Окупанти атакували 17 населених пунктів на Запоріжжі: завдано 667 ударів, двоє поранених. ФОТО

Упродовж доби російські війська завдали 667 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки дрона на Пологівський район поранені чоловік і жінка.

Чим атакували росіяни

Російські війська застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, минулої доби:

Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Долинці та Малинівці.

421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільне, Біленьке, Плавні, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Новоданилівки, Щербаків та Полтавки.

233 артилерійські удари завдано по території Степового, Плавнів, Гуляйполя, Полтавки, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Новоандріївки та Малої Токмачки.

Повідомляється, що надійшло 24 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.