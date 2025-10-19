УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Фото
397 1

Окупанти атакували 17 населених пунктів на Запоріжжі: завдано 667 ударів, двоє поранених. ФОТО

Упродовж доби російські війська завдали 667 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Атаки на Запоріжжі

Як зазначається, унаслідок атаки дрона на Пологівський район поранені чоловік і жінка.

Чим атакували росіяни

Російські війська застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Також дивіться: Ворог тричі вдарив по Запоріжжю: виникло кілька пожеж. ВIДЕО

Так, минулої доби:

  • Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Долинці та Малинівці.
  • 421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільне, Біленьке, Плавні, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.
  • 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Новоданилівки, Щербаків та Полтавки.
  • 233 артилерійські удари завдано по території Степового, Плавнів, Гуляйполя, Полтавки, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Новоандріївки та Малої Токмачки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повідомляється, що надійшло 24 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Автор: 

обстріл (31427) Запорізька область (4207) Пологівський район (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось вірить що в результаті 667 ударів ( далекобійна артилерія це серйозний калібр, снаряди по 50 кг, РСЗВ, FPV взагалі снайперська бомба) по населенних пунктах лише дві людини отримали поранення? І всього 24 повідомлення про пошкодження. Я розумію, що ворога потрібно вводити в оману, але в даному випадку це брехня на користь ворога. Я не буду про як це впливає на наших людей, але в Європі така інфа від посадових осіб з України створює враження, що не так все страшно і трагічно в Україні - від 1 млн рашистських снарядів всього 2-3 тис поранених, та одна клініка Шаріте їх заштопає за кілька днів, а вікна вставлять.
показати весь коментар
19.10.2025 14:20 Відповісти
 
 