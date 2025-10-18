УКР
Новини Обстріли Запорізької області
213 2

Ворог атакував Пологівський район на Запоріжжі авіабомбами: дві людини поранені, зруйновані будівлі

Обстріли на Запоріжжі

Вдень 18 жовтня росіяни чотири рази вдарили авіабомбами по Долинці Пологівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка.

Продовжується обстеження території громади задля виявлення всіх наслідків атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували "шахедами" Тернувате на Запоріжжі: поранено чоловіка, здійнялись пожежі

Нагадаємо, У ніч проти 18 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя.

Автор: 

обстріл (31414) Запорізька область (4201) Пологівський район (181) Долинка (3)
Коментувати
виродки
показати весь коментар
18.10.2025 14:11 Відповісти
***** тепер не боїться Тамагавків у відповідь і використає кожен день нового дедлайну від Тампона по повній. Так що готуйтесь скоро будуть нові масовані ракетні обстріли міст.
показати весь коментар
18.10.2025 14:14 Відповісти
 
 