Ворог атакував Пологівський район на Запоріжжі авіабомбами: дві людини поранені, зруйновані будівлі
Вдень 18 жовтня росіяни чотири рази вдарили авіабомбами по Долинці Пологівського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка.
Продовжується обстеження території громади задля виявлення всіх наслідків атаки.
Нагадаємо, У ніч проти 18 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя.
