке, Долинке и Малиновке.

421 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Вольное, Беленькое, Плавное, Степное, Орехов, Гуляйполе, Полтавку, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Волшебное и Белогорье.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Новоданиловки, Щербаков и Полтавки.

233 артиллерийских удара нанесены по территории Степного, Плавней, Гуляйполя, Полтавки, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Белогорья, Чаривного, Новоандреевки и Малой Токмачки.

Сообщается, что поступило 24 сообщения о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.